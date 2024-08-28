انضمام فريق NEOM McLaren Extreme E إلى Vantage Markets لإطلاق مرحلة " من حملة "Reborn a Trader"

NEOM McLaren Extreme E Joins Vantage Markets to Ignite "Reborn" Phase of the "Reborn a Trader" Campaign

لندن, 28 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- تفخر شركة Vantage Markets أو المشار إليها باسم Vantage")")، وهي شركة وساطة متعددة الأصول، بالإعلان عن مرحلة "" من حملة "Reborn a Trader"، بالتعاون مع فريق NEOM McLaren Extreme E، يتضمن هذا التعاون الأخير مقابلتين حصريتين مع سائقي فريق NEOM McLaren Extreme E؛ Mattias Ekström وCristina Gutierrez، حيث يتشاركان قصصهما الشخصية عن كيف "" في مساراتهما المهنية الحالية، بينما يناقشان التحديات التي واجهاها والتحول الذي حدث لهما.الأخير مقابلتين حصريتين مع سائقي فريق NEOM McLaren Extreme E؛ Mattias Ekström وCristina Gutierrez، حيث يتشاركان قصصهما الشخصية عن كيف "وُلدا من جديد" في مساراتهما المهنية الحالية، بينما يناقشان التحديات التي واجهاها والتحول الذي حدث لهما.

يناقش Mattias Ekström في مقابلته انتقاله من سباقات الطرق إلى سباقات الرالي، قائلًا: "كان حلمي أن أصبح سائقًا في سباقات DTM، ولكن الطرق الترابية والحصى جاءت في مرحلة لاحقة من حياتي"، وتحدث Ekström عن سنوات تدريبه الشاقة على البحيرات المتجمدة، حتى قبل أن يحاول القيادة على الطرق المغطاة بالحصى، قائلًا: "لقد استغرق الأمر مني نحو 5-6 سنوات قبل أن أبدأ بالشعور أنني أتقنت الأمر. تحويل سائق سباقات إلى سائق رالي؟ لقد حاول القليلون تحقيق ذلك واكتشفوا أنه ليس بالأمر السهل".

انتقَلَت Cristina Gutierrez من مهنة طب الأسنان إلى القيادة الاحترافية وشاركت رحلتها في ملاحقة أحلامها رغم كل الصعاب، حيث أوضحت: "عندما كنت صغيرة جدًا، لم أتوقع أبدًا أن أصبح سائقة محترفة، في بعض الأحيان لا تعرف ما إذا كانت أحلامك ستتحقق، لكن عليك أن تكافح من أجلها. يمكن أن تفاجئك الحياة" كان لدى Gutierrez اعتبارات عملية عندما بدأت مسيرتها الرياضية في رياضة السيارات أثناء عملها بدوام جزئي، لكنها كانت تعرف أين تريد أن تكون في النهاية، وعبرت عن ذلك بقولها: "عندما انتهيتُ من دراسة طب الأسنان، قررتُ التوقف لأنني أردتُ أن أكون ملتزمة بنسبة 100% لسباقات السيارات".

تم تدشين حملة "Reborn a Trader" للتواصل مع المتداولين على المستوى العاطفي، مع التركيز على رحلة التعَلُّم والنمو والتمكين المالي. تهدف الحملة إلى تزويد المتداولين بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة، وذلك من خلال توفير موارد تعليمية وأدوات متقدمة ونصائح استراتيجية، وتنقسم الحملة إلى ثلاثة أجزاء: رد الفعل، وإعادة التفكير، كل منها يُمثل مبدأ أساسي ضروري للمتداولين للازدهار. ومن خلال هذه الحملة، Vantage إلى إلهام المتداولين لتبني التغيير، وإعادة التفكير في استراتيجياتهم، والتطور المستمر في عالم التداول

يقول David Shayer، الرئيس التنفيذي لشركة Vantage UK: "تُجَسّد مرحلة "" جوهر كونك متداوِلًا، ويتعلق الأمر بتبني التغيير، ومواجهة التحديات، والتطور المستمر. نحن فخورون بالشراكة مع NEOM McLaren Extreme E لإلهام متداولينا بهذه القصص القوية للتحول".

لمزيد من المعلومات حول حملة "Reborn a Trader" الخاصة بالعلامة التجارية، يُرجى زيارة https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/

نبذة عن شركة Vantage UK

شركة Vantage UK أو Vantage Markets))، هي شركة عالمية رائدة في مجال الوساطة متعددة الأصول توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات CFDs))، على العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة ETFs والسندات.

وتتجاوز Vantage UK، بفضل خبرتها التي تزيد عن 14 عامًا في السوق، دور الوسيط، حيث تُوفر نظام تداول موثوق به ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمَكِّن العملاء من اغتنام فُرص التداول.

تداول بذكاء مع vantage@

https://www.vantagemarkets.co.uk/

تحذير المخاطر: العقود مقابل الفروقات CFDs وعقود الفروقات هي أدوات مُعقدة تنطوي على مخاطر عالية بخسارة الأموال بسرعة بسبب معدل الرفع المالي، حيث أن 72.5% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر أموالاً عند تداول العقود مقابل الفروقات CFDs وعقود الفروقات مع هذا المزود. يجب عليك التفكير مليًا بخصوص مدى فهمك لآلية عمل العقود مقابل الفروقات CFDs والمضاربة على فروق الأسعار، وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطر المالية العالية المتمثلة في خسارة أموالك.

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نبذة عن فريق McLaren

تأسس فريق McLaren لسباقات السيارات على يد سائق السباق النيوزيلندي Bruce McLaren في عام 1963. شارك الفريق في أول سباق فورميولا 1 له في عام 1966، ومنذ ذلك الحين فاز فريق McLaren بعشرين بطولة عالمية للفورميولا 1، وأكثر من 180 سباقًا للجائزة الكبرى للفورميولا 1، وسباق Le Mans 24 Hours من أول محاولة له، وسباق Indianapolis 500 ثلاث مرات.

ويتنافس الفريق حاليًا في بطولة العالم للفورميولا 1 للاتحاد الدولي للسيارات مع Lando Norris وDaniel Ricciardo، وسلسلة INDYCAR مع سائقي Arrow McLaren SP وهم Pato O'Ward وFelix Rosenqvist، وبطولة Extreme E Championship مع Tanner Foust وEmma Gilmour.

كان فريق McLaren أول فريق فورميولا 1 يحصل على شهادة محايدة الكربون قبل عشر سنوات، وقد احتفظ بنجاح بجائزة معيار ثقة الكربون، وكان ذلك مؤخرًا في فبراير 2021، كمان كان أيضًا أول فريق يفوز بجائزة البيئة من معهد الاتحاد الدولي للسيارات FIA في عام 2013، والتي حافظ عليها بثبات عند مستوى الثلاث نجوم.

في عام 2021، أصبح فريق McLaren من الموقعين على كل من التزام الأمم المتحدة للرياضة من أجل العمل المناخي وتعهد الأمم المتحدة بالوصول بالانبعاثات إلى الصفر، مما يدل على التزام الفريق بأن يكون مواطنًا عالميًا مسؤولًا يكافح تغير المناخ.

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