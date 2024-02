الظهور الأول لبرنامج CNEC Global Leap في برشلونة يسلط الضوء على سبع قفزات تقنية لتسريع تطور الذكاء الاصطناعي

برشلونة، إسبانيا، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- استضاف Cloud Native Elite Club (CNEC) ندوة ناجحة بعنوان "Leap with Cloud Native x AI" في مؤتمر MWC Barcelona 2024. شهد الحدث اجتماع أكثر من 50 من قادة الصناعة والخبراء لاستكشاف أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا والابتكار لعام 2024، وتبادل الرؤى والممارسات القيمة لتطبيقات السحابة الأصلية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

سبع قفزات تقنية لتسريع تطور الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات

CNEC Global Leap Program Debuts in Barcelona, Highlighting Seven Tech Leaps to Accelerate Intelligence Plaque presented for the CNEC European Branch

هذا وقد شدد Bruno Zhang، المدير التنفيذي للتكنولوجيا السحابية في هواوي، على الدور الحاسم الذي تلعبه التقنيات السحابية الأصلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي كقوى دافعة في مسار تحول الصناعة في العصر الذكي.

وقد قام بتخصيص سبع قفزات تقنية رئيسية للترقيات الذكية في مختلف الصناعات:

الهندسة المعمارية: من البنية الأساسية/ الثانوية التي تتمحور حول وحدة المعالجة المركزية (CPU) إلى البنية الثنائية غير المتجانسة؛

الحوسبة من الأغراض العامة إلى حوسبة الذكاء الاصطناعي؛

التخزين: من مخزن البيانات التقليدي إلى التخزين الأصلي القائم على الذكاء الاصطناعي؛

التقارب بين البيانات والذكاء الاصطناعي: الانتقال من "Data+AI" إلى "Data4AI/AI4Data".

تطوير التطبيقات: من نظام التكويد الكامل/المنخفض/ الصفري إلى البرمجة الذاتية بمساعدة الذكاء الاصطناعي؛

تكنولوجيا الوسائط: من التصوير إلى الحوسبة، ومن الإنتاج إلى الإنشاء الكامل؛

الأمن: من نظم الأمن السيبراني والمعلومات إلى نهج عدم السماح المطلق بالوصول دون التحقق

وشدد تايلور Dolezal، رئيس النظام البيئي لدى Cloud Native Elite Club (CNCF)، على الاهتمام بالتقنيات السحابية الأصلية باعتبارها العمود الفقري للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا على قدرتها على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى الصناعة. وسلط Dolezal الضوء على افتخار "CNCF بالعديد من المشاريع التي تستخدمها شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل OpenAI، مما يوفر البنية التحتية التكنولوجية الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي". "وفوق ذلك، فإن المشاريع السحابية الأصلية مثل K8sGPT تجسد قدرتنا على الاستفادة من قدرات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة للذكاء الاصطناعي التوليدي ومقدرة Kubernetes على تعزيز الابتكار في الصناعة."

وقالت Li Wei، نائبة مدير معهد Cloud Computing and Big Data Research Institute at China Academy of Information and Communications Technology (CAICT)، إن "الحوسبة السحابية تغذي الابتكار وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي". وأضافت السيدة Li أن "الحوسبة السحابية توفر دعمًا مرنًا وقابلًا للتطوير بفعالية لهذه النماذج، مما يقلل التكاليف ويحسن الكفاءة". "كما أنها توفر منصة سهلة الاستخدام لتطوير النماذج ونشرها واستخدامها."

وسلطت السيدة Li الضوء على ظهور نموذج الخدمات السحابية الكبيرة كنموذج مستجد في مشهد الحوسبة السحابية. وشددت على أهمية إنشاء معايير للصناعة. "إن إطار معايير الخدمة السحابية ذات النماذج الكبيرة يتكون من أربع طبقات: البنية التحتية والنماذج والخدمات والتطبيقات. هذا ويسير إطار العمل هذا في اتجاه توحيد وتشغيل الخدمة السحابية ذات النماذج الكبيرة من خلال نظام صناعي جيد التنظيم."

بناء أساس سحابي متين لابتكار البيانات والذكاء الاصطناعي وقيمة البيانات الجديدة

واشتملت الندوة على عروض تقديمية من ممثلي Huawei Cloud ومختلف قادة الصناعة الذين عرضوا الممارسات المبتكرة في مختلف القطاعات. كما تبادلوا الرؤى حول الاستفادة من التكنولوجيا السحابية لتسريع ابتكار الذكاء الاصطناعي للبيانات.

