الكشف عن مشاركة EVE Energy الكبيرة من خلال مقصورتين مشتركتين | Solarex Istanbul، تركيا

إسطنبول، تركيا، 6 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- اجتمع أكثر من 350 عارض وعشرات الآلاف من الزوار في Solarex Istanbul في تركيا في الرابع من أبريل لاستكشاف أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية في تقنيات الطاقة الشمسية الضوئية. عرضت EVE Energy خلال أول ظهور لها مجموعة كاملة من منتجات تخزين الطاقة من خلال مقصورتين، لعرض قوة البحث والتطوير القوية في مجال تخزين الطاقة، والتي أصبحت واحدة من أبرز مظاهر المعرض.

سلسلة Mr. Flagship تعيد تعريف حلول الطاقة التنافسية ESS

أنشات EVE Energy في هذا المعرض مقصورة حصرية لمنتجات سلسلة Mr. Flagship، حيث أدخلت منتجات سلسلة Mr. Flagship ذات المفهوم الأساسي "كفاءة وبساطة وأمان" تغييرات جذرية في التصميم التقليدي لأنظمة تخزين الطاقة، وأعادت تعريف حلول الطاقة التنافسية ESS استنادًا إلى مزايا المنتج، وحلت المشاكل في عصر تخزين الطاقة على نطاق واسع قبل الأوان. وقد لفت أداء الشركة المتميز انتباه العديد من الحضور، مما جعلها محل اهتمام.

الكفاءة: بدعم من تكنولوجيا جمع التيار المبتكرة وتكنولوجيا 3T الحصرية، يتم زيادة كفاءة استهلاك الطاقة لخلايا وأنظمة بطاريات سلسلة Mr. Flagship بنسبة 1٪، مما يمكن أن يقلل من نفقات تشغيل دورة الحياة بمقدار 3.6 مليون يوان صيني RMB؛

البساطة: مع خلية البطارية ذات الحجم المزدوج، وتصميم الحزمة النموذجي، ونظام التكامل بالحد الأدنى، تقل الصيانة بنسبة 50٪ وتقل متطلبات الإشراف على التشغيل والصيانة بنسبة 50٪، بحيث يمكن لكل عميل الاستمتاع بالتشغيل السهل لمحطة توليد الطاقة لتخزين الطاقة؛

الأمان: إن طبقات الحماية الأمنية الثلاث الصارمة، بما في ذلك طلاء الحاجز الخاص والسلامة الجوهرية على مستوى الخلية، وحماية المراقبة المستمرة على مستوى الحزمة، وإدارة درجة الحرارة على مستوى النظام، تبني بشكل مشترك خط دفاع آمن خال من المخاوف لسلسلة Mr. Flagship؛

تكييف الطلب على جميع السيناريوهات، نمط عالمي للتعاون

تعاونت EVE Energy مع AKSA لعرض مجموعة كاملة من المنتجات وحلول BMS التي تغطي مجالات الطاقة والمنازل والاتصالات في المقصورة، بالتعاون مع الشركات الكبرى في هذه الصناعة. ومن بين المنتجات التي حازت الإهتمام، منتجات محورية مثل LF100MA وLF280K وMB30 وMB31 ونظام تخزين الطاقة 4 ميجا واط وخزانة التبريد السائل في الهواء الطلق، ووقف العديد من الحضور للمشاركة في المناقشات، ولا تظهر هذه المنتجات فقط قوة البحث والتطوير القوية لشركة EVE Energy في مجال تخزين الطاقة، بل تعكس أيضًا قدرتها العميقة على التكيف مع احتياجات جميع السيناريوهات،

وفي وقت مبكر من يناير من هذا العام، وقعت EVE مذكرة تفاهم مع شركة AKSA الرائدة في تركيا للطاقة الكهربائية ومشغل الشبكة لإنشاء مشروع مشترك في تركيا. ومن خلال دمج الموارد المميزة لكلا الطرفين، تهدف EVE إلى ضخ روح جديدة في سوق الطاقة المتطورة بسرعة في تركيا. وكانت EVE قد أقامت علاقات تعاونية متينة من قبل مع العديد من شركات الطاقة المعروفة في جميع أنحاء العالم، مثل POWIN وWärtsilä وABS، وتعزز بشكل مشترك تطوير مجال الطاقة الجديدة.

باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مزودين لحلول بطاريات تخزين الطاقة في العالم، يمكن لشركة EVE Energy تلبية احتياجات العملاء العالميين بمزاياها الفريدة من نهج متعدد السيناريوهات والمخصص، وبناء نمط واسع من "التصنيع العالمي والخدمة العالمية والتعاون العالمي" تدريجيًا وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل EVE Energy متابعة التنمية الخضراء والنظيفة ومنخفضة الكربون، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز ازدهار صناعة الطاقة الجديدة والمساهمة في التنمية الخضراء للأرض.

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