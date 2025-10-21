Le Mobile World Congress 2025 (MWC 25) de Kigali s'ouvre sur des appels à des réformes politiques pour accélérer la transformation numérique de l'Afrique

Trois jours de conférences, sommets et tables rondes réunissant les leaders du secteur pour façonner l'avenir numérique du continent

KIGALI, Rwanda, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que s'ouvre aujourd'hui à Kigali le congrès MWC 25 de la GSMA , les leaders du secteur, les innovateurs et les décideurs politiques de toute l'Afrique et au-delà s'apprêtent à explorer comment la technologie mobile peut accélérer la croissance inclusive et guider l'avenir numérique de l'Afrique. Cet événement a lieu à l'aube d'une révolution numérique qui devrait ouvrir des perspectives sans précédent dans toute l'Afrique.

La GSMA a repéré trois priorités urgentes qui devraient permettre aux décideurs politiques de tirer pleinement parti de ces possibilités : l'accessibilité des téléphones portables, les modèles de langage d'intelligence artificielle (IA) inclusive et la résilience énergétique, mais qui nécessitent des réformes politiques et des investissements audacieux pour que les prochaines étapes de la transformation numérique de l'Afrique deviennent une réalité.

Vivek Badrinath, directeur général de la GSMA, a déclaré : « Le secteur des communications mobiles en Afrique est l'un des plus dynamiques du monde, mais nous avons à surmonter des obstacles persistants tels que le coût élevé des appareils, les problèmes de disponibilité de l'énergie et l'absence d'IA inclusive. En travaillant ensemble, les gouvernements, l'industrie et les partenaires de développement peuvent rendre l'inclusion numérique abordable, durable et pertinente pour chaque Africain. »

Pour la troisième année consécutive, Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, a officiellement ouvert le MWC de Kigali, qui propose sur trois jours un programme complet de conférences et sommets animés par des intervenants de divers gouvernements et organisations internationales.

Le rapport GSMA Mobile Economy Africa 2025 (rapport 2025 de la GSMA sur l'économie mobile en Afrique)

Le rapport GSMA Mobile Economy Africa 2025 présenté aujourd'hui montre comment la connectivité mobile alimente la croissance économique, l'innovation et l'inclusion dans l'ensemble du continent.

Informations clés :

Le secteur des communications mobiles a contribué à hauteur de 220 milliards de dollars à l'économie africaine en 2024 (7,7 % du PIB) , et devrait atteindre 270 milliards de dollars d'ici à 2030 (7,4 %) .

, et devrait atteindre . L'écosystème a soutenu environ 8 millions d'emplois (5 millions d'emplois directs, 3 millions d'emplois indirects) et a généré 30 milliards de dollars de financement public en 2024.

(5 millions d'emplois directs, 3 millions d'emplois indirects) et a généré en 2024. 416 millions de personnes en Afrique utilisent aujourd'hui l'internet mobile, un chiffre qui devrait s'établir à 576 millions (soit 33 % de la population) d'ici à 2030 .

en Afrique utilisent aujourd'hui l'internet mobile, un chiffre qui devrait s'établir à . L' adoption de la 4G passera de 45 % à 54 % , tandis que les connexions 5G devraient passer de 2 % à 21 % d'ici à 2030 .

passera de , tandis que les devraient passer de . L' écart de couverture en Afrique est inférieur à 5 % , mais il subsiste un écart d'utilisation de 960 millions de personnes , dont 790 millions rien qu'en Afrique subsaharienne , soit l'écart d'utilisation le plus important du monde.

, mais il subsiste un , dont , soit l'écart d'utilisation le plus important du monde. Entre 2024 et 2030, les opérateurs investiront 77 milliards de dollars dans de nouveaux réseaux, dont le chiffre d'affaires devrait atteindre 79 milliards de dollars d'ici à 2030.

