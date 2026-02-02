فنون العلا تعلن رسميًا عن متحف العلا للفن المعاصر خلال افتتاح معرض أرضُنا الرائد

تقع العلا، الواحة الثقافية في شمال غرب المملكة وعلى بُعد نحو 1,100 كيلومتر من الرياض، في قلب إرث إنساني غني يمتد لآلاف السنين، وتُعرف بجمالها الطبيعي الاستثنائي ومواقعها التاريخية البارزة، من بينها موقع الحجر، أول موقع سعودي مُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام فنون العلا بالاحتفاء بالإرث الثقافي وصياغة مستقبل تُشكّله الإبداع والمعرفة.

صُمّم متحف العلا للفن المعاصر ليكون منصّة حيوية للتفاعل مع الجمهور من خلال المعارض، والتكليفات الفنية، وبرامج الإقامة، والأبحاث والمنشورات، حيث يجمع بين الإرث العميق للعلا وأفكار الفن المعاصر، ويعزّز حوارًا فنيًا عالميًا يعكس مكانة العلا التاريخية كمفترق طرق ثقافي عبر العصور.

وسيُقام المقرّ المستقبلي للمتحف ضمن واحة العلا، بتصميم المعمارية لينا غطمة، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبما ينسجم مع المشهد الطبيعي الفريد للمنطقة.

وفي هذا السياق، قال حمد الحميدان، مدير عام فنون العلا: "يمثّل الإعلان عن متحف العلا للفن المعاصر فصلًا جديدًا في رحلة العلا الثقافية، حيث نعمل على وصل إرثنا المحلي العميق بالأفكار والابتكارات التي تُشكّل مشهد الفن العالمي اليوم. وانطلاقًا من طبيعة العلا الفريدة وروح مجتمعها، نسعى من خلال تكليفات فنية جريئة ومعارض نوعية وشراكات عميقة إلى بناء منصّة تُمكّن الأصوات السعودية والإقليمية من الدخول في حوار مؤثّر مع العالم، ونرحّب بجمهورنا وشركائنا وزوّارنا ليشهدوا نشأة متحف يسهم في صياغة الخطاب الفني لأجيال مقبلة."

وجاء الإعلان عن اسم المتحف ورؤيته خلال افتتاح معرض "أرضُنا"، المقام ضمن النسخة الخامسة من مهرجان فنون العلا 2026، الحدث السنوي الذي يحتفي بتقاطعات الفن والتصميم والثقافة. وقد أُنجز المعرض بتنسيقٍ مشترك بين متحف العلا للفن المعاصر ومركز بومبيدو في باريس، وبدعم من الوكالة الفرنسية لتطوير العلا.

يضم المعرض أكثر من 80 عملًا فنيًا من المملكة العربية السعودية والمنطقة والعالم، ويستكشف تطوّر علاقة الإنسان بالطبيعة عبر الزمن، من خلال أعمال وتكليفات جديدة لفنانين بارزين من بينهم بابلو بيكاسو، وفاسيلي كاندينسكي، ومنال الضويان، وأيمن زيداني، وإيتيل عدنان، إلى جانب أسماء أخرى. ويستمر المعرض من 1 فبراير حتى 15 أبريل 2026.

مجموعات المواد الإعلامية:

يمكن الاطلاع على مجموعة المواد الإعلامية الخاصة بمعرض " أرضُنا " عبر الرابط هنا .

يمكن الاطلاع على مجموعة المواد الإعلامية الخاصة بمتحف العلا للفن المعاصر عبر الرابط هنا .

