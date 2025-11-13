PARIS, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 4 al 6 de noviembre, hora local, se celebró la Exposición Nuclear Mundial en París, Francia. El Grupo CNNC demostró sus capacidades formidables en toda la cadena industrial y su sincero compromiso con compartir oportunidades de desarrollo.

China National Nuclear Corporation (CNNC) participó en la Exposición Nuclear Mundial 2025 París

Durante un taller titulado "Del sueño a la entrega: Soluciones nucleares del Grupo CNNC", los representantes del Grupo CNNC compartieron soluciones integradas de energía nuclear, destacando su excelente capacidad de diseño y construcción de centrales nucleares, así como sus prácticas innovadoras en el uso integral de la energía nuclear. La sesión de presentaciones temáticas atrajo a más de 200 profesionales y expertos. La directora general de la Asociación Nuclear Mundial, Sama Bilbao y León, elogió al Grupo CNNC por demostrar capacidades líderes mundiales en la entrega y operación de proyectos durante la construcción del reactor chino "Hualong One".

En el foro de mesa redonda temática del evento, los representantes del Grupo CNNC señalaron que la tecnología nuclear de China está experimentando un notable desarrollo, pasando de ser un recién llegado a situarse a la vanguardia del panorama mundial. El desarrollo de la energía de fusión avanza mediante la estrategia nacional y la colaboración entre la industria, la academia y la investigación, mientras que la construcción de centrales nucleares logra la estandarización y la transformación digital de toda la cadena, contribuyendo con la "Solución China".

El stand del Grupo CNNC presentó una muestra completa de la diversificada gama de tecnologías nucleares de la empresa, incluyendo "Hualong One" y "Linglong One" y el reactor refrigerado por gas a alta temperatura, junto con tecnologías como la fabricación de elementos combustibles y el tratamiento de residuos radiactivos. Durante la exposición, el Grupo CNNC mantuvo reuniones con empresas como Électricité de France (EDF), Westinghouse Electric Corporation y Framatome, alcanzando amplios consensos.

El Grupo CNNC es la única empresa china cuya actividad cubre toda la cadena industrial de la ciencia y tecnología nuclear, ocupando el segundo lugar a nivel mundial en términos de capacidad total instalada de centrales nucleares en funcionamiento y en construcción. Anteriormente, el Grupo CNNC había abierto al mundo doce instalaciones de investigación nuclear. En el futuro, el Grupo CNNC se compromete a promover la materialización de resultados de cooperación pragmática. Como señaló Xin Feng, subdirector del Grupo CNNC, durante la sesión de presentaciones temáticas, frente a los desafíos comunes de la transición energética y el cambio climático, el Grupo CNNC está dispuesto a colaborar con socios de todo el mundo para profundizar la innovación y la cooperación, creando un futuro energético más seguro, eficiente y sostenible.

YouTube Link: https://youtu.be/wz_HA3tnFTI?si=E7NAJisOehvA8H4L

FUENTE China National Nuclear Corporation (CNNC)