Восток встречается с Западом: Shanghai Bridal Fashion Showroom 2026 выводит индустрию свадебной моды на новый уровень, опираясь на 25-летнее наследие и глобальное видение будущего

Информация предоставлена

Shanghai International Exhibition Management Co., Ltd

30 мая, 2026, 14:45 GMT

ШАНХАЙ, 30 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Выставка свадебной моды Shanghai Bridal Fashion Showroom 2026, организованная компаниями Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd. и Shanghai International Exhibition Management Co., Ltd., пройдет с 1 по 3 июля в Шанхайском Национальном выставочном и конференц-центре (Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center, SWEECC). В этом году выставка представит более 200 мировых брендов покупателям из более 63 стран и регионов мира.

В центре внимания — китайский дизайн: четверть века творческой эволюции

За последние 25 лет Shanghai Bridal Fashion Showroom стала стартовой площадкой для самых влиятельных дизайнеров свадебной моды Китая. В 2026 году выставка продолжит эту традицию, представив ведущие отечественные бренды, включая WANGFENG BRIDAL, LAFINE и ST.WHITE. Эти дизайнеры продемонстрируют уникальное сочетание культурного наследия и современной эстетики, вновь подтверждая статус Шанхая как одного из ключевых центров восточного свадебного дизайна.

Глобальное слияние лучших традиций свадебной моды

Shanghai Bridal Fashion Showroom 2026 является самой масштабной в Азии платформой международного свадебного дизайна. Среди ее постоянных участников — Vera Wang (США), Saiid Kobeisy (Ливан) и Yumi Katsura (Япония), а также корейские бренды Vanilla Milla и Blossomveil и турецкий бренд Didem Kinail. Эти мировые дизайнеры совместно представят уникальную международную эскпозицию свадебного искусства, объединяющую классическую элегантность и авангардное творчество.

Тренды, продиктованные потребителями: качество, разумные траты и оптимальное соотношение цены и ценности

Сегодняшние покупатели свадебной продукции становятся все более требовательными, и решающим фактором все чаще становится оптимальный баланс стоимости и качества. Отвечая на этот запрос, организаторы выставки 2026 года сформировали эскпозицию брендов, успешно сочетающую дизайнерский подход и доступность. Отечественные дизайнерские бренды, включая MUZI, PERFECT, WEST SUNNY, BangYi, YUNI, TRAVIS YOUNG и ShaLa Chinese Wear, используют глубокое понимание местного рынка и гибкие цепочки поставок для создания качественной продукции по доступным ценам.

Сквозная интеграция отрасли: VISION & IMAGE SHANGHAI 2026

Параллельно с этим мероприятием пройдет выставка VISION & IMAGE SHANGHAI 2026, объединяющая все сегменты свадебной индустрии — от свадебных платьев и костюмов жениха до макияжа и аксессуаров. Такое стратегическое сотрудничество обеспечит закупщикам и профессионалам отрасли возможность комплексного поиска поставщиков на одной площадке.

Макияж и модные аксессуары: завершите свой свадебный образ

В 2026 году вновь будут организованы специальные зоны, посвященные макияжу и аксессуарам. Известные визажисты и дизайнеры представят свои коллекции и профессиональные решения непосредственно на площадке, обеспечивая посетителям и закупщикам максимально удобный формат знакомства с продукцией.

Bridal Fashion Show 2026: яркое подиумное шоу

Отметьте дату в календаре: показ свадебной моды Показ Bridal Fashion Show 2026 состоится 30 июня в SWEECC. В сотрудничестве с ведущими представителями отрасли организаторы подготовили инновационное сценическое оформление и интерактивные световые технологии, которые позволят гостям заранее познакомиться с мировыми тенденциями благодаря:

  • легендарным домам высокой свадебной моды;
  • перспективным независимым дизайнерам;
  • эксклюзивным коллекциям сезона осень–зима 2026 года.

Конкурс лучших визажистов и стилистов Китая и Форум профессионального мастерства визажистов (2026 China Fashion Beauty Outstanding Makeup & Styling Artist Competition & Makeup Artist Development Forum)

Организованные в рамках выставки Shanghai Bridal Fashion Showroom 2026 конкурс и форум состоятся 2 июля в SWEECC. Среди участников — независимые специалисты, визажисты-инфлюенсеры и перспективные таланты ведущих профильных учебных заведений. Мероприятие соберет лучшие отраслевые ресурсы, создаст новые возможности для развития брендов и бизнеса, а также поможет предпринимателям индустрии красоты расширить свое присутствие на рынке и реализовать творческий потенциал.

Экологичный дизайн стендов и упрощенная подготовка экспозиции

С августа 2024 года Shanghai Bridal Fashion Showroom реализует инициативу по созданию экологичных выставочных стендов в духе принципа безотходности и углеродной нейтральности. Стандартизированная конструкция стендов обеспечивает более высокий уровень безопасности и качества, отличается экологичностью и одновременно упрощает подготовку участников, демонстрируя, что свадебные мероприятия мирового уровня могут успешно сочетаться с принципами устойчивого развития.

Регистрация посетителей открыта по ссылке:

https://shanghaibridalfashionweek.digitalexpo.com/main-h5/sign/form?exhibitionId=10015032025121000017653373972513126231557087702&identityId=100131042026021200017708601739468069381241075587&channelId=0022059460361666494464&ignorePublish=1&language=en-us 

Информация о мероприятии:  

SHANGHAI BRIDAL FASHION SHOWROOM 2026

Даты проведения: с 1 по 3 июля 2026 г.
Место проведения: Павильон 4 (Hall 4), Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center
Адрес: No. 850 Bocheng Road, Pudong New Area, Shanghai 

Организаторы:

Shanghai International Exhibition Management Co., Ltd.
Электронная почта: [email protected]
Веб-сайт: www.bridalfashionweek.com.cn  

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2989599/Shanghai_Bridal_Fashion_Showroom.jpg

East Meets West: Shanghai Bridal Fashion Showroom 2026 Elevates the Bridal Industry with 25 Years of Heritage & Global Vision

Organized by Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd. and Shanghai International Exhibition Management Co., Ltd., the Shanghai Bridal...
