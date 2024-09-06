بالاستفادة من تقنيات "كانون" المتطورة شركة Tenaui تفتتح أكبر مركز للطباعة التجارية الرقمية في الشرق الأوسط بمدينة الرياض

- افتتاح المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط يأتي في وقت هو الأمثل مع توقعات بتضاعف حجم سوق التصوير والطباعة في السعودية بحلول عام 2030، وتزايد الطلب على أعمال الطباعة المخصصة والطباعة بكميات صغيرة.

- المركز قادر على إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين طبعة شهرياً وتلبية مجموعة واسعة من احتياجات الطباعة، بدءاً من الكتب والمجلات إلى الكتيبات والمواد التجارية.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 6 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ --

افتتحت شركة Tenaui، الشركة الرائدة في مجال حلول الطباعة التجارية الرقمية في سوق الطباعة في المملكة العربية السعودية، أكبر مركز للطباعة التجارية الرقمية في الشرق الأوسط. ويقع المركز الجديد المتطور في شارع علي بن المفضل، النور في الرياض 14271، وهو أول مركز من نوعه في المملكة حيث يعمل بأحدث تقنيات نفث الحبر من "كانون" التي تلبي احتياجات الطباعة الرقمية المتنوعة والمتنامية في السوق السعودية.

Venkatasubramanian (Subbu) Hariharan, Peter Saak, Yasser Elfarra and Shadi Bakhour inaugrating Tenaui's Commercial Digital Printing Center in Riyadh Representatives from Canon & Tenaui marking the Commercial Digital Printing Center's launch in Riyadh

وتمثل هذه المنشأة البارزة استثماراً استراتيجياً في قطاع الطباعة في السعودية ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 للتنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. ويشهد سوق الطباعة في السعودية ثورة رقمية ونمواً هائلاً مدفوعاً بالطلب المتزايد على أعمال الطباعة المخصصة والطباعة بكميات صغيرة. ومن المتوقع أن يتضاعف حجم سوق التصوير والطباعة في المملكة بمعدل أربع مرات بحلول عام 2030، نتيجةً للطلب المتزايد من المستهلكين والزيادة الكبيرة في عدد الشركات التي تؤسس مقرات لها أو تنتقل إلى السعودية، وذلك وفقاً لتقارير حديثة وبيانات المبيعات التاريخية وتوجهات السوق السائدة ورؤى الخبراء المحليين من "كانون الشرق الأوسط وتركيا".

وتترافق هذه الثورة الرقمية مع تركيز متزايد على حلول الأعمال المستدامة التي تقلل من النفايات واستهلاك الطاقة. ولتلبية هذه الاحتياجات المتطورة، يحتاج السوق إلى قدرات طباعة رقمية للمطبوعات الكبيرة يمكنها توفير جودة صور وكفاءة وإنتاجية متسقة، إلى جانب حلول فعّالة توفر تكلفة أقل لكل طباعة دون المساس بالجودة.

حضر حفل الافتتاح الكبير للمركز بيتر ساك، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المناطق النامية في "كانون أوروبا"؛ وفينكاتاسوبرامانيان (سوبو) هاريهاران، المدير التنفيذي لشركة "كانون الشرق الأوسط وتركيا"؛ وشادي بخور، رئيس الوحدة التجارية في "كانون الشرق الأوسط" والمدير العام لشركة "كانون السعودية"؛ إلى جانب ياسر الفرا، الرئيس التنفيذي لشركة Tenaui. ويتميز المركز الجديد باعتماده على أحدث تقنيات "كانون" المتطورة، مما يؤهله لتلبية توجهات السوق السعودية، ودفع عجلة تطور سوق الطباعة في المنطقة. وتم تجهيز المركز بطابعتين من طراز VarioPRINT i300 وVarioPRINT iX-3200 لحلول الطباعة التجارية الرقمية النافثة للحبر للمطبوعات الكبيرة، بالإضافة إلى أسطول من طابعات إنتاج الألوان imagePRESS V1350 و imagePRESS V1000 من "كانون"، وخيارات التشطيب المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت لتلبية مختلف تطبيقات الطباعة التجارية.

