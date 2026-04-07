Le chaînon manquant des opérations autonomes : Vitria présente son « Self-Evolving Knowledge Plane »

MENLO PARK, Calif., 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- Vitria Technology a annoncé aujourd'hui une avancée majeure dans le domaine de l'exploitation autonome des réseaux, à l'approche du salon FutureNet World London 2026, en présentant son « Autonomous Knowledge Plane » doté de la technologie « Self-Evolving Knowledge » : il s'agit d'un tournant décisif, marquant le passage d'une IA probabiliste à des opérations fondées sur la connaissance, explicables et de plus en plus autonomes.

Alors que les fournisseurs de services de télécommunications accélèrent leur transition vers la 5G avancée et le Network-as-a-Service (NaaS), les approches traditionnelles centrées sur les données s'avèrent inadaptées au contexte. Les plateformes actuelles d'observabilité et d'AIOps détectent et mettent en corrélation des événements, mais elles ne comprennent pas vraiment les relations et les dépendances entre les systèmes. Vitria comble cette lacune en intégrant des connaissances auto-évolutives directement dans le flux de travail opérationnel. Les agents d'intelligence artificielle sont ainsi ancrés dans le contexte réel des réseaux, des services et des opérations, ce qui réduit l'ambiguïté et évite le « manque de confiance » qui a freiné l'autonomie.

L'innovation : Connaissance auto-évolutive

Au cœur du système se trouve le VIA Knowledge Plane, une couche de connaissances dynamique et en constante évolution qui intègre la télémétrie, la topologie et le savoir institutionnel. Il exploite de manière autonome les CMDB, les journaux, les mesures et les incidents historiques pour créer des ontologies dynamiques à l'aide des normes sémantiques du W3C. Il en résulte un jumeau numérique fondé sur les données qui rend compte des interactions entre l'infrastructure, les fonctions virtualisées et les services, permettant ainsi à l'IA de raisonner, d'agir et de s'améliorer au fil du temps.

« Les opérations autonomes nécessitent plus que des données : elles requièrent de la compréhension. Au fur et à mesure que l'IA agentique fait monter les enchères, le fait d'opérer sans cette compréhension n'est plus une limitation, c'est une responsabilité », a déclaré le Dr Dale Skeen, cofondateur et directeur de la technologie de Vitria Technology. « Le Self-Evolving Knowledge Plane de Vitria transforme l'AIOps, le faisant passer d'un simple système de reporting à un système de compréhension qui permet à l'IA agentique de raisonner au sein de systèmes complexes, d'agir avec précision et d'améliorer les résultats au fil du temps, ouvrant ainsi la voie vers des opérations autonomes. »

Des signaux à la cause première et à la résolution

L'impact est immédiat dans les scénarios complexes et multi-domaines. Lors d'un déploiement récent, Vitria a mis en évidence la dégradation de l'expérience utilisateur dans le réseau radio en raison de contraintes de ressources dans un routeur virtualisé de la couche de transport – en identifiant la cause première à travers les couches et en déclenchant une remédiation automatisée. Le résultat : une résolution jusqu'à 80 % plus rapide et une réduction de 50 à 80 % du travail manuel.

Principaux facteurs de différenciation

Raisonnement déterministe : L'IA opère au sein du Knowledge Plane, un environnement vérifiable, garantissant ainsi des décisions précises et explicables.

Renseignements fédérés et partagés avec acquisition continue de connaissances.

Fondé sur des normes et transparent avec des points de preuve opérationnels

Déployé dans certains des plus grands réseaux du monde, VIA AIOps atteint des taux de résolution d'incidents de plus de 95%, offrant des niveaux élevés d'automatisation, et détectant et résolvant les problèmes avant qu'ils n'aient un impact sur le client.

Vitria Technology présentera ces innovations au FutureNet World London, en avril 2026. Pour en savoir plus sur la transition d'un mode de fonctionnement axé sur les données vers un mode axé sur la connaissance, rendez-vous sur Vitria.com.

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