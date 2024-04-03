انطلاق التسجيل لمعرض inter airport China 2024: استكشاف مستقبل تطوير المطارات

بكين، 3 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- يعلن المعرض التجاري الرائد في آسيا لقطاع البنية التحتية وخدمات المطارات، inter airport China، والذي تنظمه شركة RX Greater China، عن فتح أبوابه بين 4 إلى 6 سبتمبر في بكين. يعمد الحدث إلى تعزيز التعاون ودفع الابتكار وتبادل الأفكار بين خبراء ومساهمي قطاع المطارات العالمية، وذلك عبر المعارض والفعاليات والمنتديات المتزامنة.

يُشُيد المعرض في مركز بكين الدولي للمعارض (مقر تشاويانج)، كما فُتح باب التسجيل الآن للمشاركة في هذا العرض الواسع النطاق. هذا ويأتي المعرض ضمن الجهود المبذولة لتوحيد الموارد المتميزة من قطاع المطارات، وتشجيع الشراكات وتعزيز التنمية المستدامة. يتاح التسجيل عبر الرابط الرسمي: https://bit.ly/iareg

يعكس المعرض تميز القطاع، حيث يربط مورّدي البنية التحتية بتكنولوجيا وخدمات المطارات، مما يُعزّز التعاون التجاري وتبادل المعرفة التقنية. ستعرض علامات تجارية عالمية رائدة أحدث ابتكاراتها؛ مثل SIEMENS وVanderlande وADB SAFEGATE، إلى جانب مشاركة علامات تجارية محلية صينية بارزة مثل Airsafe وCIMC، وذلك يُظهر قوة وإبداع القطاع على المستوى العالمي والمحلي الصيني.

وكذلك؛ فقد وسَّع معرض inter airport China 2024 نطاق عرضه لمدى غير مسبوق ليشمل موضوعات متخصصة في القطاع مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والإيرادات غير المرتبطة بالطيران وتصميم المجال التجاري في المطارات والتدريب المهني، بحيث يعكس ذلك تفانينا لتلبية احتياجات القطاع المتطورة.

يقدم معرض inter airport China 2024 منتديات موضوعية تجمع الخبراء والرواد، وذلك بالشراكة مع جمعيات رئيسية في القطاع. سيركز منتدى تبادل المطارات الرابع على موضوعات مثل استدامة المطارات وتصميمها وتخطيطها. وستقدم منتديات إضافية رؤى أعمق بخصوص التحديات والابتكارات المحددة، بما في ذلك منتدى الطيران المدني الذكي ومنتدى أمن المطارات وندوة GSE.

تسعى خدمة التوفيق المحمي من طرف إلى طرف إلى تسهيل التفاعلات الشخصية، وتعزز الشراكات الجديدة. علاوة على ذلك؛ تمت الاستفادة من إجراءات تقديم التأشيرة الصينية المبسطة وسياسات الإعفاء من التأشيرة للعديد من الدول لتقديم برنامج مزايا الزوار الدوليين، الذي يهدف إلى تحسين تجربة الزوار الدوليين.

يؤكد Chris Zang، مدير المشروع الأول، على أهمية البرنامج في تعزيز العلاقات العالمية والمساهمة في تطوير مستقبل قطاع الطيران. يعد الحدث بمجموعة متنوعة من الأنشطة في الموقع، بما في ذلك الصالات الحصرية ودورات مطابقة الأعمال وجولات المصانع، وذلك بهدف تعزيز آفاق الأعمال وعرض الحلول المتطورة.

ندعو المهنيين في القطاع للتسجيل في معرض inter airport China 2024 والاستفادة من الفرص الاستثنائية للانخراط في مستقبل الطيران العالمي.

لمزيد من المعلومات وللتسجيل، يُِرجى زيارة https://www.interairportchina.com/en-gb.html

لمزيد من التفاصيل، يُرجى التواصل مع Penny Pei على [email protected]