Le Sommet de l'arbitrage de Chine 2024 et le Sommet de l'arbitrage Chine-MENA se sont déroulés à Pékin

PÉKIN, 28 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Sommet de l'arbitrage de Chine 2024 et le Sommet de l'arbitrage Chine-MENA se sont tenus à Pékin le 26 septembre, sous le thème « L'arbitrage international transcende les époques ». Près de 500 participants de 47 pays et régions, y compris des responsables gouvernementaux, des dirigeants d'organisations internationales, des représentants des principales institutions d'arbitrage, des juges, des arbitres, des avocats, des universitaires et des professionnels du monde des affaires, ont participé à l'événement.

Le forum a obtenu des résultats concrets, contribuant à renforcer la coopération juridique, à faire progresser l'arbitrage international et à soutenir l'ordre économique mondial.

Ren Hongbin, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) et de la Commission chinoise d'arbitrage pour l'économie et le commerce international (CIETAC), a souligné que la CIETAC avait consolidé la position de leader de la Chine en matière d'arbitrage. Il a souligné que la CIETAC vise à contribuer davantage au développement d'un arbitrage international de haute qualité, à la reprise économique mondiale et à la construction d'un avenir commun pour l'humanité.

Li Mingzheng, vice-ministre chinois de la Justice, a déclaré que les services d'arbitrage indépendants, équitables et efficaces de la CIETAC sont largement reconnus au niveau national et international. Il a insisté sur la nécessité d'innover en permanence dans le domaine de l'arbitrage, de poursuivre l'élaboration de règles et de renforcer la collaboration internationale afin de créer une marque mondiale pour les services d'arbitrage.

Wang Shumei, haut magistrat et membre de la Cour populaire suprême de Chine, a fait part des mesures prises par les tribunaux chinois pour innover en matière d'arbitrage et améliorer leur rôle dans la gouvernance mondiale. Elle a affirmé que les tribunaux chinois continueront à favoriser un environnement juridique favorable à l'avancement de l'arbitrage international.

Dans un message vidéo, Anna Joubin-Bret, secrétaire générale de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), a réaffirmé l'engagement de la CNUDCI à répondre aux nouvelles opportunités et aux nouveaux défis posés par la résolution moderne des litiges.

Ismail Selim, président de la Fédération internationale des institutions d'arbitrage commercial (IFCAI), a souligné que l'arbitrage doit évoluer pour s'aligner sur les tendances de l'ère de la numérisation et de l'interconnexion, en promouvant une vision commune, l'adaptabilité, l'inclusivité et l'intégration mondiale.

Le forum a vu le lancement de l'Initiative de coopération en matière d'arbitrage international 2024, dirigée par la CIETAC et soutenue par des institutions d'arbitrage provenant principalement du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Cette initiative vise à renforcer la coopération entre les organismes d'arbitrage international et à contribuer à la construction d'une communauté d'avenir commun par le biais de l'arbitrage.

La CIETAC a signé des accords de coopération avec six institutions internationales d'arbitrage et de services juridiques, établissant des mécanismes pour des projets de recherche conjoints, des formations co-organisées, des recommandations mutuelles d'arbitres et l'utilisation partagée d'installations.

Le sommet était organisé par Guangxi CA Panorama Group.