وقال ياسر الفرا، الرئيس التنفيذي لشركة Tenaui: "تعتبر Tenaui المورد الرائد لحلول الطباعة في الشرق الأوسط بفضل خبرتنا الواسعة التي تمتد لنحو العقدين من الزمن في هذا القطاع، فضلاً عن فهمنا العميق لاحتياجات السوق المحلية وآفاق نموها. ويمثل افتتاح هذا المركز المتطور حقبة جديدة لقطاع الطباعة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وسيستفيد المركز من تقنيات 'كانون' المبتكرة، والتي ستمكننا من تلبية الطلب المتزايد على حلول الطباعة الرقمية عالية الجودة وكبيرة الحجم في مختلف القطاعات".

تلبي المنشأة الجديدة مجموعة واسعة من احتياجات الطباعة، من الكتب والمجلات إلى الكتيبات والمواد التجارية، وتوفر جودة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة لا مثيل لها. كما يمكنها التعامل مع ما يصل إلى 10 ملايين طبعة شهرياً، مما يجعلها حلاً مثالياً لعمليات الطباعة الرقمية الضخمة.

ومن جانبه، صرّح فينكاتاسوبرامانيان (سوبو) هاريهاران، المدير التنفيذي لشركة "كانون الشرق الأوسط وتركيا": "تعتبر المملكة العربية السعودية سوقاً استراتيجية لنمو أعمالنا، وتعكس شراكتنا مع Tenaui التزامنا بتمكين عملائنا وشركائنا الحاليين والجدد في المنطقة لمواكبة متغيرات العالم الرقمي اليوم، ودعمهم لتحقيق أهدافهم بالاستفادة من منظومة كانون ومنتجاتها وخدماتها التقنية المتطورة. وتمثل منشأة Tenaui الجديدة المدعومة بتقنيات 'كانون' الرائدة شهادةً على إيماننا برؤية المملكة للتحول الرقمي والتنويع الاقتصادي. ونحن فخورون بأن نلعب دوراً في تطوير قطاع الطباعة في المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030".

وقال شادي بخور، رئيس الوحدة التجارية في "كانون الشرق الأوسط" والمدير العام لشركة "كانون السعودية": "يمثل إطلاق هذه المنشأة المتطورة بالشراكة مع Tenaui نقلة نوعية لسوق الطباعة السعودية. وقد شهدنا نمواً هائلاً في الطلب على مهام الطباعة المخصصة والمطبوعات بكميات صغيرة في جميع أنحاء المملكة، ويمتلك المركز الجديد المؤهلات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات المتنامية. ويتفرد المركز باحتضانه لأول طابعة VarioPRINT iX-3200 في الرياض، والتي توفر حلول الطباعة التجارية الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود سلسلة LFP في المركز يوسع نطاق خيارات الطباعة المتقدمة المتاحة للشركات، مما يمنحها جودة وكفاءة لا مثيل لها للازدهار في العصر الرقمي. ونحن متحمسون لرؤية مساهمات هذه التقنية في تمكين الشركات المحلية ودعم نمو اقتصاد قائم على المعرفة في المملكة".

تجمع تقنيات الطباعة المتقدمة من "كانون" بين الإنتاجية العالية وجودة الصور المذهلة وكفاءة التكلفة. وتمثل سلسلة VarioPRINT طفرة في مجال الطباعة التجارية، حيث تدعم ما يصل إلى 10 ملايين طبعة شهرياً وتتوافق مع مجموعة واسعة من الوسائط. وهذا التنوع يجعلها مثالية لإنتاج الكتب والمجلات والنشرات والكتيبات. وفي الوقت نفسه، ترتقي سلسلة LFP بطباعة الفنون الجميلة والتصوير الفوتوغرافي بجودة صور استثنائية ودقة ألوان وجودة تدوم طويلاً، مما يلبي احتياجات المصورين المحترفين ومقدمي خدمات الطباعة الفنية.

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

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