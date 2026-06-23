बढ़ती मांग और ऊर्जा सुरक्षा के दबावों के उत्तर में ADIPEC 2026 Technical Conferences में रिकॉर्ड संख्या में प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं।

7,261 प्रस्तुतियाँ ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने में ADIPEC की भूमिका को सुदृढ़ करती हैं।

AI & Digital Transformation सबसे बड़ी SPE श्रेणी बन गया है, जिसमें साल दर साल 11.6% की वृद्धि हुई है।

डिजिटल परिवर्तन और उन्नत मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षेत्र में वृद्धि के कारण Downstream Conference में रिकॉर्ड संख्या में प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं।

अबू धाबी, UAE, 23 जून, 2026 /PRNewswire/ -- ADIPEC 2026 Technical Conferences, जिसकी मेजबानी ADNOC ने की है, ने पूरे विश्व के ऊर्जा व्यवसायियों और शोधकर्ताओं से 7,261 शोधपत्रों की रिकॉर्ड संख्या प्राप्त की है, क्योंकि वैश्विक तकनीकी समुदाय बढ़ती मांग, बढ़ते ऊर्जा सुरक्षा दबावों और तीव्र तकनीकी परिवर्तन पर गहराई से और बड़े पैमाने पर प्रतिक्रियाएं दे रहा है।

ADIPEC 2026 Call for Papers

SPE द्वारा आयोजित Technical Conference और dmg events द्वारा आयोजित Downstream Technical Conference में प्रस्तुतियों की संख्या 2025 की तुलना में 196 बढ़ गईं। ये सभी मिलकर एक संपूर्ण वैल्यू चेन में अधिक स्मार्ट, आत्मनिर्भर और कुशल ऊर्जा सिस्टमों को प्रदान करने पर केंद्रित उद्योग को उजागर करते हैं।

आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) इस परिवर्तन के प्रमुख विषयों में से एक के रूप में उभर रही है। AI & Digital Transformation अब SPE प्रोग्राम में सबसे बड़ी श्रेणी है, जिसमें साल दर साल 11.6% की वृद्धि के साथ 1,296 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह वृद्धि वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में हो रहे परिवर्तन की गति को उजागर करती है, क्योंकि अनुकूलन, स्वचालन और निर्णय-समर्थन एप्लिकेशनें उद्योग की दक्षता और वितरण को लगातार नया आकार दे रहे हैं।

रिकॉर्ड तोड़ प्रस्तुतियाँ प्राप्त होने पर, ADNOC Upstream के विकास और उत्पादन (गैस) के EVP, Haitham Al Jenaibi, ADIPEC 2026 Technical Conference के अध्यक्ष ने कहा: "ऊर्जा सिस्टमों से पहले से कहीं अधिक प्रदर्शन करने की अपेक्षा किए जाने के दौरान, प्रस्तुतियों की यह रिकॉर्ड संख्या हमारे उद्योग में नवाचार की गहराई को दर्शाती है। यह पुन: पुष्टि करता है कि ADIPEC एक विश्वसनीय अग्रणी तकनीकी प्लेटफ़ार्म बना हुआ है जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजियों और नवाचारों को आकर्षित करता है, वैश्विक विशेषज्ञों को एक साथ लाता है ताकि व्यावहारिक समाधानों को आगे बढ़ाया जा सके और ऊर्जा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत किया जा सके।"

Downstream Technical Conference में भी यह गति स्पष्ट रूप से दिखाई दी गई थी, जिसमें 2025 की तुलना में 24.9% अधिक, 977 शोधपत्रों के साथ अब तक की सबसे अधिक प्रविष्टियाँ दर्ज की गई थी। Downstream थीम में Digital Transformation & Advanced Manufacturing सबसे तेजी से बढ़ने वाला विषय था, जिसमें 58.6% की वृद्धि हुई और रिफाइनिंग, रसायन और औद्योगिक कार्यों में डिजिटल टेक्नोलॉजियों को तेजी से अपनाने को दर्शाने वाले 211 शोधपत्रों के साथ यह प्रोग्राम में शीर्ष श्रेणी बन गया था।

उद्योग की बदलती प्राथमिकताओं के सबसे मजबूत संकेतों में से एक नई श्रेणी Techno-Economic Design & Strategic Decision-Making, से आया था, जिसकी शुरुआत 85 प्रविष्टियों के साथ हुई है। इसकी तत्काल लोकप्रियता इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को व्यावसायिक और कूटनीतिक सोच के साथ जोड़ने वाले तकनीकी दृष्टिकोणों की बढ़ती मांग को दर्शाती है, जिससे संगठनों को तेजी से जटिल होते परिचालन परिवेश में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है।

Thomas Löffler, वरिष्ठ उपाध्यक्ष – ADIPEC, dmg events, ने टिप्पणी की: "इस वर्ष की Technical Conferences की प्रस्तुतियाँ एक स्पष्ट संकेत देती हैं: कि AI सिद्धांत से इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर अग्रसर हो चुकी है। प्रस्तुतियों की व्यापकता और जटिलता इस बात की पुष्टि करती हैं कि तकनीकी समुदाय इन समाधानों को संचालन में एकीकृत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है; यह कोई भविष्य की महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि कुशल और आत्मनिर्भर ऊर्जा सिस्टमों का एक आवश्यक घटक है।"

