انطلاق فعاليات مؤتمر MWC25 Kigali وسط دعوات لإصلاحات سياسية تسرّع التحول الرقمي في إفريقيا

قادة الصناعة يجتمعون لرسم ملامح المستقبل الرقمي للقارة على مدار ثلاثة أيام من الكلمات الرئيسية والقمم وجلسات النقاش

كيغالي، رواندا، 22 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- مع انطلاق فعاليات مؤتمر GSMA MWC25 Kigali اليوم، يجتمع قادة الصناعة والمبتكرون وصنّاع السياسات من جميع أنحاء إفريقيا وخارجها، لاستكشاف كيف يمكن لتكنولوجيا الهاتف المحمول تسريع النمو الشامل ودفع عجلة المستقبل الرقمي لإفريقيا. وتأتي الفعالية في وقت تقف فيه إفريقيا على أعتاب ثورة رقمية من شأنها إطلاق فرص غير مسبوقة في جميع أنحاء المنطقة.

ومع ذلك، ولإطلاق العنان لهذه الفرص، سلّطت GSMA الضوء على ثلاث أولويات ملحّة لصنّاع السياسات: القدرة على تحمل تكاليف الأجهزة ، ونماذج لغوية شاملة للذكاء الاصطناعي ، ومرونة الطاقة، داعية إلى إصلاحات جريئة في السياسات واستثمارات لتحويل الخطوات التالية في مسيرة التحول الرقمي لإفريقيا إلى واقع ملموس.

وقال فيفيك بادريناث، المدير العام لـ :GSMA «يُعدّ قطاع الاتصالات المتنقلة في إفريقيا من أكثر القطاعات حيوية في العالم، لكن يتعيّن علينا معالجة التحديات المستمرة مثل ارتفاع تكاليف الأجهزة، ومشكلات توفّر الطاقة، والافتقار إلى ذكاء اصطناعي شامل. ومن خلال العمل المشترك بين الحكومات والقطاع وشركاء التنمية، يمكننا جعل الشمول الرقمي ميسور التكلفة ومستداماً وذا أثر فعلي لكل فرد في إفريقيا.»

وللعام الثالث على التوالي، افتتح فخامة الرئيس بول كاغامه، رئيس جمهورية رواندا، فعاليات MWC Kigali رسمياً، والذي يمتد لثلاثة أيام ويتضمن برنامجاً حافلاً بالجلسات والقمم و متحدثين من المنظمات الدولية والهيئات الحكومية.

تقرير "اقتصاد الجوال في إفريقيا 2025" الصادر عن GSMA

يكشف تقرير "اقتصاد الجوال في إفريقيا 2025"، الذي أطلقته GSMA اليوم، كيف يحفّز الاتصال عبر الهاتف المحمول النمو الاقتصادي والابتكار والشمول في جميع أنحاء القارة.

النقاط الرئيسية:

ساهم قطاع الاتصالات المتنقلة بمبلغ 220 مليار دولار في اقتصاد إفريقيا عام 2024 (% 7.7 من الناتج المحلي الإجمالي) ، مع توقعات بارتفاعه إلى 270 مليار دولار بحلول عام 2030 (% 7.4 ) .

دعمت منظومة القطاع حوالي 8 ملايين فرصة عمل (5 ملايين مباشرة و3 ملايين غير مباشرة) وولّدت تمويلاً عامّاً بقيمة 30 مليار دولار في عام 2024.

يستخدم 416 مليون شخص في إفريقيا الإنترنت عبر الهاتف المحمول حالياً، ويُتوقع ارتفاع العدد إلى 576 مليون مستخدم بحلول عام 2030 (% 33 من السكان) .

سيزداد اعتماد شبكات الجيل الرابع من % 45 إلى % 54 ، بينما من المتوقع أن تقفز اتصالات الجيل الخامس من % 2 إلى % 21 بحلول عام 2030 .

لا تتجاوز فجوة التغطية في جميع أنحاء إفريقيا % 5 ، إلا أن فجوة الاستخدام تبلغ 960 مليون شخص ( 790 مليون منهم في إفريقيا جنوب الصحراء وحدها )، وهي أكبر فجوة استخدام في العالم.

سيستثمر مشغلو الشبكات 77 مليار دولار في شبكات جديدة بين عامَي 2024 و2030، مع توقعات بوصول الإيرادات إلى 79 مليار دولار بحلول عام 2030.