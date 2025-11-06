شركة Corero Network Security تواصل نجاحات الربع الثالث بإنجازات كبيرة وابتكارات نوعية في الربع الرابع

تجديد عقد عميل رئيسي، وتوسع عالمي، وابتكارات جديدة تضع Corero في مسار نمو متواصل حتى عام 2026

لندن, 6 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- Corero Network Security(AIM: CNS) (OTCQX: DDOSF)، الشركة الرائدة في مجال الحماية من هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS) ورائدة في توفير توافر الخدمة التكيفي في الوقت الفعلي، أعلنت اليوم عن تسارع نموها العالمي في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع قيمة الطلبات والابتكار المستمر عبر منصتها SmartWall ONE™، وبدأت الربع الرابع بتجديد وتوسيع كبيرين لعقدها مع مزود حوسبة سحابية أمريكي رائد.

بناءً على الأداء القوي، حققت Corero 7.4 مليون دولار من قيمة الطلبات في الربع الثالث (ارتفاعًا من 6.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024) مع كسب عملاء جدد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا والبرازيل وسنغافورة. أضافت Corero عمليتي نشر جديدتين لمنظومتها Corero Observability and Resiliency Ecosystem (CORE) ، ونجحت في تأمين عقد تجديد وتوسيع بقيمة 6.8 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات مع مزود سحابي يخدم المطورين والشركات الرقمية المتنامية، مما يوسع نطاق حماية Corero عبر محفظة مراكز بيانات العميل ويعزز الثقة في تقنية Corero وخبرتها.

أعلنت Corero أيضًا عن تحسينات رئيسية للمنصة:

حماية الطبقة السابعة ( TLS ) تمنع هجمات طبقة التطبيقات كبيرة الحجم في الوقت الفعلي عند الحافة، دون أي زمن استجابة إضافي، ودون نتائج إيجابية كاذبة، ودون الحاجة لأجهزة إضافية.

التحكم في القبول القائم على انعدام الثقة ( ZTAC ) يستخدم التحليلات السلوكية لاكتشاف وحظر الحالات الشاذة عند بوابات تسجيل الدخول، مما يقلل المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام بيانات الاعتماد والهجمات التي تشنها الروبوتات.

جدار حماية تطبيقات الويب ( WAF ) المُطوَّر وحلول أمن التطبيقات لمزودي الخدمات : يوفر قدرة مراقبة سحابية أصلية، ومعلومات عن التهديدات، وإمكانيات الإدارة، مع تطبيق القواعد محليًا. يحمي تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات ( APIs ) باستخدام التحليلات التكيفية، ونمذجة التهديدات، وقدرات مكافحة الروبوتات، مما يمكّن مزودي الخدمة من تقديم أمان عالي القيمة لطبقة التطبيقات كخدمة مُدارة.

خيارات النشر على الخوادم المادية ( Bare Metal ) والحلول التجارية الجاهزة ( COTS ) تمنح العملاء خيارات نشر مرنة عبر البيئات البرمجية أو البيئات الافتراضية أو أجهزة Corero .

تشمل عمليات النشر الأولية لمنظومة ( CORE ) مزود رعاية صحية كبير ومزود رائد للخدمات المُدارة ( MSP ) وخدمات الاستضافة المشتركة، مما يوضح الجاذبية المبكرة والطلب المتزايد على منظومة Corero لقابلية المراقبة والصمود.

وقال كارل هيربرغر، الرئيس التنفيذي لشركة Corero Network Security : "يعكس الزخم الذي نشهده سوقًا يتجه بإلحاح نحو حلول حماية مرنة وقابلة للتطوير ومدفوعة بالأداء ضد هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة". وأضاف: "تُظهر التوسعات مع العملاء الحاليين في قطاع الخدمات السحابية كيف يتوافق تركيزنا على البساطة والسرعة مع مهمتهم لمساعدة الشركات على النشر والتوسع بثقة".

مع توسع انتشارها العالمي، والأداء القوي الجاري في الربع الرابع، والاعتماد المتزايد على قدرات الجيل التالي، تدخل Corero عام 2026 بزخم ومسار واضح للنمو.

نبذة عن شركة Corero Network Security

شركة Corero Network Security ، هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الحماية ضد هجمات حجب الخدمة الموزعة، وهي متخصصة في حلول الاكتشاف والحماية التلقائية باستخدام رؤية الشبكة، والتحليلات، وأدوات إعداد التقارير. وتعمل تكنولوجيا شركة Corero على توفير الحماية ضد التهديدات الخارجية والداخلية لهجمات حجب الخدمة الموزعة في بيئات المشتركين وأجهزة الحافة الشبكية مما يضمن توافر خدمة الإنترنت. تشمل فروع Corero المراكز التشغيلية في مدينة مارلبورو بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدينة إدنبرة بالمملكة المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في لندن وهي مدرجة في سوق الاستثمار البديلة ( AIM ) التابعة لبورصة لندن (رمز التداول: CNS ) والسوق الأمريكي للتداول خارج البورصة ( OTCQX ) تحت الرمز ( .(OTCQX: DDOSF