معرض الصور:

يمكن الاطلاع على الصور عالية الدقة الخاصة بمتحف العلا للفن المعاصر هنا

فيديو:

يمكن مشاهدة وتنزيل فيديو متحف العلا للفن المعاصر هنا

خبر صحفي مصور :

يمكنك مشاهدة الخبر الصحفي المصور هنا

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني :

[email protected]

[email protected]

لمحة عن العلا :

تقع العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، على بُعد حوالي 1,100 كيلومتر من العاصمة الرياض، وتُعد واحدة من أبرز مواقع التراث الطبيعي والإنساني في العالم. تمتد العلا على مساحة شاسعة تبلغ 22,561 كيلومتراً مربعاً، وتضم واحة غنّاء وسلاسل جبلية من الحجر الرملي ومواقع أثرية تعود لآلاف السنين إلى فترة ممالك لحيان والأنباط.

تُعد الحِجر أشهر مواقع العلا، وهي أول موقع سعودي يُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. تبلغ مساحتها 52 هكتاراً، وكانت المدينة الجنوبية الرئيسية لمملكة الأنباط، وتضم أكثر من 140 مقبرة منحوتة في واجهات صخرية بزخارف معمارية مبهرة.

وتُشير الأبحاث الحديثة إلى أن الحِجر كانت أبعد نقطة جنوبية للإمبراطورية الرومانية، بعد أن ضمّ الرومان مملكة الأنباط عام 106 ميلادية.

وتضم العلا أيضاً مدينة دادان القديمة عاصمة مملكتي دادان ولحيان، والتي تُعد من أكثر مدن الجزيرة العربية تطوراً خلال الألفية الأولى قبل الميلاد، إلى جانب جبل عكمة، الذي يُعد مكتبة مفتوحة في الهواء الطلق تحتوي على مئات النقوش والكتابات بعدة لغات، وقد أُدرج مؤخراً في سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو. كما تحتضن العلا البلدة القديمة، وهي متاهة تضم أكثر من 900 منزل طيني تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي، وقد اختارتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة كأحد أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني experiencealula.com

لمحة حول فنون العلا :

يجسد إطلاق الهيئة الملكية لمحافظة العلا لـ فنون العلا، التزامًا راسخًا بإثراء إرث فني يمتد لآلاف السنين – حيث تحتفي بالموروث الثقافي، وتستعرض فنون العصر الحديث، ووضع أسس مستقبل مشرق يعتمد على الإبداع. ولطالما كانت العلا مركزًا نابضًا ومزدهرًا لنقل الثقافات؛ فهي ملتقى طرق تجارية ونقطة عبور أساسية، وموطنًا لحضارات متعاقبة تركت بصماتها محفورة في معالمها الطبيعية.

تسعى فنون العلا للحفاظ على هذا الإرث الغني عبر دمج الأصالة بالحداثة، والإبداعات المحلية بالرؤى العالمية، مع ترسيخ دور الفنون كمحور أساسي يعكس هوية العلا كوجهة تمتاز بثراء طبيعي وإنساني استثنائي.

وتهدف فنون العلا إلى إطلاق سلسلة من المبادرات والمشاريع والمعارض الفنية المبتكرة التي تجسد رؤية الهيئة الملكية في تطوير المشهد الفني المعاصر في العلا. وتسعى إلى تعزيز دور الفنون كعنصر أساسي في ترسيخ هوية العلا، والارتقاء بحياة المجتمع المحلي، ونمو الاقتصاد الإبداعي للعلا.

كما تولي فنون العلا اهتمامًا كبيرًا بتنمية المواهب السعودية وتمكين مجتمع العلا، من خلال توفير فرص اجتماعية واقتصادية مستدامة وذات أثر ملموس. وتمثل كذلك جزءًا محوريًا من مخطط "رحلة عبر الزمن"، الذي يجمع بين 15 وجهة بارزة للثقافة والتراث والإبداع في جميع أنحاء العلا.

فيديو: https://mma.prnewswire.com/media/2874657/Arduna_2026_Event.mp4

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2874648/Andrea_Branzi.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2874649/David_Hockney.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2874650/Lina_Ghotmeh_Studio.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2874651/Manal_AlDowayan.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2874652/Pablo_Picasso.jpg