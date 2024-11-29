العلامات التجارية في مدينة شنتشن: صُنع في الصين، إلى مُبتكر في الصين، ثم بجودة عالية في الصين

مدينة بكين، 29 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير إخبارى من China.org.cn حول مدينة شنتشن الصينية:

في سبتمبر، كشفت Huawei عن أول هاتف ذكي ثلاثي الطيات في العالم للاستخدام التجاري. مع ردود فعل مثل "رائعة جدًا!" و"تكنولوجيا مذهلة!" غزت وسائل التواصل الاجتماعي، فقد انتشرت مقاطع فيديو فتح علبة الجهاز ومراجعات لهذا الجهاز الجديد عبر المنصات في جميع أنحاء العالم.

Shenzhen Brands: Made in China, Innovated in China, and Quality-Driven in China

إن الأرض المشتركة التي رعت هذه العلامات التجارية المدهشة، مثل: Huawei، وBYD، وMindray هي مدينة شنتشن في الصين بصفتها ساحة اختبار لإصلاحات الصين وانفتاحها، فإن هذه المدينة تواصل كونها ميدانًا خصبًا للعلامات التجارية عالية الجودة حتى اليوم. ولكن كيف فعلت هذا؟

من وجهة نظري أهم عامل هو حفاظ شنتشن على مستوى عالٍ من الجودة دون كلل. مع العلم بأن الجودة هي أساس أي علامة تجارية، فقد رسخت المدينة فلسفتها "الجودة أولًا" عبر شتى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

بالإضافة إلى ذلك، لقد توافقت شنتشن بذكاء مع التوجهات العالمية في التنمية. يشير Jiang Qingyun، أستاذ جامعة Fudan، إلى أن الصين لديها ميزة فريدة في الصناعات الخضراء مثل الطاقة الجديدة ومواد الصناعة الجديدة، وأن منتجات "صُنع في الصين" في المستقبل ستجسد فلسفات "خفض الكربون والاستدامة البيئية والابتكار الأخضر". بدأت شنتشن بالفعل في التحرك في هذا الاتجاه. فالمركبات الكهربائية، البطاريات الليثيوم، والخلايا الشمسية - "الثلاثي الجديد" - يصبحون تدريجيًا من الأساسيات في صادرات شنتشن.

أخيرًا، كانت بيئة شنتشن المفتوحة والشاملة والمدفوعة بالابتكار عاملًا حاسمًا. منذ الأيام الأولى للإصلاح والانفتاح، تم دمج التكيف والابتكارات البارزة في نسيج المدينة. من خلال الامتناع عن القوانين المفرطة، وترحيبها بالأفكار الجديدة، ودعمها للبحث والتطوير، خلقت شنتشن ساحةً متكافئة تجعل الشركات مستعدةً بشكل كافٍ، وجريئة، وقادرة على الابتكار.

على مدار أكثر من 40 عامًا، تحولت شنتشن من "قرية صيد صغيرة" إلى "عاصمة العلامات التجارية الصينية"، وهي الآن موطن لـ 11 شركة مُدرجة ضمن قائمة Fortune Global 500. هذه الشركات، إلى جانب العديد من العلامات التجارية الأخرى التي تنتمي إلى شنتشن، هم شهود ومساهمون في التحول من "صُنع في الصين" إلى "مبتكر في الصين" ثم "بجودة عالية في الصين"، ما يعزز مركز الصناعات الصينية في سلسلة القيمة العالمية.

إن هذه العلامات التجارية نتاج للنظام البيئي الفريد لشنتشن، وثمار الابتكار في عصر الإصلاح والانفتاح، وممثلون للقوى الإنتاجية الجديدة عالية الجودة في الصين. إنها ترمز إلى المعايير العالية لعبارة "الجودة في الصين".

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=Ac1XQm5G96A