SPE प्रोग्राम के तहत, Drilling में 112 शोधपत्रों, और अपरंपरागत संसाधनों में 14% की वृद्धि के साथ प्रस्तुतियों की संख्या बढ़ीं हैं, जो निकट भविष्य में सप्लाईऔर उत्पादन की मजबूती पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है। तत्काल आपूर्ति वितरण आवश्यकताओं की ओर तकनीकी ध्यान के पुनर्संतुलन का संकेत देते हुए, एकीकृत क्षेत्र विकास और ऊर्जा संवर्धन/कम कार्बन परियोजनाओं में क्रमशः 19.4% और 35.1% की गिरावट देखी गई है।

Downstream प्रोग्राम में, चक्रीय अर्थव्यवस्था, संसाधन दक्षता और पुनर्चक्रण पर शोधपत्रों की संख्या 52.5% की वृद्धि के साथ 61 शोधपत्रों तक पहुंच गई, जो व्यापक सप्लाई-साइड बदलाव के साथ-साथ संसाधन दक्षता में निरंतर तकनीकी रुचि को इंगित करता है और इस बात की पुष्टि करता है कि दीर्घकालिक स्थिरता संबंधी विचार गंभीर तकनीकी ध्यान आकर्षित करते रहते हैं - भले ही निकट भविष्य में सुरक्षा दबाव बढ़ रहे हों।

SPE में भाग लेने वाले UAE, भारत, सऊदी अरब, चीन और अमेरिका, शीर्ष पांच देश थे, जो विश्व के प्रमुख उत्पादक देशों और उनके सबसे बड़े उभरते ऊर्जा बाजार को कवर, और Technical Conferences की वास्तविक वैश्विक पहुंच को रेखांकित करते हैं। व्यापक भागीदारी ADIPEC की भूमिका को एक ऐसे प्लेटफ़ार्म के रूप में मजबूत करती है जहां तकनीकी समुदाय भौगोलिक क्षेत्रों और विषयों में ज्ञान साझा करने और उद्योग को आवश्यक समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए एकत्रित होता है।

ADIPEC 2026 का आयोजन 2 से 5 नवंबर 2026 तक अबू धाबी में होगा, जिसमें 239,000 से अधिक प्रतिभागी, 1,800 वक्ता, 16,500 प्रतिनिधि और 2,250 प्रदर्शक कंपनियां एक साथ आएंगी ताकि दबाव में ऊर्जा सिस्टमों को मजबूत करने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए आवश्यक साझेदारियों, टेक्नोलॉजियों और व्यावहारिक समाधानों को आगे बढ़ाया जा सके।

ADIPEC का परिचय

H.H. Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, के संरक्षण में और ADNOC द्वारा आयोजित ADIPEC 2026 का आयोजन 2-5 नवंबर 2026 तक अबू धाबी, UAE में होगा।

विश्व की दशकों से चली आ रही ऊर्जा सिस्टमों की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक का सामना कर रहा है, ऐसे में बढ़ती मांग, भू-राजनीतिक अनिश्चितता और तीव्र तकनीकी परिवर्तन ऊर्जा सिस्टमों पर नया दबाव डाल रहे हैं।

ADIPEC 2026 वह मंच है जहां उद्योग जगत सक्रिय रूप से कार्य करता है, वास्तविक विश्व के दबावों के तहत आत्मनिर्भरता मजबूत करने और सतत दीर्घकालिक विकास को सक्षम बनाने के लिए अग्रणीयों, पूंजी और क्षमता को एकजुट करता है।

कूटनीतिक और तकनीकी, दोनों क्षेत्रों में ADIPEC Conferences में 13 प्रोग्राम शामिल हैं। 380 से अधिक सत्रों में, 1,800 से अधिक वक्ता वैश्विक ऊर्जा से जुड़ी सबसे जरूरी चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे।

ADIPEC Exhibition में टेक्नोलॉजी के परिनियोजन में तेजी लाने, बाजार के लिए तैयार समाधानों को प्रदर्शित करने और सतत विकास का समर्थन करने वाली साझेदारियों को सक्षम बनाने के लिए वैश्विक बाजारों को जोड़ने वाले 30 देशों के पवेलियन, चार विशेष क्षेत्र और 2,250 से अधिक प्रदर्शकों सहित 17 हॉल हैं।

ADIPEC 2026 में 239,000+ प्रतिभागियों के आने की उम्मीद है, जिससे साझेदारी बनाने और स्थिरता तथा प्रगति का समर्थन करने वाले समाधानों को आगे बढ़ाने के अभूतपूर्व अवसर पैदा होंगे।

अधिक जानकारी के लिए, www.adipec.com पर जाएं।

मीडिया के रूप में पंजीकरण करने के लिए, यहां जाएं: https://www.adipec.com/2025/press-media/press-registration/

ADNOC का परिचय

ADNOC एक अग्रणी विविध ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल ग्रुप है जो पूरी तरह से अबू धाबी अमीरात के स्वामित्व में है। ADNOC का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात के आर्थिक विकास और विविधीकरण का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार और टिकाऊ अन्वेषण और उत्पादन के माध्यम से अमीरात के विशाल हाइड्रोकार्बन भंडार के मूल्य को अधिकतम करना है। अधिक जानकारी के लिए, यहां जाएं: www.adnoc.ae

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2998487/ADIPEC_2026_Call_for_Papers.jpg