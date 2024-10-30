النهائيات العالمية للدورة السابعة عشرة من جسر اللغة الصينية--مسابقة الكفاءة في اللغة الصينية لطلاب المدارس الثانوية الأجانب بنجاح في تيانجين

تيانجين، الصين, 30 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- احتضنت مدينة تيانجين، في مساء الثامن والعشرين من أكتوبر 2024، المسابقة النهائية ومراسم منح الجوائز للدورة السابعة عشرة لمسابقة اللغة الصينية لطلاب المدارس الثانوية العالمية، في إطار "جسر اللغة الصينية"، ومراسم منح جوائز الدورة الرابعة لعرض اللغة الصينية لطلاب المدارس الابتدائية العالمية في إطار "جسر اللغة الصينية، بحضور مسؤولين من بلدية تيانجين، ومن مركز التبادل والتعاون بين اللغة الصينية واللغات الأجنبية وإدارة التعاون والتبادل الدولي التابعين لوزارة التعليم الصينية، وسفير كينيا لدى الصين، والمسؤول عن مشروع تعليم اللغة الصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

The global finals of the 17th Chinese Bridge--Chinese Proficiency Competition for Foreign Secondary School Students. Chitpasong Souvanhxay from Laos wins the global champion of the 17th Chinese Bridge--Chinese Proficiency Competition for Foreign Secondary School Students.

انطلقت المسابقة النهائية بعرض متميز بعنوان "روعة تيانجين"، حيث التقى نخبة من طلاب المدارس الابتدائية والثانوية من أنحاء العالم، كانوا يتكلمون اللغة الصينية، ويعبرون عن مشاعرهم وفهمهم للثقافة الصينية. بعد منافسات شرسة في مسابقات الجسر، والتصفيات على المستوى القاري، ومسابقات أبطال القارات، تأهل كل من: CHITPASONG SOUVANHXAY من لاوس، و LI MEI IRINAمن مدغشقر، و KUCHINSKAIA ANASTASIIA من روسيا، وROTHSCHILD PALESTRANT SHIRAZ من الولايات المتحدة الأمريكية، و BLAOM GARION OLIVER من نيوزيلندا، وهم أبطال القارات الخمس، إلى المسابقة النهائية العالمية.

على منصة المسابقة النهائية، وبعد خمس جولات من المنافسة التي شملت "تاريخ فترة الربيع والخريف"، و"كتب أسرتي تشين وهان"، و"روعة أسرتي تانغ وسونغ"، و"نافذة العصر الحديث"، و"المواجهة النهائية"، تمكن المتسابق CHITPASONG SOUVANHXAY من لاوس من الفوز بلقب بطولة العالم بفضل أدائه المتميز. وقد قام الضيوف الحاضرون بتسليم الجوائز إلى الفائزين بالجوائز الفردية في الدورة الرابعة لعرض اللغة الصينية لطلاب المدارس الابتدائية العالمية في إطار "جسر اللغة الصينية" وكذلك للفائزين بالجوائز الفردية والجوائز الأولى والثانية والثالثة، في الدورة السابعة عشرة لمسابقة اللغة الصينية لطلاب المدارس الثانوية العالمية في إطار "جسر اللغة الصينية"، وكذلك لأبطال القارات والفائزين بلقب بطولة العالم في المسابقات لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية.

في موقع المسابقة النهائية، شارك كل من Kiri Meier Werner من الولايات المتحدة الأمريكية، وSOLO UNIACKE من بريطانيا، وFrida Quetzalli Garcia Lins من المكسيك، وTessa Mir وأمها من جورجيا، قصصهم مع "جسر اللغة الصينية"، وما اكتسبوه في المسابقة.

اجتمع 181 متسابقا من المدارس الابتدائية والثانوية من 102 دولة في بكين وتيانجين هذا العام، للمشاركة في تعلم اللغة الصينية والتبادلات الثقافية. وخلال 15 يوما من المسابقات والأنشطة الثقافية، زار المتسابقون معالم صينية بارزة، مثل سور الصين العظيم، والقصر الصيفي والقصر الإمبراطوري وساحة تيانآنمن، واستمتعوا بالفنون الثقافية غير المادية مثل صنع التماثيل بالطين، وإبداع رسوم عيد الربيع يانغ ليو تشينغ، فضلا عن تقديم مسرحيات خيال الظل والأوبرا التقليدية. وقد تأثر الجميع تأثرا عميقا بتوارث وتطور الثقافة الصينية وتاريخ الصين. كما قاموا بزيارة دولاب الهواء "عين تيانجين"، ونهر هايخه، ومنطقة ووداداو للسياحة والمتحف الوطني للمحيطات، وميناء تيانجين الذكي، حيث عايشوا تسامح تيانجين وبنائها الذكي.

وفي مراسم منح الجوائز، غنّى المتسابقون من المدارس الابتدائية والثانوية العالمية وأعضاء فريق الفائزين في الدورات السابقة، معا أغنية موضوع "جسر اللغة الصينية". لقد ربطت اللغة الصينية بين أياديهم، وقربت المسافات بينهم. لقد أنشأوا صداقات عميقة، مما جعل العالم يفهم الصين بشكل أفضل.

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