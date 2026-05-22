اللوفر أبوظبي يمدّد استقبال مشاركات معرض «فن الحين 2026» وجائزة ريتشارد ميل للفنون حتى 14 يونيو

أبوظبي, 22 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- —مدّد اللوفر أبوظبي الموعد النهائي لتقديم عروض المشروعات للمشاركة في النسخة السادسة من مبادرته الرائدة للفن المعاصر، معرض «فن الحين 2026» وجائزة ريتشارد ميل للفنون. ويُتيح ذلك للفنانين المعاصرين في دول مجلس التعاون الخليجي والهند فرصة حتى 14 يونيو 2026 لتقديم عروض مشروعاتهم عبر الموقع الإلكتروني لمتحف اللوفر أبوظبي.

وفي إطار مواصلة المتحف استكشاف التجارب الإنسانية المشتركة والروابط الثقافية، تتوسع نسخة هذا العام لتشمل الهند إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعكس روابط طويلة الأمد قائمة على التبادل والتعايش والقيم الإنسانية المشتركة.

وقال الدكتور غيليم أندريه، مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي: "لطالما كان معرض «فن الحين» منصةً تتشكّل من خلال الروابط بين الفنانين والأماكن والتواريخ المشتركة. وقد بدا توسيع نسخة 2026 لتشمل الهند إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً طبيعياً لهذا النهج. إذ إن الروابط بين الخليج والهند راسخة وذات أبعاد متعددة، متجذّرة في قرون من التبادل والحركة والتعايش عبر عالم المحيط الهندي."

وبتنسيق القيّمة البارزة كاميني ساوني، يُدعى الفنانون من دول مجلس التعاون الخليجي (المواطنون والمقيمون) والهند (المواطنون) لتقديم مقترحاتهم ضمن موضوع «روافد»، الذي يستكشف كيفية تشكّل العالم المعاصر من خلال تداخل التواريخ وتلاقح الثقافات وانصهار البيئات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت كاميني ساوني، القيّمة الضيف لمعرض «فن الحين 2026»: "ينطلق موضوع «روافد» من فهم مفاده أن العلاقات معقدة ومتطورة ومترابطة في أعماقها، نشأت عبر قرون من الحركة والتكيّف والحوار. فعلى الصعيد الجمالي، يدعو الموضوع الفنانين إلى تجسيد هذه اللقاءات المتشعّبة والتقاطعات في أعمال طموحة مرتبطة بالموقع، في حين يُقرّ على الصعيد الفكري بأن هذه العلاقات ليست مجردة، بل متجذّرة في التبادل الثري الذي نشهده حتى اليوم في مجالات التجارة والهجرة واللغة والثقافة والهوية بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والهند."

وستقوم لجنة تحكيم مرموقة بتقييم الطلبات واختيار الأعمال المدرجة في القائمة المختصرة ليتم تكليفها للعرض ضمن معرض "فن الحين"، الذي يفتتح في نوفمبر 2026.

وتختار لجنة التحكيم لاحقاً فائزاً واحداً من بين الفنانين المرشحين لنيل جائزة ريتشارد ميل للفنون لعام 2026، والتي تُقدر قيمتها بـــ 60 ألف دولار. وتهدف الجائزة إلى دعم الفنانين المعاصرين وإبراز أعمالهم، انسجاماً مع رسالة المتحف في ربط الثقافات وتسليط الضوء على المواهب الإقليمية. وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة ريتشارد ميل للفنون في ديسمبر 2026.

ويُشجَّع الفنانون على التقديم الآن ليكونوا جزءاً من هذا الحوار الحيوي العابر للثقافات الذي يسهم في تشكيل مستقبل الفن المعاصر.

لمزيد من المعلومات ولتقديم العروض الفنية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمتحف.

نبذة عن اللوفر أبوظبي

أتى متحف اللوفر أبوظبي ثمرة اتفاق استثنائي عُقد بين حكومتي أبوظبي وفرنسا، وقد عمل على تصميمه المهندس المعماري جان نوفيل، وفتح أبوابه أمام الجمهور في جزيرة السعديات في نوفمبر 2017. إن تصميم المتحف مستوحى من العمارة الإسلامية التقليدية، كما أن الضوء يتسلل من قبته الضخمة لینثر شعاع النور.

يحتفل اللوفر أبوظبي بالإبداع العالمي للبشرية، ويدعو الجماهير إلى تأمّل جوهر الإنسانية بعيون التاريخ. وهو يركّز، من خلال منهج تنظيم المعارض، على خلق حوار عبر الثقافات، وذلك من خلال قصص الإبداع البشري التي تتجاوز الحضارات والمكان والزمان.

ويمتلك المتحف مجموعة فنية منقطعة النظير في المنطقة تغطي آلاف السنين من التاريخ الإنساني، وهي تشمل أدوات أثرية من عصور ما قبل التاريخ، وغيرها من القطع الأثرية والنصوص الدينية واللوحات التاريخية والمنحوتات المعاصرة. وتدعم مجموعة المقتنيات الدائمة تشكيلة من الأعمال المُعارة من قِبَل شركاء المتحف، 19 مؤسسة ثقافية ومتحفاً عالمياً من فرنسا.

ويُعد اللوفر أبوظبي منصّة لاختبار الأفكار الجديدة في عالم تسوده العولمة، كما يدعم نمو الأجيال القادمة من المواهب وروّاد الثقافة. كما يُعد المتحف بمثابة منصة ترتبط فيها أواصر المجتمعات ويحظى فيها الجميع بالترفيه عبر معارضه الدولية وبرامجه ومتحفه الخاص بالأطفال.

نبذة عن ريتشارد ميل

ومنذ انطلاق "ريتشارد ميل" في العام 2001، ارتكز نهج العلامة التجارية في صناعة الساعات على تحرير الساعة من دورها المحدود الذي يجعلها أداة لضبط الوقت، والتوسّع في إمكاناتها المرئية بوضعها هدفًا مباشرًا للتطوير من خلال الفكر الفني والتصميم الإبداعي. وقد غدت تشكيلة ساعات ريتشارد ميل، اليوم بعد 20 عاماً، تتألف من أكثر من ثمانين طرازاً، صُمّمت وأنتجت جميعها بالشغف نفسه ووفق المبادئ الهندسية والجمالية الصارمة التي قادت أول ابتكار لريتشارد ميل.

وتُعدّ ساعات ريتشارد ميل روائع تقنية مصممة خصيصاً لأولئك الذين يتملّكهم التقدير الرفيع والشغف العميق تجاه الساعات السويسرية الفاخرة، التي تُبرز الإمكانيات الكاملة التي ينطوي عليها هيكل الساعة ومنظومة الحركة القابعة في قلبها الذي لا يزيد حجمه عن سنتيمترات مكعّبة قليلة، ولكنه يُشكل حيّزاً يتجلّى فيه الإبداع في صناعة الساعات.

وينعكس استيعاب صناعة الساعات للمساعي الفنية، من جانب آخر، في العلاقات الوثيقة التي تربط العلامة التجارية بالفنون؛ إذ تشمل علاقات الشراكة بين ريتشارد ميل وعالم الفنون والتي تهدف إلى دعم الفن المعاصر والفنانين، رعاية قصر طوكيو في باريس، بينالي الفن المعاصر ديزرت أكس والتعاون مع مصمم الرقصات العالمي الشهير بنجامين ميليبيد والملحن توماس روسل، فضلاً عن الاستحواذ على دار النشر Éditions Cercle d'Art التي أُسّست بدعم من بابلو بيكاسو في خمسينيات القرن الماضي.

نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعَي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والإبداع والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

نبذة عن المنطقة الثقافية في السعديات

تمثل المنطقة الثقافية في السعديات أحد أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية؛ إذ تحتضن كلاً من متحف اللوفر أبوظبي، وبيركلي أبوظبي، ومنارة السعديات، وبيت العائلة الإبراهيمية، ومتحف زايد الوطني الذي سيتم افتتاحه قريباً، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي.

وتُعد هذه المنطقة بمنزلة منصة عالمية هي نتاج تراث ثقافي غني قد أُنشأت للاحتفاء بالتقاليد وتعزيز ثراء وتنوُّع المشهد الثقافي العالمي على نحو يتّسم بالإنصاف. إن هذه المنطقة هي تجسيد لمفهوم التمكين؛ إذ تضم متاحف ومجموعات مقتنيات وتسرد حكايات تساهم في دعم تراث المنطقة والترويج لمشهد ثقافي عالمي متنوع.

وتُعدّ المنطقة الثقافية في السعديات بمثابة شهادة على التزام أبوظبي بالحفاظ على التراث مع تبني رؤية مستقبلية للاعتناء به. وتدعو المنطقة بلدان العالم للتفاعل مع الثقافات المتنوعة، كما تعزز تبادل الحوار، وتوفر مساحة ثقافية عالمية تدعم المنطقة والجنوب العالمي.

