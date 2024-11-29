Бренды Шэньчжэня: Made in China (Сделано в Китае), Innovated in China (Инновация из Китая) и Quality-Driven in China (Качественно из Китая)

ПЕКИН, 29 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Новостной репортаж China.org.cn о китайском Шэньчжэне:

В сентябре Huawei представила первый в мире складываемый втрое смартфон для коммерческого использования. Реакции «Так здорово!» и «Потрясающая технология!» наводнили социальные сети, а видео распаковки и обзоров этого нового устройства стали вирусными на всех платформах мира.

Shenzhen Brands: Made in China, Innovated in China, and Quality-Driven in China

Объединяющим фактором, позволившим вырасти таким впечатляющим брендам, как Huawei, BYD и Mindray, является китайский Шэньчжэнь. Являясь испытательным полигоном для реформ и расширения открытости Китая, этот город на сегодняшний день продолжает оставаться плодородным полем для появления высококачественных брендов. Но как это стало возможно?

Самое главное, на мой взгляд, это религиозно высокие стандарты качества в Шэньчжэне. Осознавая, что качество является основой любого бренда, город закрепил свою философию «качество прежде всего» в экономических, социальных и экологических аспектах.

Кроме того, Шэньчжэнь тесно связан с глобальными тенденциями развития. Цзян Цинъюнь (Jiang Qingyun), профессор Университета Фудань, отмечает, что Китай обладает уникальным преимуществом в природоохранных отраслях, таких как новая энергетика и новые материалы, и что в будущем в продукции «Сделано в Китае» будет воплощаться философия «малый углеродный след, устойчивая окружающая среда, экологичные инновации». Шэньчжэнь уже начал движение в этом направлении. Электромобили, литиевые батареи и солнечные панели — «новое трио» — постепенно становятся основой экспорта Шэньчжэня.

Наконец, важную роль сыграла открытая, инклюзивная и инновационная среда Шэньчжэня. С первых дней реформ и открытости адаптивность и прорывные инновации вплетались в полотно города. Воздерживаясь от чрезмерного регулирования, приветствуя новые идеи и поддерживая НИОКР, Шэньчжэнь создал равные условия, которые делают предприятия достаточно готовыми, решительными и способными к инновациям.

За более чем 40 лет Шэньчжэнь превратился из «маленькой рыбацкой деревни» в «столицу китайских брендов», где сейчас находятся штаб-квартиры 11 компаний из списка Fortune Global 500. Эти компании, наряду со многими другими брендами, расположенными в Шэньчжэне, являются свидетелями и участниками перехода от «Made in China» (Сделано в Китае) к «Innovated in China» (Инновация из Китая) и «Quality-Driven in China» (Качественно из Китая), поднимая китайские отрасли вверх в глобальной цепочке создания стоимости.

Эти бренды являются продуктами уникальной экосистемы Шэньчжэня, плодами инноваций в условиях реформ и открытости, а также представителями производительных сил Китая нового качества. Они символизируют высокие стандарты, заложенные в «Качестве Китая».

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Ac1XQm5G96A