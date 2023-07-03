السوق العالمية للمركبات ذاتية القيادة تحت الماء تتجاوز 5.95 مليارات دولار بحلول عام 2031 | Growth Market Reports

بونا، الهند، 3 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- وفقًا لدراسة سوقية أجرتها مؤخرًا شركة Growth Market Reports، تحت عنوان " شرائح السوق العالمية للمركبات ذاتية القيادة تحت الماء - حسب النوع والشكل والتقنية ونظام الدفع ونوع الحمولة والتطبيق والمنطقة: الحجم والحصة والاتجاهات العامة وتحليل الفرص، 2023-2031"، كان حجم السوق 1.78 مليار دولار في 2022 ومن المتوقع أن يتجاوز 5.95 مليارات دولار بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.3% بحلول نهاية 2031.

الأطراف الفاعلة الرئيسية المشمولة

· مؤسسة لوكهيد مارتن

· مؤسسة جنرال داينامكس

· بوينغ

· كونغسبرغ

· BAE Systems

· ATLAS ELEKTRONIK GmbH

· International Submarine Engineering Limited

· Eelume AS

· ECA GROUP

· Graal Tech Srl

يمكن تنزيل عينة بصيغة PDF من هنا: https://growthmarketreports.com/request-sample/4810

ويغطي التقرير بيانات عن الاتجاهات العامة الناشئة، ومحركات السوق، وفرص النمو، والقيود التي من شأنها أن تغير ديناميكيات السوق. ويقدم تحليلًا متعمقًا لشرائح السوق، والأطراف الفاعلة في الصناعة، والاستراتيجية الحيوية التي تساعد الأطراف الفاعلة في السوق على تعزيز حصصها السوقية.

للاستفسار قبل الشراء: https://growthmarketreports.com/enquiry-before-buying/4810

النقاط الرئيسية:

· المركبات ذاتية القيادة تحت الماء عبارة عن مركبات ذاتية الدفع أو غير مأهولة مجهزة بمستشعرات ومشغلات ميكانيكية.

· زيادة اعتمادها في مجال الدفاع والنمو في أنشطة التنقيب عن المعادن الأرضية النادرة من المتوقع أن يعززا الطلب على المركبات ذاتية القيادة تحت الماء.

· من المتوقع أن تتوسع شريحة المركبات ذاتية القيادة تحت الماء متوسطة الحجم (عمق 100م إلى 1000م) بأسرع معدل نمو سنوي مركب، نظرًا لازدياد اعتمادها في قطاعي النفط والغاز والدفاع.

· من المتوقع أن تحظى شريحة القوات المسلحة والدفاع بحصة سوقية كبيرة نظرًا لتزايد الطلب على أنشطة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

· من المتوقع أن تهيمن أمريكا الشمالية على السوق العالمية، نظرًا لارتفاع ميزانيات الدفاع بها وازدياد شراء القوات البحرية للمركبات ذاتية القيادة تحت الماء المتقدمة لأغراض أنشطة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

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الشريحة المشمولة

النوع

· المركبات ذاتية القيادة تحت الماء صغيرة الحجم (عمق حتى 100م)

· المركبات ذاتية القيادة تحت الماء متوسطة الحجم (عمق من 100م إلى 1000م)

· المركبات ذاتية القيادة تحت الماء كبيرة الحجم (عمق أكبر من 1000م)

الشكل

· طوربيدي

· طراز انسيابي مستطيل

· بدن ذو تدفق صفيحي

· مركبات متعددة البدن

التقنية

· نظام اتصالات

· نظام تفادي التصادم

· نظام ملاحة

· نظام تصوير

نظام دفع

· نظام ميكانيكي

· نظام كهربائي

· نظام هجين

نوع الحمولة

· مستشعرات

· كاميرات

· مسبار صدى

· سونار ذو فتحة صناعية

· محدّد دوبلر صوتي لقياس سرعة التيارات

· أخرى

التطبيق

· البحث العلمي

· صناعة النفط والغاز

· القوات المسلحة والدفاع

· البحث عن الآثار وعمليات التنقيب

· جغرافية المحيطات

· حماية ورصد البيئة

· التعدين في قاع البحار

· أنشطة الإنقاذ

· أخرى

المنطقة

· أمريكا الشمالية

· أوروبا

· آسيا والمحيط الهادئ

· أمريكا اللاتينية

· الشرق الأوسط وأفريقيا

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Growth Market Reports SOURCE