وعرض Iñaki Fuentes، المدير التنفيذي للعمليات في شركة TravelgateX، رحلة التحول السحابية الأصلية الناجحة مع Huawei Cloud. ومن خلال اعتماد حاويات البيانات والخدمات الصغيرة، فقد نجحوا في تحقيق تحسينات كبيرة: مثل معالجة أكثر من 6 مليارات عملية بحث يومية عن الفنادق بكفاءة، وخفض تكاليف تشغيل السحابة بنسبة 20%، وتعزيز الأداء بأكثر من 35%، وتبسيط التعقيد التشغيلي.

كمت قدم Li Guo، خبير Huawei Cloud SRE، حل العمليات الثابتة الخاص بهم، وهو نهج شامل يعتمد على الممارسات الداخلية لـ Huawei Cloud. يؤكد هذا الحل على ضمان الاستقرار والموثوقية والموارد الفعالة والأمان المُعزز والخدمات السريعة. تقدم Huawei Cloud مجموعة من الخدمات مثل OES وBOS وAMS وIMS التي تتيح للشركات تعزيز قدرات التشغيل والصيانة وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والجودة وتسريع التحول الرقمي باستخدام التشغيل والصيانة كمحركين رئيسيين.

وبذلك الصدد؛ فقد صرح Chong Chen، كبير المهندسين في Huawei Cloud GaussDB (لـ MySQL)، أن هذه الخدمة يمكن أن تضمن الموثوقية العالية والتوافر عبر ثلاث مناطق توافر (AZs)، مما يتيح الوصول إلى هدف نقطة الاسترداد الصفرية (RPO) وعدم فقدان البيانات. علاوة على ذلك، يمكن لنظام قاعدة البيانات الكامل توسيع نطاقه وتقليصه بسهولة، وإضافة أو إزالة النسخ المقروءة في غضون دقائق للتكيف مع التغييرات في كفاءة سعة التطبيقات دون تقييم القدرات أو اللجوء إلى الموارد. تعتبر هذه البنية مناسبة تمامًا لاحتياجات قواعد البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي.

برنامج CNEC Global Leap: تمكين الصناعة باستخدام التكنولوجيا

أصبحت السحابة الأصلية بمثابة النفط العالمي الجديد لتغذية الاقتصاد الرقمي العالمي. ستقوم المزيد من الشركات ببناء وتطوير خدماتها على السحابة. وإيمانًا بذلك التوجه، قامت مؤسسة Cloud Native Computing Foundation (CNCF) وCAICT وHuawei Cloud بتأسيس CNEC بشكل مشترك في عام 2020. يهدف CNEC إلى معالجة التحديات التي تواجهها المؤسسات أثناء ترحيل البيانات إلى السحابة واستخدامها وإدارتها. يضم CNEC في الوقت الراهن أكثر من 200 عضو أساسي، وقد قام ببناء نظام تشغيلي شامل يدعم أكثر من 800 مدير فني في مختلف الصناعات، بما في ذلك الإنترنت والتمويل والخدمات اللوجستية والسيارات. وأصبح لمجتمعه أيضًا فروعًا في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.

وأكد William Dong، رئيس قسم التسويق السحابي في Huawei، على التزام الشركة بالتعاون مع منظمات الصناعة مثل CNCF وCAICT في عصر الذكاء الاصطناعي. ومن خلال المجتمعات التقنية مثل CNEC، تهدف Huawei Cloud إلى ربط الشركات بأحدث التقنيات العالمية وأفضل الممارسات وتوجهات الصناعة. تسعى هذه المبادرة إلى تمكين الشركات حول العالم من تسخير إمكانات السحابة الأصلية والذكاء الاصطناعي، وتحقيق القفزة في نهاية المطاف إلى البيانات والاستفادة من براعة الذكاء الاصطناعي.

وبالتطلع إلى عام 2024، فسيعمل CNEC على منح الأولوية للتكامل الإستراتيجي بين تقنيات السحابة الأصلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي وتطويره عالميًا. خلال هذا الحدث؛ كشف CNEC عن برنامج Global Leap الخاص به تحت عنوان "Leap with Cloud Native x AI"، والذي سيسهل التبادلات التقنية المكثفة والمناقشات المتعمقة وعروض الممارسات التجريبية.

كما أقامت Huawei Cloud حفل تقديم لوحة تجسيدية لتأسيس فرع CNEC الأوروبي لتقديم خدمة أفضل للمؤسسات المحلية. هذا وتعد هذه المبادرة دليلًا على التزام Huawei Cloud بالتعاون مع العملاء والشركاء لتسريع اعتماد وتطوير التقنيات المبتكرة مثل حلول السحابة الأصلية والذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات في أوروبا. وختامًا؛ يهدف هذا الجهد التعاوني إلى إطلاق العنان لإمكانات النمو عبر الصناعات المتنوعة بفضل تطويع الابتكار التكنولوجي المستمر.

