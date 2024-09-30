انغقاد قمة التحكيم الصينية 2024 قمة التحكيم بين الصين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بكين

بكين, 29 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- عُقدت قمة التحكيم الصينية 2024 وقمة التحكيم بين الصين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنجاح في بكين في 26 شتنبر/أيلول تحت شعار "التحكيم الدولي الذي يتجاوز العصور". شارك في الحدث ما يقرب من 500 مشارك من 47 دولة ومنطقة، من بينهم مسؤولون حكوميون وقادة من منظمات دولية وممثلون عن مؤسسات تحكيم كبرى وقضاة ومحكمون ومحامون وعلماء وخبراء في مجال الأعمال.

وقد حقق المنتدى نتائج عملية ساهمت في تعزيز التعاون القانوني والنهوض بالتحكيم الدولي ودعم النظام الاقتصادي العالمي.

The forum saw the launch of the “2024 International Arbitration Cooperation Initiative“

أكد رن هونغ بين، رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT) ولجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية (CIETAC)، أن لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية (CIETAC) قد عززت مكانة الصين الرائدة في مجال التحكيم. وأكد أن لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية (CIETAC) تهدف إلى المساهمة بشكل أكبر في تطوير التحكيم الدولي عالي الجودة، والانتعاش الاقتصادي العالمي، وبناء مستقبل مشترك للبشرية.

وذكر لي مينغ تشنغ، نائب وزير العدل الصيني، أن خدمات التحكيم المستقلة والعادلة والفعالة التي تقدمها لجنة التحكيم التجاري الدولي الصينية تحظى باعتراف واسع النطاق محليًا ودوليًا. وشدد على الحاجة إلى الابتكار المستمر في مجال التحكيم، ومواصلة تطوير القواعد، وتعزيز التعاون الدولي لبناء علامة تجارية عالمية لخدمات التحكيم.

شاركت وانغ شومي، وهي قاضية كبيرة وعضو في المحكمة الشعبية العليا في الصين، التدابير التي اتخذتها المحاكم الصينية للابتكار في التحكيم وتحسين دورها في الحوكمة العالمية. وأكدت أن المحاكم الصينية ستواصل تعزيز بيئة قانونية مواتية للنهوض بالتحكيم الدولي.

وأكّدت آنا جوبين-بريت، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"الأونسيترال")، في رسالة بالفيديو، التزام الأونسيترال بمعالجة الفرص والتحديات الجديدة التي تطرحها تسوية المنازعات الحديثة.

وقد أكد إسماعيل سليم، رئيس الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري (IFCAI)، على ضرورة تطور التحكيم ليتماشى مع اتجاهات العصر في الرقمنة والترابط، وتعزيز الرؤية المشتركة والقدرة على التكيف والشمولية والتكامل العالمي.

وقد شهد المنتدى إطلاق "مبادرة التعاون الدولي للتحكيم لعام 2024"، بقيادة لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية (CIETAC) وبدعم من مؤسسات التحكيم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أساسي. تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون بين هيئات التحكيم الدولية والمساهمة في بناء مجتمع بمستقبل مشترك من خلال التحكيم.

وقعت لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية (CIETAC) اتفاقيات تعاون مع ست مؤسسات دولية للتحكيم والخدمات القانونية، حيث تم إنشاء آليات لمشاريع بحثية مشتركة، والتدريب المشترك، والتوصيات المتبادلة للمحكمين، والاستخدام المشترك للمرافق.

نَظَّمت القمة مجموعة Guangxi CA Panorama Group.

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