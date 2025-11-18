Le documentaire « The Story of Synergy » (édition Afrique) présente la dynamique et le partenariat entre l'Afrique et la Chine

JOHANNESBURG, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que le sommet des dirigeants du G20 se prépare à se réunir à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 22 novembre - marquant la première fois qu'un pays africain occupe la présidence tournante du G20 - un nouveau documentaire montre un continent qui joue un rôle de plus en plus important dans la gouvernance mondiale.

À quoi ressemble l'Afrique aujourd'hui ? L'équipe de tournage de The Story of Synergy (Africa Edition) a entrepris un voyage de 40 jours à travers l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe, un voyage qui a remis en question les idées préconçues. Ils ont documenté les faiseurs et innovateurs à travers le continent, mettant en lumière des histoires de collaboration entre la Chine et l'Afrique dans des domaines tels que les énergies renouvelables, les transports écologiques, l'agriculture moderne, les équipements d'ingénierie de pointe et le commerce.

Le documentaire révèle une Afrique en mouvement : dans laquelle les transports écologiques et les solutions d'énergie renouvelable apportent de la lumière aux ménages, où les méthodes et les équipements agricoles modernes cultivent de vastes terres agricoles et où l'animation des marchés reflète l'élan du commerce.

Produit par le China International Publishing Center (CIPC) et Hunan Broadcasting System, The Story of Synergy (Africa Edition) sera diffusé dans le monde entier à partir du 18 novembre.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2824351/1117.mp4