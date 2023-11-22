الكشف عن QUAQ في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مع BC10000 من ELFBAR

- شركة QUAQ الرائدة في الصناعة تقدم أحدث حلول التدخين الإلكتروني مشتركة مع سجائر ELFBAR الإلكترونية غير المسبوقة ذات النفخة الكبيرة جدًا والتي يمكن التخلص منها، وهذا هو أحدث التزام لِـ ELFBAR المعزز تجاه الشرق الأوسط إلى جانب توسعها العالمي

جدة، المملكة العربية السعودية, 22 نونبر/تشرين الثاني 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة QUAQ، المزود العالمي لحلول السجائر الإلكترونية، عن أحدث تقنياتها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع ELFBAR، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال السجائر الإلكترونية، وجهازها غير المسبوق BC10000 ذو النفخة الكبيرة.

ELFBAR BC10000 QUAQ

QUAQ تقدم MESH إلى أسواق الشرق الأوسط هذه المرة. تشكل هذه التكنولوجيا الأساسية، MESH من QUAQ، حل التكنولوجيا الثلاثية الذي يضم منتجات التدخين الإلكتروني تحت العلامات التجارية العالمية الرائدة، بما في ذلك ELFBAR.

قامت QUAQ، جنبًا إلى جنب مع CELL وCAPSULE، بتحسين توصيل المذاق والنكهات، بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في وضع تجربة التدخين الإلكتروني حقًا في القلب، منذ إنشائها في عام 2022.

BC10000: أداء ثابت مضمون بواسطة MESH من QUAQ

يضمن BC10000، الذي تم رفعه بواسطة MESH من QUAQ، الاتساق في متعة كل ضربة حتى آخر نفخة، في السعي المستمر لتلبية عدد كبير من متطلبات المستخدمين. تعكس هذه الأهداف كل ما تلتزم به ELFBAR لتحقيق أفضل تجربة تدخين إلكتروني ممكنة.

تم تصميم أحدث تقنيات الملفات التي قدمتها MESH من QUAQ في هيكل قرص العسل الإلكتروني، مما يوفر دفعة أكثر قوة من النكهات للمستخدمين في عملية تنشيط فورية. إنها تعيد إنتاج نكهات لا مثيل لها من خلال الانحلال، مما يعد بتجربة غامرة للتدخين الإلكتروني.

أثناء عملية الانحلال، يذهل تزايد نكهة MESH بفضل التحكم في متغيرات درجة الحرارة ضمن النطاق الأمثل الذي يتراوح بين 220 - 270 درجة مئوية. من خلال الحفر النانوي المطبق على سطح MESH، تسمح هذه التقنية بتوزيع الحرارة بشكل أكثر توازناً، مما يؤدي إلى تقليل بقايا الكربون بنسبة 30% وتحسين اتساق الطعم بنسبة تزيد عن 97%. ويستمر هذا الأداء من أول نفخة إلى آخر واحدة.

تساعد هذه التحسينات في إنشاء جزيئات بخار فائقة الدقة بحجم 0.76 ميكرومتر، وهي الأولى من نوعها في الصناعة. على عكس لفائف القطن العادية التي تحتوي على جزيئات يبلغ حجمها 2 ميكرومتر، فإن MESH يخلق بخارًا أكثر قوة وكثافة، بما يصل إلى 10 ملليجرام كل ثانيتين.

QUAQ CELL وQUAQ CAPSULE، عناصر أساسية لتحسين إحساس الفم

تعمل QUAQ CELL وQUAQ CAPSULE معًا لضمان تمتع المستخدمين المحتاجين بجلسات طويلة الأمد، وإحساس سلس في الفم، ونكهات أكثر اتساقًا وأصالة.

QUAQ CELL هو أول تكامل لطاقة الانحلال في الصناعة، وتحدد QUAQ CAPSULE المعيار لحل الخرطوشة في الصناعة.

مع QUAQ MESH في BC10000 الذي يرفع من سقف تجربة التدخين الإلكتروني، ويقدم مذاقًا طويل الأمد متعدد الطبقات، وبخارًا ناعمًا وسميكًا، إن QUAQ CELL و QUAQ CAPSULE في طور الإعداد لجلبهما إلى أسواق الشرق الأوسط رسميًا.

BC10000 متوفر الآن عبر قنوات متعددة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. للتحقق من توفر المنتج وتقديم الطلب، يرجى مراجعة موقع ELFBAR أو من خلال متاجر السجائر الإلكترونية غير المتصلة بالإنترنت.

نبذة عن ELFBAR

ELFBAR هي شركة رائدة ومبتكرة في صناعة السجائر الالكترونية العالمية، مع تفاني لا يتزعزع لاستكشاف إلهام جديد وفتح المزيد من الاحتمالات في الحياة من خلال توفير تجربة مميزة ومتنوعة للتدخين بالسيجارة الالكترونية. تظل ELFBAR ملتزمة بالامتثال وحماية الشباب والنمو المستدام في مسؤوليتها التي لا تتزعزع كواحدة من العلامات التجارية العالمية الرائدة التي اختارها ويفضلها عشرات الملايين من المستخدمين البالغين في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول ELFBAR كعلامة تجارية ومنتجاتها في الشرق الأوسط، يرجى زيارة elfbar.ae.

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