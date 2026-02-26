المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية ومجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي توحدان الجهود لإطلاق " IAAPA MENA"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA عن عزمها إنشاء مكتب إقليمي جديد لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "IAAPA MENA"، وذلك ضمن جهودها لتوسيع نطاق دعمها وتعزيز التزامها تجاه أعضائها وقطاع وجهات الجذب سريع النمو في المنطقة. ومن المقرّر الاحتفال بالإطلاق الرسمي خلال معرض ومؤتمر IAAPA الشرق الأوسط في أبوظبي، على أن يبدأ المكتب الإقليمي مزاولة أعماله رسميًا اعتباراً من 1 يوليو 2026. ويعكس هذا الإعلان التزام IAAPA المتواصل بالاستثمار في أحد أسرع أسواق السياحة والترفيه نموًا على مستوى العالم.

وفي إطار هذا التوسع، ستتعاون IAAPA مع مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي (MENALAC) لإطلاق IAAPA MENA، بما يضمن مواءمة الأنشطة وتكامل الجهود بهدف تقديم أفضل الخدمات للأعضاء ودفع عجلة نمو وتطور القطاع بشكل فاعل. ومنذ تأسيسه في عام 2016 بمبادرة من شركات رائدة في مجال الترفيه، رسخ MENALAC مكانته كصوت بارز للقطاع في المنطقة، انطلاقًا من التزام مشترك بتمثيل ودعم قطاع الترفيه ووجهات الجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز قدراته على تحقيق نمو مستدام في سوق عالمي يتسم بتسارع وتيرة التغيير والتطور.

وعبر هذا التعاون، تستند IAAPA إلى الأسس القوية التي أرساها MENALAC خلال العقد الماضي في خدمة مصالح المنطقة، والارتقاء بمعايير صناعة الترفيه، وتعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في القطاع، من مشغلي المدن الترفيهية، ومدن الملاهي، ووجهات الجذب السياحي، ومراكز الترفيه العائلي، والمصنّعين والمورّدين. ومعًا، سيعمل الطرفان على تقديم برامج تعليمية محلية، وتعزيز جهود تمثيل القطاع، وإتاحة أبحاث وموارد متنوعة، إلى جانب توسيع فرص التواصل المهني، وربط المختصين في المنطقة بشبكة IAAPA العالمية.

كما يمثّل هذا التعاون اعترافاً بالدور القيادي لـ MENALAC وبالخبرات المتنامية في الشرق الأوسط على مستوى قطاع الترفيه الداخلي ومراكز الترفيه العائلي، وحرصاً على تمكين المشغلين بمختلف أحجامهم – من الوجهات الكبرى إلى مرافق الترفيه الداخلي – من الحصول على دعم مخصّص، ورؤى متخصصة، وتمثيل فعّال.

وفي هذا السياق، قال جاكوب فال، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة IAAPA: "من شأن تأسيس IAAPA MENA، ضمان حصول أعضائنا في هذه المنطقة الديناميكية على تمثيل أقوى وموارد أكثر تخصصًا، مع بقائهم على اتصال كامل بشبكتنا العالمية. لطالما كان MENALAC داعمًا شغوفًا وفاعلاً لصناعة الوجهات الترفيهية في المنطقة، ومعًا، سنوظّف نقاط القوة لمنظمتين مرموقتين بغية تمكين الابتكار، وتعزيز التعاون، وتحقيق نمو مستدام".

وعلى مدار العقد الماضي، شهدت المنطقة استثمار مليارات الدولارات في صناعة الترفيه، ما أسهم في ظهور وجهات جذب عالمية المستوى – من المدن الترفيهية الكبرى ذات العلامات التجارية العالمية، إلى تجارب مبتكرة بطابع محلي. وتقود دول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا التحول، ما يعزز مكانة الشرق الأوسط كمركز عالمي جديد للسياحة والترفيه.

وكجزء من هذه المبادرة، ستتخذ IAAPA خطوات رئيسية عدة لترسيخ حضورها في المنطقة عبر مكتبها الإقليمي، من أبرزها تشكيل مجلس استشاري إقليمي لـ IAAPA MENA يضم أعضاءً من IAAPA وMENALAC يمثلون مختلف قطاعات مجتمع وجهات الجذب السياحي في المنطقة لتحديد الأولويات ورسم التوجُّه الاستراتيجي. وسيحظى رئيس المجلس الاستشاري الإقليمي بمقعد دائم في مجلس الإدارة العالمي لـ IAAPA.

كما سيتم إنشاء لجان متخصصة تُعنى بمجالات السلامة، والتعليم، وشؤون المصنّعين، والمورّدين علاوةً على ذلك، عيّنت IAAPA نائب رئيس ومدير تنفيذي لقيادة فريق IAAPA MENA المهني، والذي سيكون مقره في دبي ويشرف على الفريق المحلي للمنظمة. ويشّكل إنشاء IAAPA MENA محطة محورية تتناغم مع رسالة IAAPA في دعم العمليات الآمنة والمستدامة والتطوير المهني على المستوى العالمي، مع البناء على إرث MENALAC في قيادة وتمثيل القطاع في المنطقة. ويُعَدُّ هذا الإقليم الجديد إضافة مهمة إلى أقاليم IAAPA الحالية، والتي تشمل: آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأمريكا الشمالية.

كما سيصبح المكتب القائم لـ IAAPA في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مكتب IAAPA أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، ليتولى الإشراف على جميع الدول الأوروبية ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يستعد فيه قادة القطاع ووسائل الإعلام والمهتمون للالتقاء في معرض ومؤتمر IAAPA الشرق الأوسط 2026؛ للتعرّف عن قرب على جهود المنظمة في توسيع حضورها على مستوى المنطقة وخططها المستقبلية لتعزيز التعاون والابتكار.

