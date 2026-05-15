غازتك 2026 يجمع قادة الطاقة العالميين في بانكوك مع تسارع الطلب في آسيا، والاستثمار في الغاز الطبيعي المسال، وتحول أنظمة الطاقة

في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر، سيجمع غازتك 2026 أكثر من 50,000 متخصص في قطاع الطاقة، وأكثر من 1,000 جهة عارضة، وأكثر من 1,000 متحدث من 150 دولة، لمناقشة أولويات الطاقة الملحّة ورسم ملامح نمو القطاع في المستقبل.





يُقام غازتك 2026 في بانكوك، في قلب المنطقة الأسرع نمواً في العالم من حيث الطلب على الطاقة، وسيجمع وزراء من مختلف دول العالم، ورؤساء تنفيذيين في القطاع، وقادة التكنولوجيا لتعزيز أمن الطاقة، وتسريع تطوير مشروعات الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية، والارتقاء بأنظمة طاقة موثوقة وميسورة التكلفة.





باستضافة من وزارة الطاقة التايلاندية، سيضع الحدث بانكوك في صلب النقاشات الاستراتيجية حول الغاز الطبيعي المسال، والكهربة، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتقنيات منخفضة الكربون، والتعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

بانكوك, 15 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- يُقام غازتك 2026 في بانكوك، تايلاند، في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2026، ليجمع صناع القرار وقادة الطاقة من مختلف أنحاء العالم لمعالجة الأولويات الملحّة المتعلقة بأمن الإمدادات ومرونة الأنظمة في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.

Gastech 2026, World’s Largest Exhibition and Conference for Natural Gas and LNG Gastech Strategic Conference Gastech Milan in 2025

ومن موقعه في قلب المنطقة الأسرع نمواً في العالم من حيث الطلب على الطاقة، حيث وضعت وتيرة التوسع الحضري السريعة والكهربة أنظمة الطاقة تحت ضغوط هائلة لتوفير كهرباء موثوقة وميسورة التكلفة، سيوفر غازتك 2026 منصة للشراكات والاستثمارات والحوار الاستراتيجي، بما يدعم توفير إمدادات الطاقة على نطاق واسع ويعزز المرونة الاقتصادية في أنحاء آسيا وسائر الأسواق العالمية.

وبصفته أكبر معرض ومؤتمر في العالم للغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، والحلول منخفضة الكربون، والكهربة، والذكاء الاصطناعي في خدمة الطاقة، سيجمع غازتك 2026 كامل سلسلة القيمة للطاقة تحت شعار «حيث يلتقي الطلب العالمي على الطاقة بالإمدادات»، بما يضمن مواءمة المزيج الكامل من الموارد ورؤوس الأموال والتقنيات اللازمة لتلبية الاحتياجات الفورية اليوم ودعم النمو منخفض الكربون غداً.

وقال Christopher Hudson، رئيس dmg events، تعليقاً على دور الحدث في مرحلة مفصلية لقطاع الطاقة: «يعمل قطاع الطاقة العالمي في واحدة من أكثر البيئات تعقيداً وضغطاً في التاريخ الحديث. أصبحت اضطرابات الإمدادات وارتفاع الطلب وميسورية التكلفة ومرونة البنية التحتية أولويات حاسمة للحكومات والقطاع على حد سواء.

صُمم غازتك 2026 ليجمع القيادات والاستثمارات والحلول العملية اللازمة لضمان أمن الإمدادات، وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ودعم أنظمة طاقة مرنة على نطاق واسع. ستمثل بانكوك نقطة التقاء حيوية لقطاع الطاقة الدولي في وقت لم تكن فيه الحاجة إلى التنسيق والتعاون أكبر من أي وقت مضى».

سيشكّل مؤتمر غازتك الاستراتيجي منصة رفيعة المستوى للوزراء، والرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، وقادة الصناعة لمناقشة التحديات الملحّة التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. عبر برامج استراتيجية وتقنية مخصصة، ستركز النقاشات على تعزيز أمن الطاقة، وإطلاق إمكانات إمدادات الغاز الطبيعي المسال وإمدادات الغاز، وتحويل أسواق الكهرباء، وتوسيع نطاق التقنيات منخفضة الكربون، وتطوير الشبكات المتكاملة القادرة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وسيبحث أكثر من 1,000 متحدث عبر 200 جلسة كيف يمكن للحكومات والقطاع الانتقال من الطموح طويل الأجل إلى التنفيذ، مع بلورة مسارات عملية لنشر البنية التحتية، وتعزيز مرونة الأسواق، ودعم الاستثمار على امتداد أنظمة طاقة تزداد تعقيداً وترابطاً. ومن بين المتحدثين المؤكدين في المؤتمر:

معالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جمهورية مصر العربية

معالي الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز، ليبيا

معالي السيد Ekperikpe Ekpo ، وزير الدولة لشؤون الموارد البترولية (الغاز)، نيجيريا

معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، عُمان

معالي Birame Soulèye Diop ، وزير الطاقة والبترول والمناجم، السنغال

معالي السيد جاسم الشيراوي، الأمين العام، منتدى الطاقة الدولي

الدكتور Narin Phoawanich ، محافظ هيئة توليد الكهرباء في تايلاند ( EGAT)

الدكتور Kongkrapan Intarajang ، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بي تي تي

Liz Westcott ، العضوة المنتدبة والرئيسة التنفيذية لشركة وودسايد إنرجي

Lorenzo Simonelli ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز

Takayuki Ueda ، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إنبكس كوربوريشن

إلى جانب المؤتمرات، سيعرض معرض غازتك ومسارحه وبرامجه المتخصصة التقنيات، والشراكات، والحلول التجارية التي ترسم ملامح مستقبل الطاقة العالمية. وبمشاركة أكثر من 1,000 شركة عارضة، وحضور 50,000 متخصص في قطاع الطاقة من أكثر من 150 دولة، يمثّل الحدث سوقاً عالمية للاستثمار، والتعاون، والابتكار عبر سلسلة القيمة للطاقة بأكملها.

كما ستشهد النسخة الرابعة والخمسون من غازتك إطلاق AixEnergy، وهو مؤتمر ومعرض جديد يُقام بالتزامن مع الحدث ويتمحور حول نقطة التقاء الذكاء الاصطناعي، والكهربة، وأنظمة الطاقة من الجيل التالي. ومع تسارع توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وما يصاحبه من نمو في الطلب على الكهرباء، سيوفر AixEnergy منصة متكاملة لقادة التكنولوجيا، وكبار التنفيذيين في قطاع الطاقة، والمستثمرين الاستراتيجيين للتوافق على أنظمة الكهرباء، والبنية التحتية الرقمية، واستراتيجيات التوسع اللازمة لدعم الجيل التالي من النمو الصناعي والاقتصادي.

وستستضيف وزارة الطاقة التايلاندية غازتك 2026، بدعم من شركاء الكونسورتيوم الوطني، وهم هيئة توليد الكهرباء في تايلاند (EGAT)، وGulf، وبي تي تي، إلى جانب داعمي الكونسورتيوم الوطني، وهم Ratch وEGCO ولجنة تنظيم الطاقة (ERC). ويُقام الحدث بالشراكة مع مكتب تايلاند للمؤتمرات والمعارض (TCEB)، وقد صُمم ليواكب واقع مشهد الطاقة الحيوي في تايلاند، وكذلك احتياجات الكهرباء المتغيرة في جميع الاقتصادات سريعة النمو.

واستناداً إلى الزخم الذي حققته دورة غازتك في ميلانو عام 2025، والتي جمعت أكثر من 50,000 مشارك وأسهمت في إبرام اتفاقيات تجارية وتحفيز نشاط استثماري تجاوزت قيمته 60 مليار دولار أمريكي، سيبرز غازتك 2026 بوصفه المنصة الحاسمة للعمل الموحّد، حيث تُتخذ القرارات وتُبرم الصفقات التي سترسم مستقبل الطاقة في العالم.

حول غازتك

غازتك هو أكبر مؤتمر ومعرض في العالم للغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، والحلول منخفضة الكربون، والكهربة، والذكاء الاصطناعي في خدمة الطاقة. ويستقطب أكثر من 50,000 مشارك، و7,000 مندوب، و1,000 جهة عارضة، و1,000 متحدث من أكثر من 150 دولة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.gastechevent.com.

يُرجى من ممثلي وسائل الإعلام الراغبين في الحضور زيارة https://www.gastechevent.com/media-centre/media-registration/ للتسجيل.

نبذة عن dmg events

منذ عام 1989، تعمل dmg events على إقامة الروابط التي تمكّن النمو من خلال جمع القطاعات العالمية، والحكومات، والمبتكرين لتعزيز التعاون، وإتاحة الفرص التجارية، ودفع التقدم الملموس عبر أهم أسواق العالم. من خلال فعاليات عالية التأثير وشراكات استراتيجية، تدعم dmg events الشركات والمجتمعات في التكيف مع التغيير، وتسريع الابتكار، وبناء نجاح مستدام.

وانطلاقاً من 13 مكتباً حول العالم، تنظم dmg events أكثر من 30 فعالية سنوياً في مجالي الطاقة والسياسات، بما يتيح نمو الأعمال عبر مجموعة من الأسواق والقطاعات الرئيسية. عبر أربع قارات، تجمع فعالياتها الرائدة، بما في ذلك أديبك وغازتك، صانعي السياسات، وقادة الصناعة، والمستثمرين، والمبتكرين، للتحاور بشأن الأولويات التي ترسم مستقبل أنظمة الطاقة والأسواق العالمية. وتلتزم dmg events بالإسهام في بناء مستقبل مستدام ومرن من خلال دعم التعاون بين مختلف القطاعات والتصدي لبعض أكثر التحديات العالمية إلحاحاً.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2980513/dmg_events_Gastech.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2980514/dmg_events_Milan.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2980515/dmg_events_Conference.jpg