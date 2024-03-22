الكشف عن توقعات Vantage Markets الأحدث حول التنقل المستدام في الحلقة الثالثة من The Vantage View

سلسلة فيديو The Vantage View تم إنشاؤها بالتعاون مع Bloomberg Media Studios.

بورت فيلا، فانواتو, 22 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- شركة الوساطة الحائزة على الجوائز، ذات الأصول المتعددة، Vantage Markets (وتختصر Vantage) تسعد بالإعلان عن إطلاق الحلقة الثالثة من سلسلته المنتظرة بشدة، The Vantage View.

Vantage Markets’ latest projections on Sustainable Mobility revealed in third episode of The Vantage View

مع إنتاجه بالتعاون مع Bloomberg Media Studios، تغوص هذه الحلقة الأحدث في القوة التحويلية والإمكانات الاستثمارية لمشهد التنقل المشغل بالكهرباء في آسيا مع تركيز متطلع على التنقل المستدام. يتعلم المشاهدون من Andrey Berdichevskiy، الشريك والمدير المشارك في Boston Consulting Group أو BCG، الذي يقود مركز جنوب شرق آسيا للمناخ والاستدامة Southeast Asia Centre for Climate & Sustainability.

يناقش Berdichevskiy الديناميكيات المتطورة تدريجيًا لصناعة السيارات العالمية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة تبني المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) إلى نسبة مبهرة تصل إلى 59% من إجمالي مبيعات المركبات الخفيفة بحلول 2035. في نفس الوقت، من المتوقع للأسطول العالمي لمركبات ذات العجلتين الكهربائية – والتي تستخدم بشكل واسع في آسيا - أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول 2040، بارزًا الدور الحاسم لآسيا في التحول إلى المركبات الكهربائية.

حدد Berdichevskiy أيضًا عدد من فرص الاستثمار عبر سلسلة توريد المركبات الكهربائية، من المواد الخام إلى تكنولوجيا مكونات البطارية والبنية التحتية للشحن.

"نحن متحمسون للشراكة مع Bloomberg Media Studios مرة أخرى لتقديم هذه الحلقة الأحدث من The Vantage View، موفرة للمشاهدين أفكار لا مثيل لها حول القوة التحويلية لمشهد التنقل الكهربائي في آسيا.". يقول ذلك Marc Despallieres، رئيس الاستراتيجية والتداول في Vantage.

"مع تزايد تبني العالم لحلول النقل المستدام، تخدم هذه الحلقة كاستكشاف في الوقت المناسب لفرص الاستثمار واتجاهات السوق التي تشكل مستقبل التنقل.".

تعلم المزيد عن التنقل المستدام عبر The Vantage View.

معلومات عن Vantage

Vantage (أو Vantage Markets) هي وسيط متعدد الأصول يقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول منتجات عقود الفروقات (CFDs)، بما في ذلك الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات.

وبخبرة تتخطى 13 عامًا في السوق، يفوق الدور الذي تلعبه شركة Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا بيئيًا تجاريًا موثوقًا به، وتطبيق تداول عبر الهاتف المحمول حائزًا على جوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. يمكنك تنزيل تطبيق Vantage من على App Store أو Google Play.

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معلومات عن Bloomberg Media

Bloomberg Media هي الشركة الإعلامية الرائدة عالميًا والمتعددة المنصات في مجال الأعمال التجارية والتمويل، والتي تعتمد على الموارد الصحفية من أكثر من 2700 متخصص على مستوى العالم في أكثر من 120 دولة. Bloomberg Media هي مؤسسة إعلامية موجهة للمستهلك تابعة لـ Bloomberg LP

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