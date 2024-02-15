انطلاق تطبيق VUZ على جهاز Apple Vision Pro الجديد

لتوفير تجارب الواقع الممتد والفيديوهات للمستخدمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 فبراير / شباط 2024 دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15فبراير: أعلن تطبيق VUZ، الذي يسمح للمستخدمين ببث وتجربة فيديوهات الواقع الممتد XR، والميتافيرس، عن توفير محتوى التطبيق على جهاز Apple Vision Pro الجديد الذي أطلقته شركة Apple مؤخراً، وذلك بهدف تقديم المزيد من تجارب الواقع الممتد والفيديوهات للمستخدمين.

VUZ REDEFINES ENTERTAINMENT FOR APPLE VISION PRO: THE FUTURE OF IMMERSIVE TECHNOLOGY UNFOLDS

ومن خلال توفير تطبيق VUZ على جهاز Apple Vision Pro، يمكن للمستخدمين الآن الانطلاق في رحلة رائدة إلى عالم من الواقعية الغامرة التي لا مثيل لها، حيث يوفر VUZ أكبر مكتبة محتوى غامرة متميزة في العالم. كما يضم أكثر من 20 ألف ساعة من المحتوى الحصري المتميز مع أكثر من ملياري مشاهدة تغطي قطاعات الترفيه والمبدعين والرياضة، بما في ذلك تجارب XR وVR وAR من أي مكان في العالم تقريبًا.

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي في VUZ: يعتبر جهاز Apple Vision Pro الجديد إنجازًا رائدًا وعالميًا كبيرًا. إن هذه ليست حقبة جديدة في مجال التكنولوجيا الغامرة فحسب، بل إعادة تشكيل لمستقبل التكنولوجيا بأكمله، حيث إننا نبني مستقبل جديد في عالم الترفيه مع الجهاز الجديد. ومن خلال توفير تطبيق VUZ على جهاز Apple Vision Pro يسعدنا أن نكشف عن حقبة جديدة من التجارب الغامرة التي من شأنها أن تسعد المستخدمين وتغير الطريقة التي يتفاعلون بها مع العوالم الرقمية."

ويمكن لمستخدمي VUZ على جهازـ Apple Vision Pro استكشاف العوالم الافتراضية، وحضور الأحداث الحية، والتواجد بين كبار المشاهير والمبدعين، والمشاركة في التفاعلات الاجتماعية بقدر غير مسبوق من الواقعية. وستسمح مكتبة محتوى VUZ أيضًا للمستخدمين بالاستمتاع في الحفلات الموسيقية الغامرة، وتجربة المحتوى من وراء الكواليس مع عروض مميزة بزاوية 360 درجة، ومشاركة المساحات الافتراضية مع الأصدقاء في كل أنحاء العالم.

وأعلن تطبيق VUZ مؤخرًا عن تعاون مع LALIGA، الدوري الإسباني لكرة القدم الأول وأكبر نظام بيئي لكرة القدم على مستوى العالم. ويهدف هذا التعاون إلى إشراك عشاق كرة القدم بمحتوى غامر غير محدود على منصة VUZ، مما يوفر بعدًا جديدًا لتجربة LALIGA.

في العام 2022، فاز تطبيق فيوز بجائزة Tech Company of the Year والتي أطلقتها Tech Entrepreneur Awards، كما وحصل التطبيق على تمويل بلغ أكثر من 30 مليون دولار منذ تأسيه وذلك من شركات استثمارية رائدة والتي شملت &e من مجموعة اتصالات، صندوق حي دبي للمستقبل، "فيجن في سي فاند" (Vision VC Fund)، المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، "كاروسو فنتشرز" (Caruso Ventures) والعديد غيرها. وتعمل منصة فيوز على الاستفادة من البنية التحتية لشركائها للتوسع في البلدان على مستوى العالم.

يمكنكم تحميل التطبيق عبر الرابط التالي : www.VUZ.com

كما يمكنكم متابعة الشركة على موقع إنستجرام عبر الرابط التالي : https://bit.ly/360VUZ-Instagram

نبذة عن VUZ

تأسست شركة VUZ في عام 2017، وهي أحد أسرع منصات الميتافيرس وWeb3 حول العالم. لقد حصلت الشركة على 30 مليون دولار استثمارات حتى الآن خلال جولاتها الاستثمارية. كما ولديها أكثر من 1 مليار مشاهدة.

وفازت الشركة بجائزة الشركة الناشئة لهذا العام، وأيضا كأحد المرشحين النهائيين في Webit Founders Games من بين 3500 شركة تقنية مرشحة. ولدى VUZ الشركة مكاتب في دبي، لوس أنجلوس، وكاليفورنيا، والرياض، ولديها فريق عمل مكون من 50 متخصصاً في تطوير المنتجات التقنية وغيرها من المجالات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2335365/VUZ_APPLE_VISION_PRO.jpg

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