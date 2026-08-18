LAS CIFRAS LO CONFIRMAN: LAS FAMILIAS SON EL FUTURO DE LA REALIDAD VIRTUAL, Y "JUMANJI: THE LOST LEVELS" DE ZERO LATENCY VR ESTARÁ LISTO PARA ELLAS

Un nuevo estudio realizado en cinco mercados confirma el cambio hacia un perfil más familiar y los motivos, coincidiendo con el lanzamiento, a finales de este año, de la experiencia "Jumanji" en RV inmersiva.

MELBOURNE, Australia, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR, la red de realidad virtual (RV) inmersiva más grande e innovadora del mundo les tiene preparado un reto, ya hay fecha y un destino: adéntrense en el mundo de "Jumanji: The Lost Levels", el 4 de diciembre de 2026. La experiencia, desarrollada en colaboración con Sony Pictures, estará disponible en los centros de Zero Latency VR de todo el mundo, y un nuevo estudio demuestra lo oportuna que resulta.

Jumanji: The Lost Levels" es una experiencia inmersiva de RV multijugador, disponible exclusivamente en Zero Latency VR en colaboración con Sony Pictures a partir del 4 de diciembre de 2026. Adéntrense en mundos impredecibles, afronten retos de alto riesgo y vivan aventuras junto a sus equipos en el primer título de Zero Latency con seguimiento completo de manos. Speed Speed

Una encuesta* realizada a 2386 adultos de Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia y España revela que la RV basada en la ubicación se ha convertido, sin que casi nadie se haya dado cuenta, en una actividad familiar. Hoy en día, el 44 % de los encuestados describe Zero Latency como "apto para familias", una marca que antes se asociaba casi exclusivamente con adultos jóvenes y grupos de amigos. El 60 % de las personas participa ahora a actividades de ocio basadas en la ubicación con la familia. El grupo más numeroso de visitantes de Zero Latency tiene entre 35 y 44 años: las personas que vieron la película Jumanji original en el cine cuando eran niños y que han visto las nuevas versiones con sus propios hijos.

En cifras:

el 92,8 % de los encuestados está interesado en las experiencias de RV

el 62,9 % de los visitantes de Zero Latency reservaría una actividad familiar

el 45,8 % de todos los visitantes tiene entre 35 y 44 años

el 60 % participa con la familia; el 72,8 % con amigos

"Lo que nos revela este estudio es que la gente quiere algo que realmente puedan hacer juntos como experiencia social", afirmó Tim Ruse, director ejecutivo de Zero Latency VR. "Durante mucho tiempo, la realidad virtual se consideraba una novedad, algo que se probaba una vez para ver cómo era. Hoy en día, las familias son nuestro principal público, y lo que buscan es algo que haga que todos se levanten del sofá, se reúnan en la misma habitación y luego hablen de ello de camino a casa. Precisamente por eso, 'Jumanji: The Lost Levels' será la aventura de RV inmersiva perfecta, y los datos lo confirman".

La experiencia, el primer título de Zero Latency con seguimiento completo de manos, se estrenará en todo el mundo el 4 de diciembre de 2026. Por primera vez, nada se interpone con este mundo en el que se adentran, no hay que agarrar los mandos, ni hay que aprender a usar botones, ni periféricos. Los jugadores alargan los brazos, agarran, lanzan, empujan e interactúan utilizando únicamente sus propias manos, lo que hace que "Jumanji: The Lost Levels" sea la experiencia más intuitiva y accesible que Zero Latency ha creado hasta la fecha.

Para las familias, sobre todo, eso es importante: o hay que pasar por una curva de aprendizaje, ni explicar los mandos a alguien que nunca haya jugado a un videojuego en su vida. Solo hay que lanzarse y jugar. La selva los espera. Traigan a alguien a quien merezca la pena salvar.

*Fuente: Estudio de mercado sobre la marca Zero Latency VR, junio de 2026 (n = 2386 adultos de Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia y España)

ACERCA DE ZERO LATENCY VR:

Zero Latency VR es pionera a nivel mundial en el entretenimiento inmersivo y amplía los límites de lo posible en las experiencias basadas en la ubicación. Como la mayor red de RV con libertad total de movimiento del planeta, con más de 150 centros de última generación repartidos por 30 países, Zero Latency es el lugar al que acuden los amantes de las emociones fuertes para hacer realidad sus fantasías más descabelladas.

ENLACES A REDES SOCIALES:

Instagram y TikTok: @zerolatencyvr

LinkedIn: Zero Latency VR

Contacto para los medios de comunicación:

Luke Mitchell

Responsable de Relaciones Públicas y Comunicación

+61 (0) 413614412

[email protected]

FUENTE Zero Latency VR