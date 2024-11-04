انضمام شركة Corero Network Security إلى سوق OTCQX Best Market، وتوسيع نطاق وصولها إلى الولايات المتحدة ورؤية المستثمرين

إنجاز بارز يعكس الالتزام بالنمو والريادة في السوق في حلول الحماية من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة DDoS

مارلبورو، ماساتشوستس، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- بدأت اليوم شركة Corero Network Security plc (المدرجة في بورصة لندن تحت الرمز: CNS؛ (OTCQX: DDOSF، وهي شركة متخصصة في حلول الحماية من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة DDoS، التداول في سوق OTCQX® Best Market، بعد أن تمت ترقيتها من سوق OTCQB® Venture Market. يمثل هذا الإنجاز خطوة كبيرة إلى الأمام في توسع Corero المستمر والتزامها بتعزيز حضورها في سوق المستثمرين في الولايات المتحدة.

وقد علق السيد كارل هيربرغر، الرئيس التنفيذي لشركة Corero Network Security، قائلاً: "نحن سعداء ببدء التداول في OTCQX وتوسيع نطاق وصولنا وحضورنا في سوق المستثمرين في الولايات المتحدة. هذه خطوة مثيرة في رحلة نمو Corero، تقديرا للجهود والقيمة التي يبذلها فريق Corero ودعم قاعدة مساهمينا الدوليين المتنامية."

تم تصميم سوق OTCQX للشركات الأمريكية والدولية الراسخة التي تركز على المستثمرين. يتطلب التأهل لهذه السوق معايير مالية عالية، والالتزام بأفضل الممارسات في حوكمة الشركات، والامتثال لقوانين الأوراق المالية المعمول بها. تشير هذه الترقية إلى تعزيز مكانة Corero بين المستثمرين الأمريكيين، مما يؤكد ريادتها في قطاع الأمن السيبراني.

يمكن للمستثمرين في الولايات المتحدة الوصول إلى الإفصاح المالي الحالي وأسعار المستوى الثاني في الوقت الفعلي لشركة Corero Network Security plc على www.otcmarkets.comتحت الرمز "DDOSF".

نبذة عن شركة Corero Network Security

Corero Network Security هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الحماية من DDoS، وهي متخصصة في حلول الكشف والحماية التلقائية باستخدام رؤية الشبكة والتحليلات وأدوات إعداد التقارير. وتعمل تكنولوجيا شركة Corero على الحماية من تهديدات الهجمات الموزعة لحجب الخدمة DDoS الخارجية والداخلية في بيئات الحافة المعقدة وبيئات المشتركين، مما يضمن توافر خدمة الإنترنت. تشمل فروع الشركة المراكز التشغيلية في مارلبورو، ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وإدنبره بالمملكة المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في لندن وهي مُدرجة في سوق AIM في بورصة لندن للأوراق المالية (رمز التداول: CNS) وسوق OTCQX الأمريكي (OTCQX: .(DDOSF

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1100072/Corero_Network_Security_Logo.jpg