المؤتمرات التقنية في معرض ومؤتمر "أديبك 2026" تستقطب عددًا قياسيًا من المشاركات استجابةً لارتفاع معدلات الطلب والضغوط المتعلقة بأمن الطاقة

• يؤكد تقديم 7,261 ورقة بحثية على دور معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" في تعزيز الابتكار التقني في قطاع الطاقة.

• تتصدر فئة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي قائمة فئات جمعية مهندسي البترول، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 11.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

• رقم قياسي في عدد المشاركات في مؤتمر "دائرة التكرير والتصنيع والتسويق" بفضل التحول الرقمي ونمو قطاع التصنيع المتقدم.

أبو ظبي, 23 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- استقطبت المؤتمرات التقنية في معرض ومؤتمر "أديبك 2026"، الذي تستضيفه "أدنوك"، رقمًا قياسيًا إجماليًا بلغ 7,261 ورقة بحثية مقدمة من المتخصصين والباحثين في مجال الطاقة من جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تستجيب فيه الأوساط التقنية العالمية بشكل مكثف وواسع النطاق لارتفاع معدلات الطلب، والضغوط المتزايدة المتعلقة بأمن الطاقة، والتغير التكنولوجي السريع.

“ADIPEC 2026 Call for Papers”

شهد المؤتمر التقني الذي نظمته جمعية مهندسي البترول والمؤتمر التقني "دائرة التكرير والتصنيع والتسويق" الذي نظمته شركة "دي إم جي إیفنتس" ارتفاعًا في عدد المشاركات، حيث زاد عددها بمقدار 196 مشاركة مقارنة بعام 2025، حيث يسلط هذان المؤتمران معًا الضوء على صناعة تركز على توفير أنظمة طاقة أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة في مختلف مراحل سلسلة القيمة بأكملها.

يتجلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد الموضوعات البارزة في هذا التحول. ويُعد الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أكبر فئة في برنامج الجمعية حاليًا، حيث سجل 1,296 مشاركة وزيادة بنسبة 11.6% مقارنة بالعام الماضي. ويُبرز هذا النمو وتيرة التحول الذي يشهده قطاع الطاقة العالمي، حيث تواصل تطبيقات التحسين والأتمتة ودعم اتخاذ القرار إعادة تشكيل كفاءة القطاع وأدائه.

وتعليقًا على العدد القياسي من المشاركات، قال هيثم الجنيبي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الحقول في دائرة الاستكشاف في "أدنوك"، ورئيس المؤتمر التقني لـ "أديبك 2026": "في وقت يُطلب فيه من أنظمة الطاقة تقديم أداء يفوق المعتاد، يعكس هذا العدد القياسي من المشاركات عمق الابتكار في هذا القطاع. وهو ما يؤكد مجددًا على أن "أديبك" لا يزال المنصة التقنية الرائدة والموثوقة التي تجذب أحدث التقنيات والابتكارات، وتجمع الخبراء العالميين لتقديم حلول قابلة للتطوير وتعزيز مرونة قطاع الطاقة وقدرته التنافسية".

كان هذا الزخم واضحًا بنفس القدر في مؤتمر "دائرة التكرير والتصنيع والتسويق"، الذي سجل أعلى عدد من الأوراق البحثية المقدمة على الإطلاق، حيث بلغ 977 ورقة، أي بزيادة قدرها 24.9% مقارنة بعام 2025. وقد كان موضوع "التحول الرقمي والتصنيع المتقدم" هو أبرز موضوعات المؤتمر من حيث معدل النمو، حيث ارتفع عدد الأوراق البحثية فيه بنسبة 58.6% ليصل إلى 211 ورقة بحثية، لتتصدر بذلك فئات البرنامج، مما يعكس التبني المتسارع للتقنيات الرقمية في مجالات التكرير والكيماويات والعمليات الصناعية.

ومن أبرز المؤشرات على تغير أولويات القطاع ظهور فئة جديدة، وهي "التصميم التقني-الاقتصادي واتخاذ القرارات الاستراتيجية"، التي ظهرت لأول مرة بعدد 85 مشاركة. ويعكس انتشارها السريع ارتفاع معدلات الطلب على النُهج التقنية التي تجمع بين التميز الهندسي والتفكير التجاري والاستراتيجي، مما يساعد المؤسسات على التعامل مع بيئة تشغيلية تزداد تعقيدًا

وأضاف توماس لوفلر، النائب الأول لرئيس شركة دي إم جي إیفنتس والمسؤول عن معرض ومؤتمر "أديبك"، قائلاً: "تُرسِل المشاركات المقدمة إلى المؤتمرات التقنية لهذا العام إشارة واضحة مفادها أن الذكاء الاصطناعي قد انتقل من مرحلة النظرية إلى مرحلة البنية التحتية. ويؤكد حجم هذه المشاركات وتعقيدها أن المجتمع التقني يبذل قصارى جهده لدمج هذه الحلول في جميع العمليات، ليس باعتبارها طموحًا مستقبليًا، بل كعنصر أساسي في أنظمة الطاقة الفعالة والمرنة".

