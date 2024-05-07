السفير المغربي في اليابان يزور مبنى NX Group

طوكيو, 7 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- تلقت شركة NIPPONNIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC زيارة من معالي السيد رشاد بوهلال

، السفير الاستثنائي والمفوض لمملكة المغرب في اليابان، في مبنى مجموعة NX يوم 12 أبريل.

الشعار: https://kyodonewsprwire.jp/img/202404199723-O1-rdr386lh

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المركز: سيادة السفير رشاد بوهلال

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قامت مجموعة NX Nippon بإنشاء Express Morocco SARLAU وNippon Express Morocco Free Zone SARLAU في يوليو 2022 باعتبارهما شركتَين محليتين في المغرب؛ ومنذ ذلك الحين، دأبت على تطوير عمليات الشحن الجوي/المحيطي والخدمات اللوجستية هناك مع التركيز بشكل خاص على الصناعات ذات الصلة بالنقل. وتقدم الشركتان التابعتان للمجموعة الخدمات لتلبية الاحتياجات اللوجستية لحفنة متنوعة من العملاء الذين ينفذون الأعمال التجارية في المغرب والدول المجاورة.

تم استقبال السفير بوهلال واثنين من الضيوف الآخرين بالنيابة عن المجموعة من قبل المدير التنفيذي تداهيرو فورويه والمدير التنفيذي ساتوسيو أوتسوجي. في المحادثة اللاحقة، تبادل الأطراف الحديث حول مبادرات تطوير الخدمات اللوجستية في المغرب وتبادلوا مجموعة واسعة من الآراء في أجواء ودية.

وستواصل مجموعة NX Group توسيع شبكتها العالمية لتوفير خدمات لوجستية عالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن مجموعة NX Group: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202404199723-O1-l9TAwOAd.pdf

الموقع الرسمي لمجموعة NX Group: https://www.nipponexpress.com/

الحساب الرسمي لمجموعة Nippon Express على LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/