النتائج بالأرقام: العائلات هي مستقبل الواقع الافتراضي، وZERO LATENCY VR'S JUMANJI: THE LOST LEVELSستكون جاهزة لهم

تؤكد الأبحاث الجديدة عبر خمسة أسواق التحول فيمن يقبل على هذه التجربة ، ولماذا، مع تجربة Jumanji الصديقة للعائلة التي ستطلق في تجربة واقع افتراضي غامرة في وقت لاحق من هذا العام

ملبورن، أستراليا، 18 أغسطس 2026/PRNewswire /-- Zero Latency VR، أكبر شبكة واقع افتراضي غامرة وأكثرها ابتكارًا في العالم، لديها تاريخ ووجهة وتحدي لك: ادخل إلى عالم Jumanji: The Lost Levels في 4 ديسمبر 2026. التجربة، التي تم إنشاؤها بالتعاون مع Sony Pictures، ستكون حية في مواقع Zero Latency VR في جميع أنحاء العالم، وتظهر الأبحاث الجديدة مدى حسن توقيتها.

Jumanji: The Lost Levels is an immersive multiplayer VR experience, playable only at Zero Latency VR in collaboration with ‪Sony Pictures from December 4th, 2026. Step inside unpredictable worlds, take on high-stakes challenges, and adventure together with your crew in Zero Latency's first fully hand-tracked title. Speed Speed

يظهر استطلاع * لـ 2,386 من البالغين في جميع أنحاء أستراليا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإسبانيا أن الواقع الافتراضي القائم على الموقع أصبح بهدوء مناسبة عائلية. اليوم، يصف 44٪ من المستجيبين Zero Latency بأنه "ملائم للعائلات"، وهي علامة تجارية كانت ذات مرة مرتبطة بالكامل تقريبًا بالشباب ومجموعات الأصدقاء. 60٪ من الأشخاص يزورون الآن الترفيه القائم على الموقع مع العائلة. أكبر مجموعة واحدة من زوار Zero Latency تتراوح أعمارهم بين 35 و 44 عامًا: الأشخاص الذين شاهدوا فيلم Jumanji الأصلي في دور السينما وهم أطفال، وشاهدوا الأفلام المُعاد إنتاجها مع أطفالهم.

حسب الأرقام:

92.8٪ من المستجيبين مهتمون بتجارب الواقع الافتراضي

62.9٪ من زوار Zero Latency سيحجزون لنشاط عائلي

45.8٪ من جميع الزوار تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عامًا

60% زيارة مع العائلة؛ 72.8% مع الأصدقاء

"ما يخبرنا به هذا البحث هو أن الناس يريدون شيئًا يمكنهم القيام به حقاً معاً كتجربة اجتماعية" ، قال تيم روس، الرئيس التنفيذي لشركة Zero Latency VR. "لفترة طويلة، كان ينظر إلى الواقع الافتراضي على أنه جديد، شيء تجربه مرة واحدة لمعرفة كيف يكون. الآن، الأسر هي أكبر جمهور لدينا، وما يبحثون عنه هو شيء يجعل الجميع يتركون الأريكة، إلى نفس الغرفة، ثم يتحدثون عنه في طريقهم إلى المنزل. هذا بالضبط سبب أن Jumanji: The Lost Levels مغامرة واقع افتراضي مثالية، وتدعم البيانات ذلك."

تجربة Zero Latency، أول عنوان يتم تتبعه يدويًا بالكامل، تفتح في جميع أنحاء العالم في 4 ديسمبر 2026. لأول مرة، لا توجد وحدات تحكم لتلتقطها، ولا أزرار لتتعلمها، ولا أجهزة خارجية تقف بينك وبين العالم الذي تدخل إليه. يمد اللاعبون أيديهم، يلتقطون، يرمون، يدفعون، ويتفاعلون دون استخدام أي شيء سوى أيديهم الفعلية، مما يجعل Jumanji: The Lost Levels هي التجربة الأكثر عفوية وسهولة التي طورتها Zero Latency على الإطلاق.

بالنسبة للعائلات، على وجه الخصوص، هذا مهم: لا يوجد منحنى تعلم، لا توضيح للضوابط لشخص لم يلعب لعبة في حياته. أنت فقط تمد يدك وتلعب. الغابة تنتظر. أحضر شخصًا يستحق الإنقاذ.

*المصدر: Zero Latency VR Brand Research، يونيو 2026 (n = 2,386 من البالغين في جميع أنحاء أستراليا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإسبانيا)

نبذة عن شركة ZERO LATENCY VR :

شركة Zero Latency VR هي شركة رائدة عالميًا في مجال الترفيه الغامر، تدفع حدود الممكن في التجارب المعتمدة على المواقع. بصفتها أكبر شبكة واقع افتراضي حُرّ الحركة على هذا الكوكب، مع أكثر من 150 موقعًا متطورًا عبر 30 دولة، فإن Zero Latency هي الوِجهة التي يقصدها عُشّاق الإثارة ليعيشوا أجرأ خيالاتهم.

روابط وسائل التواصل الاجتماعي:

Instagram وTikTok من خلال: @zerolatencyvr

LinkedIn: Zero Latency VR

Luke Mitchell

مدير العلاقات العامة والاتصالات

+61 (0) 413614412

[email protected]