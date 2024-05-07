السفير المغربي في اليابان يزور مبنى NX Group

صدر عن

NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.

07 مايو, 2024, 08:27 AST

طوكيو, 7 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- تلقت شركة NIPPONNIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC زيارة من معالي السيد رشاد بوهلال

، السفير الاستثنائي والمفوض لمملكة المغرب في اليابان، في مبنى مجموعة NX يوم 12 أبريل.

الشعار: https://kyodonewsprwire.jp/img/202404199723-O1-rdr386lh 

صورة
المركز: سيادة السفير رشاد بوهلال
https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202404199723/_prw_PI2fl_k4kcwx1M.jpg 

قامت مجموعة NX Nippon بإنشاء Express Morocco SARLAU وNippon Express Morocco Free Zone SARLAU في يوليو 2022 باعتبارهما شركتَين محليتين في المغرب؛ ومنذ ذلك الحين، دأبت على تطوير عمليات الشحن الجوي/المحيطي والخدمات اللوجستية هناك مع التركيز بشكل خاص على الصناعات ذات الصلة بالنقل. وتقدم الشركتان التابعتان للمجموعة الخدمات لتلبية الاحتياجات اللوجستية لحفنة متنوعة من العملاء الذين ينفذون الأعمال التجارية في المغرب والدول المجاورة.

تم استقبال السفير بوهلال واثنين من الضيوف الآخرين بالنيابة عن المجموعة من قبل المدير التنفيذي تداهيرو فورويه والمدير التنفيذي ساتوسيو أوتسوجي. في المحادثة اللاحقة، تبادل الأطراف الحديث حول مبادرات تطوير الخدمات اللوجستية في المغرب وتبادلوا مجموعة واسعة من الآراء في أجواء ودية.

وستواصل مجموعة NX Group توسيع شبكتها العالمية لتوفير خدمات لوجستية عالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن مجموعة NX Grouphttps://kyodonewsprwire.jp/attach/202404199723-O1-l9TAwOAd.pdf 

الموقع الرسمي لمجموعة NX Grouphttps://www.nipponexpress.com/ 

الحساب الرسمي لمجموعة Nippon Express على LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/ 

من نفس المصدر

Nippon Express (ألمانيا) وNippon Express (الشرق الأوسط) تشاركان في "الصحة العربية 2024" في دبي

شاركت شركة Nippon Express (ألمانيا) GmbH (المشار إليها فيما يلي بـ "NX Germany") وشركة Nippon Express (الشرق الأوسط) L.L.C. (المشار إليها فيما يلس بـ ...

حصول NX Morocco Free Zone على شهادات نظام إدارة الصحة والسلامة البيئية والمهنية

حصلت Nippon Express Morocco Free Zone SARLAU (المشار إليها في ما يلي بـ "NX Morocco Free Zone")، وهي شركة تابعة لشركة NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.‎، ...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

Image1

سلسلة التوريد / اللوجستيات

Image1

سلسلة التوريد / اللوجستيات

Image1

الشحن الجوي

Image1

النقل / الشاحنات / السكك الحديدية

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة