انطلاق مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس" في القاهرة، جامعًا قادة المنطقة لمواجهة أولويات أمن الطاقة الملحة

The Egypt Energy Show 2026

Opening Ceremony

H.E. Abdel Fattah El Sisi, President of the Arab Republic of Egypt

افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، فعاليات المؤتمر داعيًا قادة العالم من الحكومات وقطاع الطاقة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة "واحدة من أشد أزمات الطاقة في التاريخ الحديث".

وسلّط فخامة الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، الضوء على تداعيات الأزمة المستمرة على أولويات الطاقة العالمية، قائلًا: "لم يعد أمن الطاقة مجرد شاغل اقتصادي، بل أصبح في جوهره ضرورة سياسية حتمية".

وإلى جانب مشاركة عدد من رؤساء الدول، شهد حفل الافتتاح حضور السيدة Ditte Juul Jørgensen ، المديرة العامة للطاقة بالمفوضية الأوروبية، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية.

على مدار ثلاثة أيام، يستقبل المؤتمر أكثر من 50,000 مشارك و300 متحدث و2,200 مندوب و500 عارض، بما يؤكد مكانته العالمية وأهميته الاستراتيجية في تعزيز التعاون عبر الحدود والابتكار.

القاهرة، 1 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- انطلقت في 30 مارس 2026 فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس" 2026 (EGYPES 2026) برسالة قوية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي دعا قادة العالم من الحكومات وقطاع الطاقة إلى توحيد الصفوف في مواجهة التقلبات الدولية غير المسبوقة.

وقال فخامته: "أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن هذه قد تكون واحدة من أشد أزمات الطاقة في التاريخ الحديث، بل وربما واحدة من أكبر الأزمات التي واجهها العالم الحديث على الإطلاق. إنها ليست صدمة واحدة، بل صدمة مزدوجة: صدمة في الإمدادات وصدمة في الأسعار. نحن نواجه انخفاضًا كبيرًا في المعروض، يقدَّر بنحو 20 إلى 25 بالمئة. ونظرًا إلى العواقب الوخيمة للصراع المستمر [...]، فإن مسؤوليتنا الجماعية تقتضي العمل على إنهاء مثل هذه الأزمات، لأن التعاون هو مفتاح التغلب على التحديات الراهنة التي يواجهها قطاع الطاقة".

وقد ترددت أصداء هذه الرسالة في أرجاء حفل الافتتاح على لسان رؤساء الدول ووزراء الطاقة العالميين وكبار صانعي السياسات الذين اجتمعوا في القاهرة لدفع أولويات أمن الطاقة المشتركة نحو تقدم فوري. كما شدد فخامة الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، على الحاجة الملحة إلى تعميق التعاون الإقليمي لتجاوز حالة عدم الاستقرار الراهنة، في وقت تؤدي فيه دول شرق المتوسط دورًا متناميًا في دعم استقرار سلاسل الإمداد وموثوقية مشروعات الربط البيني.

وقال: "لا تزال الأزمة الإقليمية تهدد الاستقرار وتعيد تشكيل مشهد الطاقة العالمي. وقد أصبح واضحًا تمامًا أن أمن الطاقة لم يعد مجرد شاغل اقتصادي، بل هو في الأساس ضرورة سياسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، يتعين علينا تعزيز جاهزيتنا للاستجابة لاضطرابات تدفقات الطاقة، والتكيف بفاعلية مع واقع عالمي سريع التطور".

ظلت التداعيات الواسعة للصراعات الجيوسياسية المستمرة واضطرابات الإمداد محور اهتمام رئيسي لدى صانعي السياسات رفيعي المستوى الحاضرين، ومن بينهم السيدة Ditte Juul Jørgensen، المديرة العامة للطاقة بالمفوضية الأوروبية، التي أكدت التزام الاتحاد الأوروبي بتلبية الاحتياجات العاجلة لإتاحة الطاقة وتحقيق أهداف إزالة الكربون على المدى الطويل من خلال التعاون والاستثمار عبر الحدود.

