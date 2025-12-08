TÜV Rheinland ने अनुकूलित परिसंपत्ति समग्रता मैनेजमेंट के लिए उन्नत SmartRBI सेवाओं के साथ उद्योग के विश्वास को मजबूत किया

ऑपरेटरों को डेटा-संचालित जोखिम आधारित निरीक्षण से दृष्टिकोण सुरक्षा बढ़ाने, लागत कम करने और जटिल औद्योगिक सुविधाओं की विश्वसनीयता पर सुधार करने में सहायता मिलती है।

दुबई, UAE, 8 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- इंडिपेंडेंट परीक्षण और प्रमाणन में वैश्विक अग्रणी, TÜV Rheinland, अपनी उन्नत SmartRBI (Smart Risk Based Inspection) सेवाओं के माध्यम से औद्योगिक संचालकों को अपने परिसंपत्ति समग्रता प्रोग्रामों को उन्नत करने में सक्षम बना रहा है। यह एक विश्लेषण-संचालित कार्यप्रणाली है जो संगठनों द्वारा निरीक्षण की योजना बनाने, जोखिम का आकलन करने और महत्वपूर्ण उपकरणों की सुरक्षा करने के तरीके को बदल देती है।

SmartRBI

SmartRBI लंबे समय से TÜV Rheinland के परिसंपत्ति-समग्रता पोर्टफ़ोलियो का आधार रहा है, जो पारंपरिक, समय-आधारित निरीक्षणों से पूर्वानुमानित, जोखिम-केंद्रित रखरखाव रणनीतियों का अनुसरण करते हुए तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल्स, बिजली उत्पादन, मैन्यूफ़ैक्चरिंग, धातु और अन्य प्रोसेस उद्योगों में कंपनियों को सपोर्ट करता है। इंटेलिजेंट एल्गोरिदम और विस्तृत डेटा मॉडलों के साथ इंजीनियरिंग विशेषज्ञता को मिला कर, SmartRBI ऑपरेटरों को निश्चित निरीक्षण चक्रों से गतिशील, जोखिम-संरेखित दृष्टिकोण में स्थानांतरित करने के लिए सशक्त बनाता है जो वास्तविक परिचालन स्थितियों के आधार पर उपकरणों को प्राथमिकता देता है।

SmartRBI सेवाओं का पूरा सैट

TÜV Rheinland प्रत्येक ऑपरेटर के परिसंपत्ति आधार, नियामक आवश्यकताओं और परिचालन लक्ष्यों के अनुरूप SmartRBI सेवाओं का एक व्यापक पोर्फ़ोलियो प्रदान करता है, जिसमें निम्न शामिल हैं:

उच्च प्राथमिकता वाले उपकरणों और पाइपिंग के लिए पूरे RBI अध्ययन

RBI प्रयोज्यता की पुष्टि के लिए स्क्रीनिंग और प्राथमिकता मूल्यांकन

विशिष्ट जोखिम और क्षरण तंत्रों के साथ संरेखित लक्षित निरीक्षण योजनाएँ

डेटा एकत्रीकरण, सत्यापन, तथा डिज़ाइन, परिचालन और रखरखाव संबंधी कमियों का समाधान

RBI सॉफ्टवेयर और डिजिटल परिसंपत्ति मैनेजमेंट प्लेटफार्मों के लिए एकीकरण सपोर्ट

निरीक्षण योजनाओं को सुविधा परिवर्तनों के साथ विकसित करने हेतु नियमित समीक्षा और पुनर्सत्यापन

सामूहिक रूप से, ये सेवाएं ऑपरेटरों को एक रक्षात्मक, मानक-संरेखित और लेखा-परीक्षण के लिए तैयार समग्रता मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाए रखने में सहायता करती हैं - जिससे अंततः सुरक्षा, संयंत्र की उपलब्धता और दीर्घकालिक परिसंपत्ति प्रदर्शन में सुधार होता है।

"TÜV Rheinland में, हम SmartRBI को एक प्रमाणित पद्धति के रूप में देखते हैं जो संगठनों को डेटा-संचालित इंटेलिजेंस के माध्यम से उनकी संपत्ति की समग्रता पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाती है," Mr. Anselmann, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, औद्योगिक सेवाएँ और साइबर सुरक्षा IMEA, ने कहा। "मजबूत इंजीनियरिंग ज्ञान को स्मार्ट विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ जोड़कर, हम अपने ग्राहकों को उनकी निरीक्षण रणनीतियों को अनुकूलित, आवश्यक उपकरणों की सुरक्षा और अधिक आत्मविश्वास के साथ काम करने में सहायता करते हैं। हमारा लक्ष्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता के उच्चतम मानकों का समर्थन करते हुए रखरखाव कार्यों को समय पर, पारदर्शी और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करना है।"

सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय औद्योगिक संचालन का समर्थन करना

दशकों से, TÜV Rheinland ने औद्योगिक सुरक्षा और निरीक्षण उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। SmartRBI समाधानों के एक व्यापक सैट का हिस्सा है, जिसे ऑपरेटरों को जोखिम प्रबंधन, डाउनटाइम को न्यूनतम करने, तथा सुविधा के पूरे जीवनचक्र में मजबूत परिसंपत्ति-समग्रता प्रथाओं को बनाए रखने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उद्योगों द्वारा डिजिटलीकरण और पूर्वानुमानित रखरखाव टेक्नोलॉजियों को अपनाने के साथ-साथ TÜV Rheinland उन्नत समाधान और विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो विश्वसनीयता, अनुपालन और दीर्घकालिक परिचालन मूल्य को बढ़ाते हैं।

TÜV Rheinland का परिचय:

विश्व को एक सुरक्षित स्थान बनाने के 150 वर्ष: परीक्षण और निरीक्षण सेवाओं के विश्व के अग्रणी प्रदाताओं में से एक TÜV Rheinland का वार्षिक राजस्व 2.7 बिलियन यूरो से अधिक है तथा इसके 50 से अधिक देशों में 27,000 कर्मचारी हैं। इसके उच्च योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ तकनीकी सिस्टमों और उत्पादों का परीक्षण करते हैं, नवाचार को सक्षम बनाते हैं, तथा कंपनियों को अधिक स्थिरता की ओर बढ़ने में सहायता करते हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को प्रशिक्षित करते हैं और मैनेजमेंट सिस्टमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणित करते हैं। गतिशीलता, ऊर्जा सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्रों में असाधारण विशेषज्ञता के साथ, TÜV Rheinland इंडिपेंडेंट गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करता है - विशेषत: हरित हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वचालित ड्राइविंग जैसी उभरती टेक्नोलॉजियों के लिए। ऐसा करने में, TÜV Rheinland सभी के लिए सुरक्षित और बेहतर भविष्य में योगदान देता है। वर्ष 2006 से, TÜV Rheinland स्थिरता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए UN Global Compact का हस्ताक्षरकर्ता है। कंपनी का मुख्यालय कोलोन, जर्मनी में स्थित है। वेबसाइट: www.tuv.com

