المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية تشارك في معرض باريس العالمي لصناعة الطاقة النووية 2025

باريس، 13 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أقيم المعرض العالمي لصناعة الطاقة النووية في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر بالتوقيت المحلي. أبرزت المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية قوتها الأساسية في جميع مراحل سلسلة الصناعة، وانفتاحها وصدقها في مشاركة فرص التطوير.

في ورشة "من الحلم إلى التنفيذ: حلول الطاقة النووية من المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية" الذي أقيم خلال المعرض، استعرض ممثلو المؤسسة حلولهم المتكاملة للطاقة النووية، وقدراتهم المتميزة في تصميم وبناء محطات الطاقة النووية، وممارساتهم المبتكرة في الاستخدام الشامل للطاقة النووية. وقد استقطبت الجلسة أكثر من 200 متخصص وخبير. أشاد ليون، المدير العام للرابطة النووية العالمية، بالمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية لإظهارها قدرات رائدة عالميا في تنفيذ وتشغيل المشاريع في بناء مفاعل "هوالونغ وان".

في منتدى المائدة المستديرة الموضوعية للمعرض، صرح ممثلو المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية أن التكنولوجيا النووية تشهد في الصين تطورا ملحوظا، حيث انتقلت من كونها وافدا متأخرا إلى كونها رائدة في المشهد العالمي. يتقدم تطوير طاقة الاندماج من خلال نظام منسق من الاستراتيجية الوطنية والتعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والبحثية. وفي الوقت نفسه، حقق بناء الطاقة النووية التوحيد القياسي والتحول الرقمي الكامل للسلسلة، مما ساهم في "حل صيني".

عرض جناح المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية قدراتها الشاملة وطيف متنوع من تكنولوجيا الطاقة النووية، ممثلة في مفاعلي "هوالونغ وان" و"لينغ لونغ وان"، والمفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز، بالإضافة إلى تقنيات تصنيع عناصر الوقود ومعالجة النفايات المشعة. خلال المعرض، أجرت شركات EDF وWestinghouse وFramatom محادثات مع المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، وتوصلت إلى توافق واسع النطاق.

تعد المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية الشركة الصينية الوحيدة التي تغطي أعمالها سلسلة صناعة التكنولوجيا النووية بأكملها، وتحتل قدرتها الإجمالية المثبتة من الطاقة النووية، سواء العاملة أو قيد الإنشاء، المرتبة الثانية عالميا. في السابق، فتحت المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية 12 منشأة بحثية نووية للعالم. في المستقبل، ستلتزم المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية بتعزيز تطبيق نتائج التعاون العملي. وكما ذكر شين فينج، نائب رئيس المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، في اجتماع الترويج الموضوعي، فإن المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية على استعداد للعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لتعميق الابتكار والتعاون وخلق مستقبل أكثر أمانا وكفاءة واستدامة للطاقة في مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في التحول في مجال الطاقة وتغير المناخ.

YouTube Link: https://youtu.be/wz_HA3tnFTI?si=E7NAJisOehvA8H4L

