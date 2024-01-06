النسخة الافتتاحية لكأس العلا للصقور تحتفل بتسعة أيام من الرياضات التراثية المذهلة والجوائز القياسية USA - English Brazil - Português USA - Français Royal Commission for AlUla (RCU) 06 يناير, 2024, 17:38 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال • استضافت قرية مغارية الرياضية التراثية في العلا، 2000 من نخبة الصقور وأصحابها خلال النسخة الأولى من البطولة، التي أقيمت في الفترة الممتدة من 28 دجنبر/كانون الأول إلى 5 يناير/كانون الثاني • اجتذبت المسابقة الدولية كبار الصقارين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في سلسلة من السباقات المثيرة ومسابقات جمال الصقور التقليدية "الأفضل في العرض". العلا، المملكة العربية السعودية, 6 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- بعد تسعة أيام من النشاطات الجوية المثيرة ومسابقات الجمال المثيرة للجدل التي تضم طيورًا جارحة مُعدة بشكل مثالي، وصلت بطولة كأس العلا للصقور الأولى على الإطلاق إلى نهايتها. اجتذبت البطولة الأولى نخبة من أفضل الصقارين الحاصلين على جوائز، والذين تنافسوا للحصول على حصة من الجوائز القياسية البالغة 16 مليون دولار أمريكي. يعد كأس العلا للصقور، بالتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا (RCU) ونادي الصقور السعودي (SFC)، إصدارًا جديدًا مثيرًا لجدول الأحداث والمسابقات الرياضية التراثية على مدار العام في العلا. Continue Reading

Inaugural AlUla Falcon Cup Celebrates Nine Days of Spectacular Heritage Sports and Record-Breaking Prizes Inaugural AlUla Falcon Cup Celebrates Nine Days of Spectacular Heritage Sports and Record-Breaking Prizes Inaugural AlUla Falcon Cup Celebrates Nine Days of Spectacular Heritage Sports and Record-Breaking Prizes Inaugural AlUla Falcon Cup Celebrates Nine Days of Spectacular Heritage Sports and Record-Breaking Prizes Inaugural AlUla Falcon Cup Celebrates Nine Days of Spectacular Heritage Sports and Record-Breaking Prizes Inaugural AlUla Falcon Cup Celebrates Nine Days of Spectacular Heritage Sports and Record-Breaking Prizes

شارك أكثر من 2000 من صقور النخبة، من ستة من أشهر الأنواع الفرعية وأكثرها رواجًا، في مجموعة متنوعة من السباقات اليومية، مع تتبع رحلة كل طائر فائق السرعة بخبرة باستخدام أحدث أنظمة الليزر والكاميرا التي تحسب سرعة الطائر في جزء من الثانية.

استعانت بطولة العلا للصقور بخبرة كبار حكام مسابقة الصقارة، راجح الجهني من المملكة العربية السعودية، والإيطالي فرانشيسكو دريكو، لتحديد وتسجيل أداء كل طائر على حدة. وقد ضمنت التقنيات التي استخدمها الحكام مراجعة واضحة للصور لنتائج كل سباق.

تم تنظيم الحدث في الفترة الممتدة من 28 دجنبر/كانون الأول إلى 5 يناير/كانون الثاني، وتم تقسيم الحدث إلى أربع فئات لتلبية احتياجات الصقارين من المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المنافسين الدوليين. تمت دعوة الصقارين السعوديين إلى الفئة الأولى، مع 24 جولة من السباقات ومجموع جوائز قدره 2.77 مليون دولار أمريكي. كما تمت دعوة فرق الصقارة المحلية والإقليمية التي تأهلت سابقًا لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور المرموق للمشاركة في الفئة الثانية، بـ 48 جولة وقيمة جوائزها 7.63 مليون دولار أمريكي.

وكانت الفئة الثالثة مفتوحة للصقور من الدرجة الأولى فقط، وشهدت تنافس نخبة الطيور الجارحة وتدريبها العالي على مدى ست جولات من السباقات للحصول على جوائز بقيمة 2.8 مليون دولار أمريكي. كان الحدث الأخير لكأس العلا للصقور هو مسابقة الجمال المرتقبة، والتي أطلق عليها اسم مزاين. تم تقاسم مجموع جوائز قدره 2.72 مليون دولار أمريكي بين الفائزين في جولات المسابقة الست.

