انضم فريق NEOM McLaren Extreme E إلى Vantage UK في حملة العلامة التجارية "Reborn a Trader"

لندن، 7 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت شركة Vantage UK (أو Vantage Markets)، وهي شركة رائدة في مجال الوساطة متعددة الأصول، مقطع فيديو جديد ومثير في إطار مرحلة "إعادة التفكير" من حملة العلامة التجارية التي دشنتها الشركة تحت عنوان "Reborn a Trader"، وذلك بالتعاون مع فريق NEOM McLaren Extreme E. تم تصوير هذا الفيديو في مجمع Sweet Lamb Motorsport كجزء من اختبار Extreme E، وهو متاح الآن على القناة الرسمية الخاصة بشركة Vantage UK على Youtube.

يتضمن التحدي المسمى "لا أستطيع الرؤية، لا أستطيع السمع، لا أستطيع التحدث" أعضاء فريق NEOM McLaren Extreme E وهم يتولون مهمة ذات بقيود حسية محددة، حيث كان Mattias Ekström معصوب العينين، وارتدى الميكانيكي الرئيسي للفريق سماعات تعمل على إلغاء الضوضاء، وتم تغطية فم Cristina Gutierrez حتى لا تتمكن من التحدث.

وكجزء من التحدي، تعاون الفريق معًا على تغيير إطار السيارة، مسلطًا الضوء على قدرتهم على إعادة التفكير في الاستراتيجيات والعمل الجماعي. وسلط الضوء على قدرتهم على التكيف واتزانهم تحت الضغط، مما يوضح كيف يمكن لعمل الفريق المبتكر التغلب على العقبات.

يقول David Shayer، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Vantage UK، قائلًا: "يوضح التعاون الفعّال بين أعضاء فريق McLaren Extreme E أهمية إعادة تقييم الاستراتيجيات في بيئة مليئة بالضغوط، وهو سيناريو يواجهه جميع المتداولين لدينا. إن هدفنا يَكمُن في إلهام المتداولين بآفاق جديدة، وإظهار التزامنا بالتميز، وتعزيز النمو داخل مجتمع التداول. إنه لأمر رائع أن نحظى على الدعم المستمر من شريكنا فريق NEOM McLaren Extreme E ونحن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك".

تهدف حملة "Reborn a Trader" التي أطلقتها شركة Vantage UK إلى التواصل مع المتداولين على المستوى العاطفي، حيث تسلط الضوء على رحلة التعلم والنمو والإمكانات لتحقيق التمكين المالي. وتعكس هذه الحملة رسالة Vantage المتمثلة في تقديم الأدوات الأساسية وتعزيز تجربة التداول من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية، وهي: التفاعل، وإعادة التفكير، والولادة من جديد.

لمزيد من المعلومات حول حملة العلامة التجارية Reborn a Trader""، قم بزيارة https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/.

نبذة عن شركة Vantage UK

Vantage UK (أو Vantage Markets) هي شركة رائدة في مجال الوساطة متعددة الأصول توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة ETFs والسندات.

وتتجاوز Vantage UK، بفضل خبرتها التي تزيد عن 14 عامًا في السوق، دور الوسيط، حيث توفر نظام تداول موثوقاً للتداول ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول.

تداول بذكاء مع @vantage

https://www.vantagemarkets.co.uk/

تحذير من المخاطر: تعتبر العقود مقابل الفروقات CFDs والمضاربة على فروق الأسعار أدوات معقدة مصحوبة بالمخاطر العالية لخسارة الأموال بشكل سريع بسبب الرافعة المالية. حيث أن 72.5% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر أموالها عند التداول في العقود مقابل الفروقات والمراهنات على الفروقات مع هذا المزود. يجب عليك التفكير مليًا بخصوص مدى فهمك لآلية عمل العقود مقابل الفروقات CFDs والمضاربة على فروق الأسعار، وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطر المالية العالية لخسارة أموالك.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=xxKWttNEBZY

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg