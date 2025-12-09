انضمت شركة "إي دي إف باور سولوشنز" إلى مشروع "الطاقة الشمسية والبطاريات" بقدرة 1.1 جيجاواط في مصر

باريس, 9 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- انضمت شركة إي دي أف باور سولوشنز إلى مشروع "أوبليسك"، وهو مشروع هجين يقع في مصر، يجمع بين محطة طاقة شمسية بقدرة 1.1 جيجاواط ووحدة تخزين بطاريات بقدرة 100 ميجاواط/200 ميجاواط/ساعة، ويقع في مدينة نجع حمادي، بالقرب من الأقصر.

وقّعت شركة إي دي أف باور سولوشنز اتفاقية مساهمة مع شركة سكاتك (بنسبة 60%)، وهي شركة رائدة في توفير حلول الطاقة المتجددة، بالشراكة مع نورفند (بنسبة 20%)، وهو صندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية. بهذه الصفقة، تمتلك شركة إي دي أف باور سولوشنز نسبة 20% المتبقية من شركة المشروع.

من المقرر تشغيل المرحلة الأولى من مشروع "أوبليسك" في النصف الأول من عام 2026، والمرحلة الثانية في النصف الثاني من العام نفسه. سيوفر هذا المشروع كهرباء تنافسية للشبكة الكهربائية المصرية من خلال اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عامًا. يدعم هذا المشروع طموح مصر للوصول إلى 42 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

يمثل هذا المشروع الجديد خطوةً للأمام في تطوير شركة إي دي أف باور سولوشنز في البلاد. تُشغّل الشركة قطعتي أرض في محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهي أكبر مساهم في شركة كرم سولار، شركة رائدة في مجال مرافق الطاقة الشمسية. تلتزم شركة إي دي أف باور سولوشنز بدعم التحول في مجال الطاقة في البلاد من خلال مصادر الطاقة المتجددة، وتخزين ، وأصول إنتاج الكهرباء منخفضة الكربون.

صرحت بينديكت رينيه، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة إي دي أف باور سولوشنز في أفريقيا: "يسر شركة إي دي أف باور سولوشنز الإعلان عن هذه الشراكة مع سكاتك ونورفند في مصر. بعد استثمارها في بنبان وكرم سولار، وإلى جانب التطوير الواعد في مجال الهيدروجين الأخضر، يُعد استثمار شركة إي دي أف لحلول الطاقة في مشروع"أوبليسك" دليلاً آخر على علاقتها طويلة الأمد مع مصر".

حول "إي دي إف باور سولوشنز":

تجمع إي دي إف باور سولوشنز بين أعمال EDF Renewables و EDF Group International division، لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، تقوم بتطوير وبناء وتشغيل مرافق إنتاج الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون، بالإضافة إلى حلول مرنة للطاقة ونقل الكهرباء.

وبصفتها لاعباً رئيسياً في تحوّل الطاقة عالمياً، تُنفّذ إي دي إف باور سولوشنز، ضمن EDF، مشاريع تنافسية ومسؤولة وتولّد قيمة مضافة. وفي 25 دولة، تُظهر فرقنا التزامها تجاه أصحاب المصلحة المحليين يومياً، عبر إضافة خبرتها وقدراتها الابتكارية إلى جهود مكافحة تغيّر المناخ.

تُشغّل إي دي إف باور سولوشنز قدرة مركبة إجمالية تبلغ 31 جيجاواط حول العالم. وبالاستفادة من مهاراتها التكنولوجية والتجارية، إلى جانب معرفتها المحلية، تطوّر إي دي إف باور سولوشنز حلولاً مبتكرة لدعم التوجّه نحو إزالة الكربون وتعزيز كفاءة أنظمة الكهرباء.

كما تقدّم إي دي إف باور سولوشنز مجموعة واسعة من التقنيات لإنتاج الكهرباء منخفضة الكربون (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة الكهرومائية، الكتلة الحيوية)، وزيادة مرونة أنظمة الطاقة (تخزين الطاقة بالبطاريات، PSHP، الحلول الحرارية الهجينة منخفضة الكربون وغيرها)، بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية لعملائنا (التنقل الكهربائي، الهيدروجين، حلول خارج الشبكة).