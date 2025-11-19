الفيلم الوثائقي «قصة التآزر» (النسخة الأفريقية) يبرز ديناميكية أفريقيا وشراكتها المتنامية مع الصين

جوهانسبرغ، 19 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- على أعتاب انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين ( G20 ) في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، يوم 22 نوفمبر، في سابقة تاريخية تتولى فيها دولة أفريقية للمرة الأولى الرئاسة الدورية للمجموعة، يُسلّط فيلم وثائقي جديد الضوء على قارة تضطلع بدور متنامٍ في الحوكمة العالمية.

كيف تبدو أفريقيا اليوم؟ على مدى أربعين يوماً، جاب فريق عمل فيلم «قصة التآزر» (النسخة الأفريقية) شرق القارة وغربها وجنوبها، في رحلة بدّدت كثيراً من الصور النمطية الراسخة عن أفريقيا. يوثّق الفيلم قصص أصحاب المبادرة والمبتكرين في أنحاء القارة، ويرصد وجوهاً متنوّعة للتعاون بين الصين وأفريقيا في مجالات تشمل الطاقة المتجددة، والنقل الصديق للبيئة، والزراعة الحديثة، والمعدات الهندسية المتقدمة، والتجارة.

ويقدّم الوثائقي صورة لقارة تمضي قدماً: حيث تسهم حلول النقل الصديق للبيئة ومشروعات الطاقة المتجددة في إيصال الكهرباء إلى المنازل، وتُستثمر الأراضي الشاسعة في زراعة حديثة تعتمد تقنيات ومعدات متطورة، وتعكس الحركة النشطة في الأسواق المحلية حيوية المشهد التجاري.

الفيلم الوثائقي «قصة التآزر» (النسخة الأفريقية) من إنتاج China International Publishing Center (CIPC) بالتعاون مع Hunan Broadcasting System (HBS) ، وسيُطرح عالمياً اعتباراً من 18 نوفمبر.

