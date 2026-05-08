Le Musée national de la soie de Chine inaugure l'exposition de photographies « À vélo sur la route de la soie : du Maroc à la Chine »

HANGZHOU, Chine, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le 29 avril 2026, l'exposition de photographies À vélo sur la route de la soie : du Maroc à la Chine a été inauguré à la galerie de la mode du Musée national de la soie de Chine. L'exposition sert de prélude à la Semaine de la route de la soie 2026, dont le Maroc est le pays invité d'honneur. Son Excellence Abdelkader El Ansari, Ambassadeur du Royaume du Maroc en Chine, et le photographe Karim Mosta ont assisté à la cérémonie d'ouverture.

China National Silk Museum Opens the Photography Exhibition "Cycling the Silk Road: From Morocco to China"

Centrée sur le périple cycliste transcontinental de l'athlète d'endurance et voyageur marocain Karim Mosta, l'exposition présente 50 photographies documentaires retraçant son voyage de Casablanca à Pékin en 2024. Pendant sept mois, il a parcouru environ 15 000 kilomètres à vélo dans 15 pays, traversant l'Afrique, l'Europe et l'Asie. À travers son objectif, de vastes paysages, des villes frontalières, des communautés locales et des rencontres quotidiennes sont rassemblés en une « route de la soie » contemporaine façonnée par le mouvement, l'échange et la connexion humaine.

L'exposition s'appuie également sur une résonance historique plus profonde. Au XIVᵉ siècle, le célèbre voyageur marocain Ibn Battuta a traversé l'Eurasie et atteint la Chine, laissant derrière lui l'un des récits de voyage les plus célèbres de l'histoire. Plus de sept siècles plus tard, Karim Mosta revisite cette route à vélo, réinterprétant un ancien réseau d'échanges à travers un prisme contemporain. Son parcours reflète non seulement l'endurance physique, mais aussi la curiosité, l'ouverture et un esprit d'exploration qui continue à relier les sociétés aujourd'hui.

En tant que pays invité d'honneur de la Semaine de la route de la soie 2026, le Maroc participera à une série de programmes de collaboration organisés conjointement par le Musée National de la soie de Chine et les institutions culturelles marocaines. Ces initiatives comprendront des expositions de costumes traditionnels, des échanges universitaires, des collaborations en matière de création de mode et des défilés inspirés par l'histoire de la route de la soie et les cultures matérielles. L'exposition sert d'introduction à ces programmes et contribue au dialogue culturel permanent entre la Chine et le Maroc.

Les visiteurs sont invités à s'intéresser aux cultures et aux paysages à travers les photographies, tout en réfléchissant aux valeurs durables de la route de la soie que sont l'échange, la compréhension mutuelle et le partage de l'humanité. L'exposition sera visible jusqu'au 31 juillet 2026.

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