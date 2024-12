Déclaration de SE Zambie, Enoch Kavindele, Ancien vice-président et envoyé spécial du Président de la Zambie

LUSAKA, Zambie, 21 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le président Emmerson Mnangagwa a rencontré cette semaine l'ancien vice-président et envoyé spécial de la Zambie, Enoch Kavindele, pour discuter de la candidature de la SADC à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD).

En sa qualité de président en exercice de la SADC, le président Mnangagwa a réaffirmé le soutien enthousiaste de son pays et de l'organisation régionale au candidat zambien, le Dr. Samuel Maimbo.

À l'issue de cette rencontre, l'envoyé spécial, le Vice-président Kavindele a publié la déclaration suivante :

« Je suis ravi de constater le succès croissant et l'élan que prend la candidature de Sam Maimbo au poste de président de la Banque africaine de développement. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à nos amis au sein de la SADC (Communauté de développement d'Afrique australe) et du COMESA (Marché commun de l'Afrique orientale et australe) pour leur soutien constant et leurs encouragements.

Si Sam a pu recueillir un tel consensus, c'est grâce à ses qualifications exceptionnelles pour apporter le changement véritable et l'émancipation socio-économique dont notre continent a tant besoin. Les 30 années d'expérience de Sam dans le développement, en Zambie et au plus haut niveau à la Banque Mondiale, se caractérisent par des résultats concrets, une amélioration des processus et un investissement constant dans les individus.

La BAD a besoin d'un dirigeant pragmatique, résolument axé sur les résultats, qui n'hésite pas à prendre des décisions difficiles pour servir au mieux notre continent. Sam est ce leader. Il possède les compétences et l'expérience nécessaires pour accélérer considérablement le rythme, l'envergure et l'impact des activités de la BAD au service des populations et des gouvernements africains.

Notre région est fière de son histoire en matière de solidarité avec ses compatriotes d'Afrique australe. Par exemple, nous nous souvenons tous du rôle joué par Lusaka en accueillant le siège du Congrès national africain (ANC) durant les sombres jours de l'oppression sous l'apartheid.

Je suis donc profondément attristé de constater que certains de nos frères sud-africains, qui ont eux-mêmes bénéficié pendant des décennies du soutien indéfectible de la Zambie, ne parviennent pas à se rallier au candidat désigné par la SADC et le COMESA pour la BAD. Les défis urgents du développement économique en Afrique exigent un leadership transformationnel à la BAD. Il est donc de notre responsabilité collective de proposer le meilleur candidat possible pour ce poste. Ce n'est ni le moment ni le lieu pour qu'un gouvernement agisse dans son propre intérêt ; nous devons tous œuvrer dans l'intérêt supérieur du continent et de la BAD.

Je remercie Sam Maimbo pour son dévouement tout au long de sa carrière au service de notre continent et me réjouis à l'idée d'assister à son impact considérable en tant que président de la BAD. »