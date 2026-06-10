في معرض SNEC 2026 | شركة EVE Energy توفر طلبات كبرى تتجاوز 67 جيجاواط/ساعة، معززةً ريادتها في مجال تخزين الطاقة

شانغهاي، 10 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو، تركت شركة EVE Energy بصمة قوية في مؤتمر ومعرض SNEC للطاقة الكهروضوئية (PV) في شانغهاي. استعرضت الشركة محفظتها المتكاملة من حلول تخزين الطاقة لمختلف السيناريوهات، بما في ذلك سلسلة Mr. Big Family، مُسلطةً الضوء على ريادتها التقنية وقدراتها المثبتة في الإنتاج الضخم والتسليم. خلال المعرض، أعلنت EVE Energy عن عدة شراكات إستراتيجية، بإجمالي اتفاقيات تجاوز 67 جيجاواط/ساعة — في تأكيد واضح على تنافسية منتجاتها وتنامي ثقة العملاء بها.

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نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بسعة تتجاوز 6.9 ميجاواط/ساعة يبرز بقوتين أساسيتين: التكنولوجيا والقدرة على التسليم

خلال الفعالية، حظي نظام تخزين الطاقة بسعة 6.9+ ميجاواط/ساعة من شركة EVE Energy وسلسلة Mr. Big Family باهتمام واسع، بفضل مزايا المنتجات القوية والأداء المستقر.

يعتمد نظام 6.9+ ميجاواط/ساعة على منصة ناضجة للبحث والتطوير خاصة بالبطاريات كبيرة الحجم، ويوفر ثلاث مزايا ثورية: كفاءة تكامل عالية، وعمر دورة فائق الطول، وطبقات متعددة من السلامة. صُمم النظام داخل حاوية قياسية بطول 20 قدمًا، مع زيادة كثافة الطاقة عبر استخدام خلايا ذات سعة أعلى، وتقنية التكامل CTP ‏(دمج الخلايا مباشرة داخل حزمة البطارية)، إلى جانب تحسين استغلال المساحات — ما يسهم بشكل كبير في خفض النفقات الرأسمالية الأولية (CapEx). كما تضمن الإدارة الحرارية الدقيقة وتقنيات الموازنة الذكية التحكم الصارم في فروقات درجات الحرارة أثناء التشغيل، ما يتيح أكثر من 10,000 دورة تشغيل مع الحفاظ على أداء مستقر طوال العمر الافتراضي للنظام. يتميز النظام أيضًا ببنية أمان شاملة تشمل حماية متعددة المستويات وإستراتيجية ذكية لإخماد الحرائق، ما يضع معيارًا جديدًا لأنظمة تخزين الطاقة واسعة النطاق.

ترتكز قوة هذا المنتج على منصة التصنيع المتقدمة والسجل المثبت في عمليات التسليم لدى EVE Energy. حتى الآن، أنتجت شركة EVE أكثر من 3.7 مليون خلية بطارية كبيرة الحجم مخصصة لتطبيقات تخزين الطاقة، وحققت عمليات تسليم مستقرة على مستوى الجيجاواط/ساعة، مما يعزز قاعدة قدراتها الإنتاجية لدعم تنفيذ مشاريع العملاء حول العالم.

اتفاقيات موقعة تتجاوز 67 جيجاواط/ساعة — ثقة مُستحقة في السوق

خلال المعرض، وقّعت شركة EVE Energy اتفاقيات مع كل من Shanghai Electric Power Electronics Co., Ltd.، وJiangsu Vertrans Energy Technology Co., Ltd.، وZhejiang Savant Digital Energy Technology Co., Ltd.، وTianjin RY Energy Co., Ltd.، إضافةً إلى Genesis Energia e Tecnologia Ltda.، وهي شركة برازيلية متخصصة في حلول الطاقة. تجاوزت السعة الإجمالية للعقود الموقعة 67 جيجاواط/ساعة، ما يعكس الثقة القوية في منتجات EVE وحلولها.

تعزيز الروابط الصناعية وتشكيل المستقبل مع الشركاء

شارك Steven Chen، النائب الأول لرئيس شركة EVE Energy، إلى جانب فريق الإدارة الأساسي للشركة، في مناقشات موسعة مع قادة الصناعة وشركاء سلسلة التوريد. شملت الموضوعات الرئيسية اتجاهات تقنيات البطاريات كبيرة الحجم، والتطبيقات المبتكرة لأنظمة التخزين عالية السعة، وتنسيق القدرات الإنتاجية العالمية، والتطوير المشترك للمنظومة الصناعية — بما يسهم في تعميق الرؤية الإستراتيجية المشتركة وتوسيع مجالات التعاون.

مع تسارع نمو صناعة تخزين الطاقة، ستواصل EVE Energy التركيز على تطوير تقنيات البطاريات كبيرة الحجم. استنادًا إلى قدراتها الإنتاجية القوية ومنظومة البحث والتطوير الداخلية المتكاملة، ووفق رؤية إستراتيجية طويلة الأمد، تلتزم EVE بتوفير منتجات موثوقة وإمدادات مستقرة بصفتها شريكًا عالميًا موثوقًا، بما يدعم التحول العالمي نحو مستقبل طاقة أكثر خضرة ومنخفض الانبعاثات الكربونية.

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