وقالت: "لا أحد يستطيع أن يحيط تمامًا بحجم عدم اليقين وعدم الاستقرار الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط. وقد أبرز هذا الوضع الحاجة الملحة إلى التحول نحو طاقة أنظف وبناء أنظمة طاقة محلية مستدامة تكفل الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة. وبالنسبة إلى أوروبا، تمثل مصر شريكًا مهمًا في هذا المسار، ويجب علينا اغتنام هذه الفرصة، لا لمواجهة التحديات الراهنة فحسب، بل أيضًا لبناء مستقبل مشترك يتسم بالاستقرار والمرونة والاستدامة والشفافية والنزاهة".

كما أتاح حفل الافتتاح منصة مفتوحة وشاملة لمعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC)، للتأكيد على ضرورة المساءلة إزاء الأزمة الجارية وإعادة إبراز الدور المحوري لمنطقة الخليج في دفع التقدم ودعم الاستقرار في مشهد الطاقة بأكمله.

وقال: "في ظل الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون وما يترتب عليها من تهديد لأمن الطاقة في هذه المنطقة الحيوية، ينعقد هذا المؤتمر في لحظة مفصلية بالغة الأهمية. وتضطلع دول مجلس التعاون بدور حاسم في استقرار الأسواق العالمية، من خلال سياسات إنتاج رشيدة وتنسيق فعّال يحافظ على التوازن الدقيق بين العرض والطلب، ويحصّن الاقتصاد العالمي من التقلبات الحادة".

كما اعتلى معالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، المنصة مؤكدًا التزام الدولة الراسخ بصياغة سياسات عملية، وتعزيز الاستثمار الاستراتيجي، وترسيخ التعاون المستدام عبر الحدود، وهي المحددات التي رسّخت صعود مصر بوصفها مركزًا إقليميًا سريع النمو للطاقة وشريكًا دبلوماسيًا موثوقًا.

وقال: "يحمل مؤتمر هذا العام أهمية استثنائية، إذ ينعقد في مرحلة حرجة تتسم بتصاعد التحديات والتحولات في منطقتنا. وفي هذا السياق، لم تعد الشراكات الفاعلة خيارًا، بل أصبحت ضرورة حتمية. لقد بات العمل الجماعي حجر الزاوية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية واستدامتها".

تجسيدًا لتركيز المؤتمر على تسريع الشراكات وتحقيق نتائج ملموسة، تُوِّج حفل الافتتاح بتوقيع اتفاقيات جديدة بين مصر وقبرص تتيح معالجة الغاز القبرصي وتسييله في منشآت متطورة داخل مصر. وتعزز هذه الاتفاقيات دور البلدين بوصفهما لاعبين رئيسيين في منظومة الطاقة الإقليمية والعالمية، كما تزيد القيمة الاقتصادية للموارد، وترسخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وبوابة استراتيجية إلى الأسواق الأوروبية.

وفي سياق أوسع من حفل الافتتاح، استقبل اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس" أكثر من 50,000 مشارك دولي وأكثر من 350 متحدثًا، فيما استعرض أكثر من 500 عارض عبر 13 جناحًا دوليًا مخصصًا أحدث التقنيات والخدمات والقدرات التي ترسم ملامح مستقبل الطاقة المرنة. إلى جانب انطلاق برنامج المؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 2,200 مندوب، وفرت الفعالية منتدى يرتكز على التنفيذ للحوار رفيع المستوى، والاستثمار عبر الحدود، والتواصل التجاري.

كما شهد اليوم الأول إطلاق مركز الابتكار والذكاء الاصطناعي، الذي جمع المبتكرين وقادة التكنولوجيا والمشروعات الناشئة في قلب برنامج اليوم الافتتاحي للمؤتمر. وافتتح المركز فعالياته بجلسة العرض التقديمي للشركات الناشئة، التي أتاحت للشركات في مراحلها المبكرة فرصة تقديم أفكار جريئة وتقنيات رائدة من شأنها تعزيز الأداء، ودعم الكفاءة، والمساعدة في التصدي لأكثر تحديات القطاع إلحاحًا.

مع اجتماع قادة الطاقة العالميين على مدار يومين إضافيين لمواجهة تحديات مشهد سريع التحول، سيواصل مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس" 2026 أداء دور محوري في تعزيز التعاون، وتمكين الاستثمار، ودفع الحلول العملية قدمًا لمواجهة أكثر تحديات الطاقة إلحاحًا في العالم.

