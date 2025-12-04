الصوت الصيني الوحيد في معرض ITSA: شركة AI² Robotics تستعرض قوة الصين في الذكاء الاصطناعي المتجسد دعمًا لرؤية السعودية 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية، 4 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- افتُتح معرض التحول الصناعي السعودي (ITSA)، وهو أكبر حدث للتكنولوجيا الصناعية في المملكة، في الأول من ديسمبر. وفي أول ظهور لها في الشرق الأوسط، عرضت شركة AI² Robotics، الرائدة في مجال الروبوتات متعددة الأغراض المعتمدة على الذكاء الاصطناعي العام، روبوتها AlphaBot 2 المطوَّر ذاتيًا. على مدار ثلاثة أيام، قدَّم الروبوت خدمات إعداد القهوة بشكل مستقل تمامًا، مما أتاح للحضور من مختلف أنحاء العالم إلقاء نظرة على الجيل القادم من الروبوتات الذكية الصينية.

وفي لحظة رمزية، ظهر AlphaBot 2 على المسرح جنبًا إلى جنب مع معالي بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، للمشاركة في مراسم قص الشريط في حفل افتتاح النسخة الأولى من معرض ITSA.

في ركن «مقهى الروبوت المستقل»، أثار AlphaBot 2 إعجاب الجمهور بتقديم خدمة متكاملة من البداية إلى النهاية: بدءًا من تفسير الأوامر، والتقاط الأكواب، وتشغيل الآلة، ووصولًا إلى تقديم المشروبات بحركة سلسة واستجابة سريعة على مستوى المللي ثانية.

أنتج الروبوت أكثر من 200 كوب يوميًا باستخدام آلة قهوة استهلاكية قياسية، مما يبرهن عدم اعتماده على علامات تجارية أو طرازات محددة، وقدرته على تشغيل مجموعة متنوعة من الآلات على الفور.

ومع ذلك، تظل القهوة جزءًا بسيطًا فقط من قدراته. فقد تم بناء AlphaBot 2 على منصة أجهزة موحَّدة ونموذج أساسي واحد، ما يمكِّنه أيضًا من العزف على الطبول، وفرز العناصر، والتعامل مع الأشياء وتنظيمها، وهو ما يبرز الذكاء الكامن في روبوت حقيقي متعدد الأغراض.

وتُعد شركة AI² Robotics، التي تأسست في عام 2023، أول شركة ناشئة تقود الابتكار في مجال نماذج الرؤية واللغة والفعل (VLA)، إذ تعمل على تطوير أول نموذج رؤية-لغة-فعل عالمي وشامل للجسم، يتمتع بفهم مكاني رائد، وتنسيق كامل للجسم، وقدرة على الاستدلال في المهام المعقَّدة.

وفي المنتدى الرئيسي لقمة ITSA، اعتلى الدكتور إريك غو ياندونغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AI² Robotics، المنصة بصفته رائد الأعمال الصيني الوحيد في الحدث.

وقد استعرض الدكتور غو نهج AI² Robotics الصيني المميَّز نحو الذكاء المتجسِّد، والمعبَّر عنه في شعار «التطلع إلى النجوم مع البقاء راسخًا على الأرض». وأوضح كيف يمكن لقدرات الذكاء الاصطناعي المتجسد الصينية، التي تتقدَّم بسرعة، أن تدعم التحول الصناعي في المملكة وتسرِّع تحقيق أهداف رؤية 2030.

كما أوضح أن عبارة «التطلع إلى النجوم» تجسِّد دافع الشركة لدفع حدود الذكاء الاصطناعي المتجسد والنماذج الأساسية، في حين تؤكد عبارة «البقاء راسخًا على الأرض» الحاجة إلى أجهزة موثوقة وقابلة للإنتاج على نطاق واسع، بحيث تتمكَّن الروبوتات من العمل في بيئات حقيقية.

وتخدم روبوتات AI² Robotics متعددة الأغراض قطاعات تصنيع أشباه الموصلات وصناعة السيارات والخدمات العامة. كما أن نهج «حلقة البيانات المغلقة + دمج السيناريوهات» الذي تتبعه الشركة يغذِّي التحسين المستمر. وفي سبتمبر، أبرمت الشركة اتفاقًا مع شركة HKC Corporation لنشر أكثر من 1,000 روبوت بشري الشكل خلال ثلاث سنوات.

