الشركة الرائدة في مجال تبادل البيانات الإلكترونية، Comarch، تفتتح مركز بيانات جديد في منطقة مترو فينيكس

كراكوف، بولندا, 27 يوليو، 2023 /PRNewswire/ -- افتتحت شركة Comarch، الرائدة عالميًا في برامج التبادل الإلكتروني للبيانات والفوترة الإلكترونية، مؤخرًا أحدث مركز بيانات لها، وأول منشأة مملوكة ومشغلة بالكامل في أمريكا الشمالية. في يونيو 2023، أكمل أحدث ابتكارات البنية التحتية الخاصة بهم البناء في منطقة فينيكس الحضرية في ميسا، أريزونا. تم تصميم المنشأة الرئيسية التي تبلغ مساحتها 32000 قدم مربع لتلبية الطلب المتزايد على خدمات مراكز البيانات السحابية والاحترافية عالية الجودة والآمنة والموثوقة في الولايات المتحدة. ومع المراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأنظمة الطاقة والتبريد الكافية لتلبية معايير المستوى الثالث، لا يواجه العملاء أي وقت تعطل تقريبًا.

كمنصة قائمة على السحابة تضم أكثر من 450 ألف مستخدم يوميًا و650 مليون مستند يتم تبادلها سنويًا، سيكون مركز البيانات الجديد هذا مفيدًا للغاية لشركة Comarch في تقديم محفظة تبادل البيانات الخاصة بها للعملاء المقيمين في أمريكا الشمالية.

ومع تبادل الرسائل الإلكترونية من خلال البنية التحتية الخاصة بشركة Comarch، سيكونون قادرين على الوعد بدرجة أكبر من المرونة في اتفاقية مستوى الخدمة وضمان أمن البيانات المهمة لعملائهم. ومع تزايد عدد البلدان بإدخال لوائح ضريبية جديدة تتطلب الفواتير الإلكترونية، يمكن لشركات أمريكا الشمالية ذات الوجود العالمي الآن الاعتماد على Comarch لاتباع نهج مركزي للامتثال للفواتير.

سيقدم مركز البيانات الجديد مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات المدارة والاستضافة السحابية والموقع المشترك والتعافي من الكوارث وحلول النسخ الاحتياطي. كما ستوفر غرف اجتماعات (MMR) للسماح للعملاء بالاتصال بشركة نقل واحدة أو أكثر - مما يمكّن عملاء Fortune 500 من الوصول إلى بياناتهم ونقلها بسهولة.

وتعد هذه المنشأة تتويجًا لاستثمار بقيمة 26 مليون دولار حيث توسع الشركة نطاق انتشارها العالمي الذي يمتد حاليًا إلى 92 مكتبًا عبر أربع قارات. ويعني هذا التوسع أن الشركات في شبكة Comarch والعملاء المحتملين يمكنهم الآن الاستفادة من حلول تكنولوجيا المعلومات الأكثر شمولاً مع تكامل الأنظمة المتقدمة. وتوفر البنية التحتية لمركز البيانات أحادي المصدر والخدمات المدارة والتطبيقات المطورة مزايا التكامل الرأسي والتفاوض على نطاق واسع.

يعد افتتاح مركز البيانات الجديد في فينيكس جزءًا من استراتيجية التوسع العالمية لشركة Comarch، والتي تهدف إلى توفير حلول تكنولوجيا معلومات مبتكرة وقابلة للتطوير للعملاء عبر مجموعة واسعة من المجالات.

نبذة عن Comarch: Comarch هي مزود عالمي لحلول أعمال تكنولوجيا المعلومات تأسست في عام 1993 على مبادئ تبسيط العمليات التشغيلية والتجارية. تواصل Comarch دفع توسعها العالمي وحلولها الحائزة على جوائز لتمكين نجاح العملاء - مع أكثر من 7000 مهندس متخصص، ومستشار أعمال، وخبراء تسويق، وأكثر من ذلك.

للتواصل الإعلامي: Kenneth Taylor, [email protected]com

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