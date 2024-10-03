الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المناخ والطاقة ENlighten تتجاوز سعتها المسجلة في الطاقة الشمسية بمقدار 6.2 جيجاوات على منصة 'SOLAR CHAMP'

- معالجة أزمة المناخ بشكل مبتكر من خلال حلول الطاقة المتكاملة

سيول، كوريا الجنوبية, 3 أكتوبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Enlighten، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المناخ والطاقة في كوريا الجنوبية، أن منصتها لإدارة أصول الطاقة الشمسية SOLAR CHAMP قد تجاوزت سعتها المسجلة بمقدار 6.2 جيجاوات. ويمثل هذا الأمر 26.3% من سوق الطاقة الشمسية في كوريا الجنوبية، حيث تم تسجيل 25,900 محطة طاقة شمسية على المنصة، مما يجعلها أكبر منصة خدمية موحدة في البلاد.

ENlighten - SOLAR CHAMP

تقدم منصة SOLAR CHAMP حلاً مبتكرًا لإدارة وتداول موارد الطاقة المتجددة الموزعة بكفاءة. يمكن لأصحاب محطات الطاقة الشمسية الوصول إلى بيانات فورية حول إنتاج الطاقة والإيرادات، مما يساعدهم على تحسين كفاءة التشغيل في محطاتهم. وفي كوريا الجنوبية، حيث تنتشر محطات الطاقة الشمسية الصغيرة، تبسط المنصة عمليات تداول الطاقة وتساهم في توفير التكاليف، مما يعزز من مكانتها عبر إبرامها لإتفاقيات تعاون ناجحة مع العديد من الشركات المدرجة في مبادرة RE100، على غرار Naver وLotte والبنوك الاستثمارية العالمية.

توفر شركة Enlighten أيضًا خدمتين رئيسيتين للاشتراك، وهما RE100 والاشتراكات السكنية. تهدف هذه النماذج إلى تخفيض الحواجز المالية أمام اعتماد الطاقة المتجددة، مما يسهل على الشركات والأفراد الوصول إلى الطاقة النظيفة. كما توفر هذه الخدمات العديد من المزايا على غرار تقليل تكاليف الكهرباء وتقديم دعم عملي لتحقيق أهداف مبادرة RE100.

إضافة إلى ذلك، طورت شركة Enlighten نموذجًا للتنبؤ بالطاقة يعتمد على تقنية التعلم العميق، يستخدم بيانات الطقس ومقاييس تشغيل المحطات لمراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية في الوقت الفعلي. وتسهم هذه التقنية في الكشف المبكر عن الأعطال، مما يساعد في تحسين الصيانة والكفاءة التشغيلية. ومن خلال تحسين دقة التنبؤ، تساعد Enlighten على تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، مما يساهم في استقرار أسواق الطاقة.

وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي CEO لشركة Enlighten، السيد Youngho Lee، قائلاً: "إن هدفنا يكمن في تعزيز نموذجنا لخدمات الطاقة كخدمة (EaaS) المعتمد على منصة SOLAR CHAMP. ونسعى إلى إحداث ثورة في سوق الطاقة من خلال تقديم خدمات متكاملة تجمع بين الكهرباء والغاز والاتصالات ضمن نموذج اشتراك، مما يتيح للعملاء الوصول إلى حلول الطاقة بسهولة ودون الحاجة إلى استثمارات مسبقة".

نبذة عن شركة Enlighten

تعد Enlighten شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المناخ والطاقة في كوريا الجنوبية، حيث تقود صناعة الطاقة من خلال حلول إدارة الطاقة المتكاملة وتقنيات التنبؤ بالطاقة القائمة على التعلم العميق. ومن خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي AI المتقدمة وقدرات تحليل البيانات، تعمل Enlighten على تحسين إنتاج وإدارة الطاقة الشمسية وتعزيز كفاءة الأسواق عبر منصتها "SOLAR CHAMP"، التي تبسط عمليات تداول الطاقة وتدير موارد الطاقة المتجددة الموزعة بكفاءة عالية.

هذا وتم اختيار شركة Enlighten كمزود للطاقة المتجددة لمبادرة RE100 في مقاطعة جيونج جي، كما وقعت اتفاقية شراء طاقة من طرف ثالث مع شركة Naver، بالإضافة إلى تقديم حلول RE100 متكاملة لشركة Lotte Global Logistics وعدد من الشركات والمؤسسات الكبرى الأخرى. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.enlighten.kr.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2517165/ENlighten_SOLAR_CHAMP.jpg