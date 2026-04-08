الرابط المفقود للعمليات المستقلة: Vitria تقدم المسطّح المعرفي ذاتي التطور

مينلو بارك ، كاليفورنيا ، 8 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "فيتريا تكنولوجي" (Vitria Technology) عن اختراق في عمليات الشبكات المستقلة قبل معرض FutureNet World في لندن لعام 2026؛ حيث أعلنت عن تقديم المسطّح المعرفي المستقل مع معرفة ذاتية التطور، وهو تحول حاسم من الذكاء الاصطناعي الاحتمالي إلى عمليات قائمة على المعرفة ، وقابلة للتفسير ، ومستقلة بشكل متزايد.

مع تسارع وتيرة تحوّل مزودي الاتصالات نحو تقنيات "الجيل الخامس المتقدم" (5G-Advanced) و "الشبكات كخدمة" (NaaS) ، فإن الأساليب التقليدية التي تركز على البيانات تثبت أنها فقيرة في السياق؛ حيث تكتشف المنصات الحالية لقابلية الملاحظة والذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات الأحداث وتربط بينها ، ولكنها تفتقر إلى فهم حقيقي للتبعيات وعلاقات الأنظمة. تسد "فيتريا" هذه الفجوة من خلال تضمين المعرفة المتطورة ذاتيًا مباشرةً في تدفق العمل التشغيلي. يرسخ ذلك وكلاء الذكاء الاصطناعي في السياق التشغيلي، والشبكات، والخدمات، مما يقلل من الغموض ويزيل "فجوة الثقة" التي أعاقت مسار تقدم الاستقلالية.

الابتكار: معرفة متطورة ذاتيًا

في جوهرها يأتي "مسطّح VIA المعرفي"؛ وهو طبقة معرفية حية متطورة باستمرار تدمج القياس عن بُعد، والطوبولوجيا، والمعرفة المؤسسية. إنه يقوم بشكل مستقل بتعدين "قواعد بيانات إدارة التهيئة" (CMDB)، والسجلات، والمقاييس، والحوادث التاريخية لبناء مفاهيم علم الوجود الديناميكية باستخدام معايير W3C الدلالية. والنتيجة هي توأم رقمي قائم على المعرفة يكتشف العلاقات على مستوى البنية التحتية، والوظائف الافتراضية، والخدمات، ما يمكّن الذكاء الاصطناعي من الاستدلال، والتصرف، والتحسّن بمرور الوقت.

قال الدكتور "ديل سكين"، المؤسس المشارك و كبير مسؤولي التكنولوجيا في "فيتريا تكنولوجي": "تتطلب العمليات المستقلة ما هو أكثر من البيانات؛ حيث تتطلب فهمًا. نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي الوكيل يزيد المخاطر ، فإن العمل دون هذا الفهم لم يعد قيدًا ، بل أصبح مسؤولية". "يحوّل المسطّح المعرفي ذاتي التطور من "فيتريا" الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات من نظام لإعداد التقارير إلى نظام للفهم يمكّن الذكاء الاصطناعي الوكيل من الاستدلال عبر الأنظمة المعقدة ، والتصرف بدقة ، وتحسين النتائج بمرور الوقت، مما يوفر مسارًا موثوقًا للعمليات المستقلة".

من الإشارات إلى السبب الجذري إلى القرار

يكون التأثير فوريًا في السيناريوهات المعقدة والمتعددة المجالات. في عملية نشر حديثة، تتبعت "فيتريا" تجربة المستخدم المتدهورة في شبكة الراديو إلى قيود الموارد في جهاز توجيه افتراضي لطبقة النقل؛ حيث حددت السبب الجذري على مستوى الطبقات وأطلقت إصلاحًا آليًا. النتيجة: قرار أسرع بنسبة تصل إلى 80٪ وجهد يدوي أقل بنسبة 50-80٪.

المميزات الرئيسية

الاستدلال الحتمي: ذكاء اصطناعي يعمل ضمن مسطّح معرفي قابل للتحقق، مما يضمن اتخاذ قرارات دقيقة وقابلة للتفسير.

بالإضافة إلى ذكاء مشترك موحَد مع اكتساب مستمر للمعرفة.

استناد إلى المعايير وشفافية مع نقاط إثبات تشغيلية

من خلال النشر في بعض أكبر الشبكات في العالم ، يحقق تطبيق (VIA AIOps) معدلات حل للحوادث بنسبة 95٪ أو أكثر، ويوفر مستويات عالية من الأتمتة ، ويكتشف المشكلات ويحلها قبل تأثيرها على العملاء.

ستعرض "فيتريا تكنولوجي" هذه الابتكارات في معرض FutureNet World في لندن، في أبريل 2026. لمزيد من المعلومات حول الانتقال من العمليات القائمة على البيانات إلى العمليات القائمة على المعرفة ، تفضلوا بزيارة موقع الويب: Vitria.com.

