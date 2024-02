الرئيس التنفيذي لمجلة سعودي أوتو يتولى القيادة في تجربة لافتة للسيارة Lynk & Co 09

جدة، المملكة العربية السعودية، 9 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- قام بكر أزهر، الرئيس التنفيذي لمجلة سعودي أوتو، وهو صحفي متميز في مجال السيارات ورئيس تحرير بارز في هذا المجال، باختبار قيادة السيارة Lynk & Co 09 مؤخرًا. تعد سعودي أوتو إحدى المجلات الشهيرة في مجال السيارات في الشرق الأوسط، وهي توفر منصة للمراجعين المتخصصين في هذا المجال من ذوي الخبرة. وخلال هذه التجربة الغامرة، سلط التقييم الضوء على السمات المميزة لطراز السيارة محل المراجعة مؤكداً على ارتباطها بالانتقالات وتأثيرها في ارتباطات الإنسان الاجتماعية. وهو أيضًا يتماشى بسلاسة مع الطابع المميز لشركة Lynk & Co المتمثل في كون منتجاته "أكثر من مجرد سيارات".

Saudi Auto CEO Test Drives Lynk & Co 09 Lynk & Co 09: Luxury Flagship SUV

تتميز Lynk & Co 09، المبنية على بنية منصة قابلة للتطوير، بأنها سيارة الدفع الرباعي الرائدة ذات 7 مقاعد. وبفضل مظهرها الخارجي الرائع وتصميمها الداخلي الفاخر وأدائها القوي وهيكلها العالي القوة، فقد استحوذت على انتباه نقاد السيارات والمستهلكين منذ إطلاقها العام الماضي. يواصل تصميم Lynk & Co 09 الاعتماد على عناصر التصميم الكلاسيكي التي تشتهر بها شركة Lynk & Co، المعروفة باسم "Mega-city Contrast"، والتي تتميز بخطوط أنيقة في الهيكل الخارجي وتصميمات داخلية واسعة بشكل استثنائي تمنح ركابها إحساس القوة والراحة. وتقدم Lynk & Co 09 العديد من الأنظمة، 23 نظامًا متقدمًا بالتحديد لمساعدة السائق (ADAS)، وتدعم ميزات مثل CarPlay وتتوفر بها شاشة العرض الأمامية لتعزيز الاتصال الذكي، الأمر الذي يتيح للسائقين التركيز بشكل أكبر على القيادة ويمنحهم تجربة شاملة ومريحة ومتطورة.

وعلق بكر أزهر، الذي يتعامل مع التجربة من منظور الراكب لأول مرة، قائلاً: "إنها سيارة مستقرة وقوية، مما يجعلها خيارًا مطمئنًا للغاية للرحلات. وهذه السيارة مجهزة بمحرك عالي الأداء من سلسلة Drive-E 2.0TD وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، مما يوفر تسارعًا قويًا ورائعًا.تشتمل Lynk & Co 09 على أربعة سيناريوهات ذكية للطرق الوعرة، وتتعامل بسهولة مع العديد من التحديات الخارجية، مما يوفر تجربة أداء قوية ومتنوعة للسائقين." وأضاف أيضًا: "إن المقاعد في Lynk & Co 09 مريحة جدًا. لا أشعر بالتعب حتى بعد الجلوس بداخلها لفترة طويلة." تقدم Lynk & Co 09 تجربة تنقل فاخرة ومذهلة. إنها مثالية للاسترخاء في أثناء الشعور بالإجهاد، حيث تشتمل المقصورة الخلفية الفسيحة على مقاعد مكسوة بجلد نابا، ما يمنح راحة وفخامة. وتدعم المساحة الفسيحة في الحقيبة الخلفية مختلف الضروريات بحيث تناسب أنماط الحياة المختلفة، مثل معدات رحلات الهواء الطلق، مما يُكسب السيارة ميزة إضافية، وهي التكيف مع الاحتياجات المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز قسم الجلوس في الصف الثاني المصمم خصوصًا بمساحة كبيرة للأرجل، مما يعزز الراحة العامة للركاب أثناء تنقلهم. تسعى شركة Lynk & Co جاهدة لتزويد مالكي الطراز 09 برفاهية الأعمال الراقية وراحة السفر العائلي، مما يجسد جاذبية العلامة التجارية وسعيها لإرضاء احتياجات أنماط حياة متنوعة.

وبعد الاختبار الذي أجراه بكر أزهر، اتضحت ميزات الطراز Lynk & Co 09 أكثر وأكثر. إن الجمع بين إحساس Lynk & Co 09 الفاخر وسماتها لمتناغمة اجتماعيًا وتكامل التكنولوجيا الذكية والراحة المتميزة الجديدة يجعلها خيارًا مثاليًا للاستخدام التجاري والعائلي. ومن خلال التطوير المستمر للعلامة التجارية، تجسد Lynk & Co قيمة العلامة التجارية المتمثلة في كون منتجاتها "أكثر من مجرد سيارات". تعمل العلامة التجارية باستمرار على تحسين جودة المنتج لتلبية متطلبات المستهلكين في ما يتعلق بالفخامة والتصميم والأداء.

معلومات عن Lynk & Co:

تم إطلاق Lynk & Co في عام 2016، وقد تم إنشاؤها للجيل الجديد من سكان المدن والأحياء الحضرية. وLynk & Co ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات، وإنما هي علامة تجارية جديدة في مجال تصنيعها بصفة أعم. تميزت نقطة انطلاق هذه العلامة التجارية بمستوى عالمي منذ اللحظة الأولى، واتسمت بالانفتاح والتواصل، مع بناء منصة مفتوحة تربط الأشخاص والسيارات والعالم بأسره.

