Finale globale della 17a Edizione del Chinese Bridge--Competizione di Lingua Cinese per Studenti Stranieri delle Scuole Secondarie si è Conclusa con Successo a Tianjin

TIANJIN, Cina, 30 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- La sera del 28 ottobre si sono svolti a Tianjin le finali globali e la cerimonia di premiazione della 17a edizione del Chinese Bridge—Competizione di Lingua Cinese per Studenti Stranieri delle Scuole Secondarie e della 4a edizione dello Spettacolo Cinese Chinese Bridge per Studenti Stranieri delle Scuole Primarie. All'evento erano presenti funzionari del Governo Municipale di Tianjin, del Centro per l'Educazione Linguistica e la Cooperazione del Ministero dell'Istruzione (MOE), del Dipartimento di Cooperazione Internazionale e Scambio del MOE, insieme all'Ambasciatore del Kenya in Cina e rappresentanti del progetto di insegnamento della lingua cinese nelle "100 Scuole" degli Emirati Arabi Uniti.

Le finali sono iniziate con uno spettacolo visivamente affascinante intitolato "Jin•Cai Hua Zhang," con la partecipazione di eccellenti studenti di scuole primarie e secondarie di tutto il mondo, riuniti per comunicare in cinese e condividere la loro comprensione della cultura cinese. Dopo una serie di rigorose selezioni nei turni preliminari all'estero, Chitpasong Souvanhxay dal Laos, Irina Mei Li dal Madagascar, Kuchinskaia Anastasiia dalla Russia, Rothschild Shiraz Palestrant dagli Stati Uniti e Blaom Oliver Garion dalla Nuova Zelanda sono emersi come campioni continentali, avanzando alla finale globale.

Durante le finali, i cinque concorrenti si sono sfidati in cinque round: "Storia del Periodo delle Primavere e Autunni," "Libri delle Dinastie Qin e Han," "Il Fascino Duraturo delle Dinastie Tang e Song," "Finestra sulla Modernità" e "Lo Scontro Finale." Chitpasong Souvanhxay dal Laos ha dimostrato abilità eccezionali e ha vinto il campionato globale. Gli ospiti presenti all'evento hanno consegnato premi ai partecipanti che hanno ricevuto riconoscimenti individuali nella 4a edizione dello Spettacolo Cinese—Chinese Bridge per Studenti Stranieri delle Scuole Primarie, così come a coloro che hanno vinto premi individuali e il primo, secondo e terzo premio nella 17a Competizione di Lingua Cinese per Studenti Stranieri delle Scuole Secondarie, oltre ai campioni continentali e al campione globale.

Nelle finali, concorrenti come Kiri Meier Werner dagli Stati Uniti, Solo Uniacke dal Regno Unito, Frida Quetzalli Garcia Lins dal Messico, Tessa Mir dalla Georgia e sua madre hanno condiviso storie personali sulle loro esperienze con la competizione Chinese Bridge e la crescita e i benefici che hanno tratto dalla loro partecipazione.

Quest'anno, 181 concorrenti delle scuole primarie e secondarie provenienti da 102 paesi si sono riuniti a Pechino e Tianjin per una grande celebrazione dell'apprendimento della lingua cinese e dello scambio culturale. Nel corso di 15 giorni ricchi di competizioni e attività culturali, i concorrenti hanno esplorato punti di riferimento iconici della Cina, tra cui la Grande Muraglia, il Palazzo d'Estate, la Città Proibita e Piazza Tiananmen. Hanno anche sperimentato il patrimonio culturale immateriale come le figure di argilla di Zhang, le pitture di Capodanno di Yangliuqing, i burattini delle ombre e l'opera tradizionale, permettendo loro di apprezzare lo sviluppo e il patrimonio della cultura e della storia cinese. Inoltre, i concorrenti hanno visitato Tianjin, esplorando attrazioni come la ruota panoramica Tianjin Eye, il fiume Haihe, l'area storica Wudadao (Cinque Grandi Viali), la città di Jingwu, il Museo Nazionale Marittimo e il Porto di Tianjin, testimoniando l'inclusività della città e l'applicazione delle tecnologie intelligenti.

Alla cerimonia di premiazione, concorrenti di scuole primarie e secondarie provenienti da tutto il mondo, insieme a precedenti campioni, hanno cantato la canzone tema "Chinese Bridge." Attraverso il cinese, hanno collegato culture, creato amicizie durature e rafforzato la comprensione globale della Cina.

