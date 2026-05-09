المتحف الوطني الصيني للحرير يفتتح معرضًا للتصوير الفوتوغرافي «ركوب الدراجات على طريق الحرير: من المغرب إلى الصين»

هانغتشو، الصين، 9 مايو 2026 /PRNewswire/ -- افتُتح في 29 أبريل 2026 معرضٌ للتصوير الفوتوغرافي «ركوب الدراجات على طريق الحرير: من المغرب إلى الصين» في قاعة الأزياء بالمتحف الوطني الصيني للحرير. يشكّل المعرض تمهيدًا لأسبوع طريق الحرير 2026، الذي يحلّ فيه المغرب بوصفه الدولة ضيف الشرف. حضر حفل الافتتاح سعادة عبد القادر الأنصاري، سفير المملكة المغربية لدى الصين، والمصوّر كريم موستا.

China National Silk Museum Opens the Photography Exhibition "Cycling the Silk Road: From Morocco to China"

يتمحور المعرض حول رحلة بالدراجة عبر القارات خاضها رياضي التحمّل والرحّالة المغربي كريم موستا، ويعرض 50 صورة وثائقية توثّق رحلته من الدار البيضاء إلى بكين في عام 2024. على مدى سبعة أشهر، قطع بالدراجة نحو 15,000 كيلومتر عبر 15 دولة، عابرًا أفريقيا وأوروبا وآسيا. من خلال عدسته، تتلاقى المناظر الطبيعية الشاسعة والبلدات الحدودية والمجتمعات المحلية واللقاءات اليومية لتشكّل «طريق حرير» معاصرًا تصوغه الحركة والتبادل والتواصل الإنساني.

كما يستحضر المعرض بعدًا تاريخيًا أعمق. ففي القرن الرابع عشر، عبر الرحّالة المغربي الشهير ابن بطوطة أوراسيا ووصل إلى الصين، مخلّفًا أحد أشهر مؤلفات أدب الرحلات في التاريخ. بعد أكثر من سبعة قرون، يتتبّع كريم موستا هذا المسار من جديد بالدراجة، ليعيد تفسير شبكة تبادل عريقة من منظور معاصر. لا تعكس رحلته التحمّل البدني فحسب، بل تجسّد أيضًا الفضول والانفتاح وروح الاستكشاف التي لا تزال تربط بين المجتمعات حتى اليوم.

وبوصفه الدولة ضيف الشرف لأسبوع طريق الحرير 2026، سيشارك المغرب في سلسلة من البرامج التعاونية التي ينظمها المتحف الوطني الصيني للحرير بالتعاون مع المؤسسات الثقافية المغربية. تشمل هذه المبادرات معارض الأزياء التقليدية، والتبادلات الأكاديمية، والتعاون في تصميم الأزياء، وعروض الأزياء على منصات العرض التي تستلهم تاريخ طريق الحرير وثقافاته المادية. ويشكّل المعرض مقدمةً لهذه البرامج، بما يسهم في تعزيز الحوار الثقافي المتواصل بين الصين والمغرب.

يُدعى الزوار إلى استكشاف الثقافات والمناظر الطبيعية من خلال الصور، والتأمل في القيم الراسخة لطريق الحرير المتمثلة في التبادل، والتفاهم المتبادل، والإنسانية المشتركة. يستمر المعرض حتى 31 يوليو 2026.

