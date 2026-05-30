الشرق يلتقي بالغرب: معرض شانغهاي لملابس الزفاف 2026 يرتقي بصناعة ملابس الزفاف عبر 25 عامًا من الإرث والرؤية العالمية

شانغهاي, 30 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- بتنظيم كلٍ من Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd. وShanghai International Exhibition Management Co., Ltd.، سيُقام معرض شانغهاي لملابس الزفاف 2026 خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو في مركز شانغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات (SWEECC). تجمع هذه النسخة أكثر من 200 علامة تجارية عالمية مع مشترين من أكثر من 63 دولة ومنطقة.

التركيز على التصميم الصيني: ربع قرن من التطور الإبداعي

على مدار الـ 25 عامًا الماضية، أطلق معرض شانغهاي لملابس الزفاف أبرز مصممي ملابس الزفاف الأكثر تأثيرًا في الصين. تواصل نسخة عام 2026 هذا الإرث، بمشاركة أبرز الأسماء المحلية الرائدة، بما في ذلك WANGFENG BRIDAL وLAFINE وST.WHITE. سيستعرض هؤلاء المصممون مزيجهم الفريد بين التراث الثقافي والجمال المعاصر، مما يعزز مكانة شانغهاي كمركز رئيسي لتصميم ملابس الزفاف الشرقية.

ملتقى عالمي لتميّز ملابس الزفاف

معرض شانغهاي لملابس الزفاف 2026 هو المنصة الأكثر شمولًا في آسيا لتصميم ملابس الزفاف العالمية. ومن بين الشركات العارضة العائدة: Vera Wang (الولايات المتحدة الأمريكية)، وSaiid Kobeisy (لبنان)، وYumi Katsura (اليابان)، إلى جانب العلامات الكورية Vanilla Milla وBlossomveil، والعلامة التركية Didem Kinail. يقدّم هؤلاء المصممون العالميون معًا عرضًا استثنائيًا عابرًا للحدود لفنون ملابس الزفاف، يجمع بين الأناقة الكلاسيكية الخالدة والإبداع العصري الجريء.

اتجاهات يقودها المستهلك: الجودة، والإنفاق الذكي، والقيمة مقابل المال تتصدر المشهد

أصبح مستهلكو ملابس الزفاف اليوم أكثر انتقائية ووعيًا، حيث بات مفهوم "القيمة مقابل المال" العامل الحاسم في اتخاذ القرار. واستجابةً لذلك، يقدّم معرض 2026 مجموعة مختارة من العلامات التجارية التي توازن بين التصميم ويُسر التكلفة. تعتمد العلامات المحلية للمصممين — بما في ذلك MUZI وPERFECT وWEST SUNNY وBangYi وYUNI وTRAVIS YOUNG وShaLa Chinese Wear — على فهمها العميق للسوق المحلي وسلاسل التوريد المرنة لتقديم جودة عالية بأسعار مناسبة.

التكامل الشامل: معرض التصوير والرؤية في شانغهاي 2026

سيُقام معرض التصوير والرؤية في شانغهاي 2026 بالتزامن مع الحدث، جامعًا مختلف قطاعات صناعة الزفاف تحت سقف واحد — بدءًا من فساتين الزفاف وبدلات العرسان وصولًا إلى مستحضرات التجميل والإكسسوارات. يوفّر هذا التعاون الإستراتيجي للمشترين والمتخصصين تجربة شاملة لتوريد المنتجات من مكان واحد.

مستحضرات التجميل وإكسسوارات الملابس: ارتقِ بإطلالة الزفاف

تعود المناطق المخصصة لمستحضرات التجميل والإكسسوارات في نسخة 2026. حيث يستعرض فنانون ومصممون مرموقون خبراتهم ومجموعاتهم المميزة مباشرةً في موقع الحدث، مما يمنح العرائس والمشترين تجربة سلسة.

عرض ملابس الزفاف 2026: عرض مبهر على منصة الملابس

دوّنوا هذا الموعد في أجنداتكم: سيُقام معرض ملابس الزفاف 2026 يوم 30 يونيو في مركز شانغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات (SWEECC). بالتعاون مع قادة الصناعة، سيقدّم العرض تصاميم مسرحية متطورة وتقنيات إضاءة تفاعلية حديثة، ما يتيح للحضور فرصة مبكرة للاطلاع على أحدث التوجهات العالمية من خلال:

دور الملابس الراقية ذات الإرث

المواهب المستقلة الصاعدة

مجموعات خريف وشتاء 2026 الحصرية

مسابقة أفضل فناني المكياج وتصفيف الشعر في الصين 2026 ومنتدى تطوير خبراء التجميل

ينظم معرض شانغهاي لملابس الزفاف 2026 هذه المسابقة والمنتدى، والمقرر إقامتهما في 2 يوليو بمركز شانغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات (SWEECC). يشارك في المنافسات فنانو تجميل مستقلون، وخبراء مكياج مؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي (MUAs)، إضافة إلى مواهب صاعدة من أبرز الأكاديميات. يجمع هذا الحدث نخبة من الخبرات، ويوفر فرصًا جديدة لبناء العلامات التجارية وتطوير الأعمال، كما يدعم رواد أعمال قطاع التجميل في توسيع حضورهم السوقي وآفاقهم الإبداعية.

تصميم مستدام للأجنحة وتسهيل تجهيزات المعرض

منذ أغسطس 2024، أطلق معرض شانغهاي لملابس الزفاف مبادرة للأجنحة المستدامة تهدف إلى تحقيق مفهوم "صفر نفايات وصفر انبعاثات كربونية". تتميّز تصاميم الأجنحة الموحدة بمستويات أعلى من السلامة والجودة والمسؤولية البيئية، مع تسهيل عمليات تجهيز الشركات العارضة — بما يؤكد أن فعاليات ملابس الزفاف الراقية يمكنها أيضًا تبنّي مفاهيم الاستدامة.

تسجيل الزوار متوفر على:

https://shanghaibridalfashionweek.digitalexpo.com/main-h5/sign/form?exhibitionId=10015032025121000017653373972513126231557087702&identityId=100131042026021200017708601739468069381241075587&channelId=0022059460361666494464&ignorePublish=1&language=en-us

معلومات عن الحدث:

معرض شانغهاي لملابس الزفاف 2026

التاريخ: من 1 إلى 3 يوليو 2026

الموقع: القاعة 4، مركز شانغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات

العنوان: رقم 850 طريق بوشينغ، منطقة بودونغ الجديدة، شانغهاي

المنظمون:

Shanghai International Exhibition Management Co., Ltd.

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: www.bridalfashionweek.com.cn

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2989599/Shanghai_Bridal_Fashion_Showroom.jpg