قام الحكام بفحص منقار كل طائر ومخالبه وطول جناحيه وطول ساقه ومحيط صدره بعناية لتقييم جاذبيته الجمالية بشكل عام. من أبرز أحداث كأس العلا للصقور، مسابقة ملكة جمال المزاين "الأفضل في العرض" التي أقيمت من 2 إلى 4 يناير/كانون الثاني وجذبت اهتمامًا كبيرًا من أعضاء مجتمع الصقارة الدولي وكذلك الزوار.

ظلت ممارسة رياضة الصقارة لعدة قرون جزءًا أساسيًا من الحياة في العديد من أنحاء العالم. اليوم، يتم تدريب هذه الطيور الجارحة بشكل أساسي للمشاركة في مسابقات الصيد، حيث يعرض الصيادون مهارتهم في التحكم بطيورهم من خلال تطبيق تقنيات قديمة تم استخدامها للعديد من الأجيال السابقة. استقبل كأس العلا للصقور ستة سلالات من الصقور، مع دعوة الطيور الصغيرة والناضجة للمنافسة.

وشملت الأنواع المشاركة الصقر الحر، وصقر الشاهين، وصقر الجير النقي، وصقر الجير كروس، وصقر مزيج الجير بيريجرين، وصقر الجير الهجين. من خلال استخدام الصقور المرباة، دعمت المسابقة الجهود الدولية لحماية مجموعات الصقور البرية، التي تواجه تناقصا في أعدادها بسبب فقدان الموائل والصيد.

إن نجاح كأس العلا للصقور يعزز مكانة العلا باعتبارها الموطن العالمي للرياضات التراثية. وقد أبهر هذا الحدث المتفرجين بمزيج من الأنشطة التقليدية والمشهد الرياضي، وهو فرصة لعرض الهوية السعودية. كانت قرية مغارية الرياضية التراثية وجهة نابضة بالحياة وغامرة ومناسبة للعائلات طوال برنامج البطولة الذي استمر تسعة أيام.

خلال المسابقة، تم تعريف أطفال المدارس المحلية من مجتمع العلا بالصيد بالصقور وأصولها الفخرية باعتبارها رياضة تراثية محبوبة للغاية. التقى الشباب بأبطال الصقارين، حيث شاهدوا طيورهم عن قرب، وانغمسوا في تقاليد ومهارات هذه الرياضة خلال جولات تم تنظيمها خصيصًا في قرية مغارية الرياضية التراثية.

هذا وقال السيد زياد السحيباني، المدير التنفيذي لقطاع الرياضة في RCU: "لقد حققت النسخة الأولى من كأس العلا للصقور نجاحًا كبيرًا. ساعد التعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ونادي الصقور السعودي في ضمان جذب هذه المسابقة لأعلى مستوى من الصقارين من جميع أنحاء العالم الذين تفوقوا خلال المنافسة الشديدة للحصول على جوائز قياسية.

"تعتبر العلا الآن كوجهة رئيسية للرياضات التراثية، بدءًا من الصيد بالصقور إلى مسابقات الفروسية وسباق الهجن وغير ذلك الكثير، وتواصل العلا استضافة مسابقات مثيرة تضم بعضًا من أفضل الفرق والممارسين للتخصصات الرياضية التقليدية. ونحن نتطلع إلى عودة كأس العلا للصقور وتتويج المزيد من الأبطال الذين أظهروا إنجازات مذهلة في التميز في الطيور والعلاقة الوثيقة بين الإنسان والطير."

ملاحظات المحررين:

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نُبذة عن الهيئة الملكية لمحافظة العلا

تأسست الهيئة الملكية لمحافظة العلا بمرسوم ملكي في يوليوز/تموز 2017 للحفاظ على العلا وتطويرها، وهي منطقة ذات أهمية طبيعية وثقافية بارزة في شمال غرب المملكة العربية السعودية. تتبنى خطة الهيئة الملكية لمحافظة العلا على المدى الطويل نهجًا مسؤولًا ومستدامًا وحساسًا للتنمية الحضرية والاقتصادية، يحافظ على التراث الطبيعي والتاريخي للمنطقة، ويجعل العلا موقع مرغوب فيه للعيش والعمل والزيارة. ويشمل ذلك مجموعة واسعة من المبادرات في مجالات الآثار، والسياحة، والثقافة، والتعليم، والفنون، مما يعكس التزامًا بتلبية التنويع الاقتصادي، وتمكين المجتمع المحلي، وأولويات الحفاظ على التراث في برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الهاشتاجات الرسمية لكأس العلا للصقور هي #AlUlaFalconCup و #كأس_العلا_للصقور ‎.

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