شهد برنامج جمعية مهندسي البترول بشكل عام ارتفاعًا في عدد الأوراق البحثية المقدمة في مجال "الحفر"، بزيادة قدرها 112 ورقة، وفي مجال "الموارد غير التقليدية"، بزيادة قدرها %14، مما يدل على الاهتمام المتزايد بمرونة العرض والإنتاج على المدى القريب. في المقابل، شهد مجالا "تطوير الحقول المتكامل" و"زيادة الطاقة/الانبعاثات منخفضة الكربون" تراجعًا بنسبة 19.4% و35.1% على التوالي، مما يشير إلى إعادة توازن الاهتمام التقني نحو تلبية احتياجات توفير الإمدادات الفورية.

أما في برنامج "دائرة التكرير والتصنيع والتسويق"، فقد ارتفع عدد الأوراق البحثية في مجال "الاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الموارد وإعادة التدوير" بنسبة 52.5% ليصل إلى 61 ورقة، مما يشير إلى الاهتمام التقني المتواصل بكفاءة استخدام الموارد جنبًا إلى جنب مع التحول الأوسع نطاقًا في جانب العرض، ويؤكد أن اعتبارات الاستدامة على المدى الطويل لا تزال تحظى باهتمام تقني كبير، حتى في ظل اشتداد الضغوط الأمنية على المدى القريب.

شملت الدول الخمس الأكثر تقديمًا للمشاركات ضمن برنامج الجمعية كلًا من الإمارات والهند والمملكة العربية السعودية والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدول الرئيسية المنتجة للنفط في العالم وأكبر أسواق الطاقة الناشئة، مما يؤكد الانتشار العالمي الحقيقي للمؤتمرات التقنية. ويساهم حجم المشاركة الكبير في تعزيز دور معرض "أديبك" باعتباره منصة تجمع الأوساط التقنية من مختلف المناطق الجغرافية والتخصصات لتبادل المعرفة وتطوير الحلول التي يحتاجها القطاع.

سيُقام معرض ومؤتمر "أديبك 2026" في أبوظبي خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026، حيث سيجمع أكثر من 239,000 مشارك و1,800 متحدث و16,500 مندوب و2,250 شركة عارضة، بهدف تعزيز الشراكات والتقنيات والحلول العملية اللازمة لدعم أنظمة الطاقة التي تتعرض لضغوط، ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

نبذة عن معرض "أديبك"

يُقام معرض ومؤتمر "أديبك 2026" تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتنظيم من شركة "أدنوك"، في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026.

بينما يواجه العالم أحد أصعب الاختبارات التي مرت بها أنظمة الطاقة منذ عقود، يشكل ارتفاع الطلب، والأوضاع الجيوسياسية المضطربة، والتحول التكنولوجي السريع ضغوطًا جديدة على أنظمة الطاقة.

يُعد "أديبك 2026" منبرًا لفعاليات القطاع، حيث يتم التنسيق بين القادة وأصحاب رؤوس الأموال والكفاءات من أجل تعزيز المرونة في مواجهة ضغوط الواقع، وتمكين النمو المستدام على المدى الطويل.

تشمل مؤتمرات "أديبك" – الاستراتيجية منها والتقنية – 13 برنامجًا. حيث يشارك أكثر من 1,800 متحدث في أكثر من 380 جلسة لمناقشة أبرز التحديات العالمية الملحة في مجال الطاقة.

يضم "أديبك" 17 قاعة، بما في ذلك 30 جناحًا لبلدان مختلفة، وأربع مناطق متخصصة، وأكثر من 2,250 شركة عارضة، وهو يربط بين الأسواق العالمية بهدف تسريع نشر التطورات التكنولوجية، وعرض الحلول الجاهزة للسوق، وإتاحة إقامة شراكات تدعم النمو المستدام.

من المتوقع أن يستقبل "أديبك 2026" أكثر من 239,000 مشارك، مما يتيح فرصًا لا مثيل لها لبناء الشراكات وتطوير الحلول التي تدعم الاستقرار والتقدم.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.adipec.com.

للتسجيل بصفتك إعلاميًّا، يرجى زيارة: https://www.adipec.com/2025/press-media/press-registration/

نبذة عن شركة "أدنوك"

تعد "أدنوك" مجموعة رائدة ومتنوعة في مجال الطاقة والبتروكيماويات، مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. ويتمثل هدف "أدنوك" في تعزيز قيمة احتياطيات الهيدروكربونات الهائلة للإمارة من خلال عمليات التنقيب والإنتاج المسؤولة والمستدامة، وذلك لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع: www.adnoc.ae

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