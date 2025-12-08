المتقدمة لإدارة سلامة الأصول الأمثل SmartRBI تي يو ڤي راينلاند تعزّز ثقة قطاع الصناعة بخدمات

نهج التفتيش القائم على المخاطر القائم على البيانات يساعد المشغلين على تعزيز السلامة، وخفض التكاليف، وتحسين الموثوقية على مستوى المنشآت الصناعية المعقدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- تمكِّن شركة " تي يو ڤي راينلاند " (TÜV Rheinland)، الرائدة عالميًا في مجال الاختبارات والاعتماد المستقلة، المشغلين الصناعيين من الارتقاء ببرامج سلامة الأصول من خلال خدماتها المتقدمة لـ SmartRBI (التفتيش الذكي القائم على المخاطر)؛ وهي منهجية قائمة على التحليلات تُحدث نقلة نوعية في الطريقة التي تخطط بها المنظمات للتفتيشات، وتقييم المخاطر، وحماية المعدات الحيوية.

كانت خدمات SmartRBI منذ فترة طويلة حجر الزاوية في محفظة سلامة الأصول التابعة لشركة " تي يو ڤي راينلاند " ، حيث تدعم الشركات في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الكهرباء والتصنيع والمعادن وغيرها من صناعات المعالجة أثناء انتقالها من التفتيشات التقليدية القائمة على الوقت إلى استراتيجيات الصيانة التنبؤية التي تركز على المخاطر. من خلال الجمع بين الخبرة الهندسية والخوارزميات الذكية ونماذج البيانات التفصيلية ، تمكّن خدمات SmartRBI المشغلين من الانتقال من دورات التفتيش الثابتة إلى نهج ديناميكي ومتوافق مع المخاطر يعطي الأولوية للمعدات بناءً على ظروف التشغيل الفعلية.

تقدم " تي يو ڤي راينلاند " محفظة شاملة من خدمات SmartRBI مصممة خصيصًا لقاعدة أصول كل مشغل ، والمتطلبات التنظيمية ، والأهداف التشغيلية الخاصة به، بما في ذلك:

دراسات كاملة (للتفتيش الذكي القائم على المخاطر) للمعدات والأنابيب ذات الأولوية العالية

تقييمات الفحص وتحديد الأولويات لتأكيد قابلية تطبيق (التفتيش الذكي القائم على المخاطر)

خطط تفتيش مستهدفة تتماشى مع آليات مخاطر وتدهور محددة

جمع البيانات، والتحقق من صحتها، وحل الثغرات في التصميم، والتشغيل والصيانة

دعم التكامل لبرامج (للتفتيش الذكي القائم على المخاطر) ومنصات إدارة الأصول الرقمية

مراجعة منتظمة وإعادة التحقق من الصلاحية لضمان تطوير خطط التفتيش مع التغيّرات في المنشآت

بشكل جماعي ، تساعد هذه الخدمات المشغلين على الحفاظ على برنامج إدارة النزاهة القابل للدفاع عنه والمتماشي مع المعايير والجاهز للتدقيق - مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين السلامة وتوافر المصانع وأداء الأصول على المدى الطويل.

قال السيد "آنسلمان"، نائب الرئيس الأول للخدمات الصناعية والأمن السيبراني لمنطقة الهند، والشرق الأوسط وأفريقيا: "في " تي يو ڤي راينلاند " ، نعتبر خدمات SmartRBI منهجية مثبتة تمكن المنظمات من السيطرة على سلامة أصولها من خلال الذكاء القائم على البيانات". من خلال الجمع بين المعرفة الهندسية القوية والأدوات التحليلية الذكية ، نساعد عملائنا على تحسين استراتيجيات التفتيش الخاصة بهم ، وحماية المعدات الأساسية والعمل بثقة أكبر. هدفنا هو ضمان أن تكون إجراءات الصيانة في الوقت المناسب وشفافة ومتماشية مع أفضل الممارسات العالمية - ودعم أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية."

دعم عمليات صناعية أكثر أمانًا وموثوقية

لعقود من الزمن ، لعبت " تي يو ڤي راينلاند " دورًا رائدًا في تعزيز السلامة الصناعية والتميّز في التفتيش. تعد خدمات SmartRBI جزءًا من مجموعة أوسع من الحلول المصممة لمساعدة المشغلين على إدارة المخاطر ، وتقليل وقت التوقف عن العمل ، والحفاظ على ممارسات قوية لسلامة الأصول طوال دورة حياة المنشأة.

مع استمرار الصناعات في الرقمنة وتبنّي تقنيات الصيانة التنبؤية ، لا تزال " تي يو ڤي راينلاند " ملتزمة بتقديم حلول متقدمة ودعم قائم على الخبرة يعزز الموثوقية، والامتثال، والقيمة التشغيلية على المدى الطويل.

